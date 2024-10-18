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    «Вашингтон» способен доставить проблемы «Далласу»?

    «Вашингтон» — «Даллас». Ставка (к. 2.14), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Даллас»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 18 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В новый сезон «Вашингтон» вошел обновленным, но не сильно. Совершенных обменов вполне хватит для того, чтобы барражировать на грани попадания в плей-офф. Сейчас столичный клуб располагается на 12 строчке Востока.

    Последние матчи: После двух стартовых поединков «Вашингтон» записал на свой счет одну победу и одно поражение, что позволяет ему с двумя набранными очками располагаться в нижней части таблицы конференции.

    Травмированные игроки: В заявку «Вашингтона» по-прежнему не попадают Бэкстрём, Оши и Рой, а без них столичному клубу приходится максимально туго.

    Общий тонус клуба: В игре против «Далласа» ни на что хорошее рассчитывать не стоит, поскольку клуб из Невады лучше по всем параметрам.

    «Даллас»

    Турнирное положение: За непродолжительный промежуток времени «Даллас» оккупировал вершину Запада и сейчас совместно с «Калгари» лидирует в этой конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: С начала чемпионата «Даллас» не проиграл ни одного матча, хотя в последнем сыгранном поединке против «Сан-Хосе» пришлось крайне туго, но все же удалось победить по буллитам.

    Травмированные игроки: Болельщики «Далласа» также не в лучшем расположении духа, поскольку их любимцам не могут помочь Сегин и Дамба.

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    Общий тонус клуба: Даже на территории «Вашингтона» именно техасский клуб видится безоговорочным фаворитом на победу.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не проигрывает четыре матча подряд

    • Два последних матча между этими клубами не завершались в основное время игры

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.44, на гостей — 2.14.

    Прогноз: Шансов на победу «Далласа» больше, нежели у хозяев встречи

    Альтернативный прогноз: В матче все может затянуться надолго, если «звезды» не смогут пользоваться шансами на протяжении матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.14

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15

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    «Вашингтон» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» способен доставить проблемы «Далласу»?
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