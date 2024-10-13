«Даллас»
Турнирное положение: В этом году «Даллас» намеревается возглавлять таблицу с самого начала регулярного чемпионата, и ему это сделать вполне по силам.
Последние матчи: Первая игра сезона завершилась победой «Далласа» на выезде против серьезно обновленного «Нэшвилла».
Травмированные игроки: Сезон не успел начаться, а у «Далласа» в лазарете уже два игрока. Не могут играть Джонстон и Робертсон.
Общий тонус клуба: Техасцы будут играть в давление с первых секунд матча, поэтому владение территории со временем должно перетечь в заброшенные шайбы.
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Хочется верить, что Руа с «Нью-Йорк Айлендерс» сможет продемонстрировать достойный результат в этом сезоне, и ресурсы для этого у «островитян» имеются.
Последние матчи: Первая игра сезона против «Юты» получилась задорной, но проигрыш «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме совсем не порадовал поклонников этой команды.
Травмированные игроки: Удивительно, но на старте сезона у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных игроков.
Общий тонус клуба: В матче против «Далласа» придется очень постараться, чтобы не проиграть, поскольку глубина состава у техасцев просто запредельная.
Статистика для ставок
- «Даллас» за предсезонку проиграл всего лишь один матч
- Три последних матчах между этими клубами не завершались в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.61, на гостей — 3.12.
Прогноз: В этом матче победа останется за хозяевами
- 1.96Колорадо — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.07Вашингтон — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.11Баффало — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Матч вполне может получиться закрытым без большого количества событий и голов
Ставка: П1 с коэффициентом 2.03
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.63