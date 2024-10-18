«Вашингтон»
Турнирное положение: В новый сезон «Вашингтон» вошел обновленным, но не сильно. Совершенных обменов вполне хватит для того, чтобы барражировать на грани попадания в плей-офф. Сейчас столичный клуб располагается на 12 строчке Востока.
Последние матчи: После двух стартовых поединков «Вашингтон» записал на свой счет одну победу и одно поражение, что позволяет ему с двумя набранными очками располагаться в нижней части таблицы конференции.
Травмированные игроки: В заявку «Вашингтона» по-прежнему не попадают Бэкстрём, Оши и Рой, а без них столичному клубу приходится максимально туго.
Общий тонус клуба: В игре против «Далласа» ни на что хорошее рассчитывать не стоит, поскольку клуб из Невады лучше по всем параметрам.
«Даллас»
Турнирное положение: За непродолжительный промежуток времени «Даллас» оккупировал вершину Запада и сейчас совместно с «Калгари» лидирует в этой конференции.
Последние матчи: С начала чемпионата «Даллас» не проиграл ни одного матча, хотя в последнем сыгранном поединке против «Сан-Хосе» пришлось крайне туго, но все же удалось победить по буллитам.
Травмированные игроки: Болельщики «Далласа» также не в лучшем расположении духа, поскольку их любимцам не могут помочь Сегин и Дамба.
Общий тонус клуба: Даже на территории «Вашингтона» именно техасский клуб видится безоговорочным фаворитом на победу.
Статистика для ставок
- «Даллас» не проигрывает четыре матча подряд
- Два последних матча между этими клубами не завершались в основное время игры
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.95, на ничью — 4.44, на гостей — 2.14.
Прогноз: Шансов на победу «Далласа» больше, нежели у хозяев встречи
- 2.04СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.10Динамо Минск — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:10
- 2.00Сиэтл — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Альтернативный прогноз: В матче все может затянуться надолго, если «звезды» не смогут пользоваться шансами на протяжении матча.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.14
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.15