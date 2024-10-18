В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В новый сезон «Вашингтон» вошел обновленным, но не сильно. Совершенных обменов вполне хватит для того, чтобы барражировать на грани попадания в плей-офф. Сейчас столичный клуб располагается на 12 строчке Востока.

Последние матчи: После двух стартовых поединков «Вашингтон» записал на свой счет одну победу и одно поражение, что позволяет ему с двумя набранными очками располагаться в нижней части таблицы конференции.

Травмированные игроки: В заявку «Вашингтона» по-прежнему не попадают Бэкстрём, Оши и Рой, а без них столичному клубу приходится максимально туго.

Общий тонус клуба: В игре против «Далласа» ни на что хорошее рассчитывать не стоит, поскольку клуб из Невады лучше по всем параметрам.

«Даллас»

Турнирное положение: За непродолжительный промежуток времени «Даллас» оккупировал вершину Запада и сейчас совместно с «Калгари» лидирует в этой конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: С начала чемпионата «Даллас» не проиграл ни одного матча, хотя в последнем сыгранном поединке против «Сан-Хосе» пришлось крайне туго, но все же удалось победить по буллитам.

Травмированные игроки: Болельщики «Далласа» также не в лучшем расположении духа, поскольку их любимцам не могут помочь Сегин и Дамба.

Общий тонус клуба: Даже на территории «Вашингтона» именно техасский клуб видится безоговорочным фаворитом на победу.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает четыре матча подряд

Два последних матча между этими клубами не завершались в основное время игры

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.44, на гостей — 2.14.

Прогноз: Шансов на победу «Далласа» больше, нежели у хозяев встречи

Альтернативный прогноз: В матче все может затянуться надолго, если «звезды» не смогут пользоваться шансами на протяжении матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.14

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15