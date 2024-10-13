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    «Даллас» столкнется с проблемами у себя дома?

    «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс». Ставка (к. 2.03), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 13 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: В этом году «Даллас» намеревается возглавлять таблицу с самого начала регулярного чемпионата, и ему это сделать вполне по силам.

    Последние матчи: Первая игра сезона завершилась победой «Далласа» на выезде против серьезно обновленного «Нэшвилла».

    Травмированные игроки: Сезон не успел начаться, а у «Далласа» в лазарете уже два игрока. Не могут играть Джонстон и Робертсон.

    Общий тонус клуба: Техасцы будут играть в давление с первых секунд матча, поэтому владение территории со временем должно перетечь в заброшенные шайбы.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Хочется верить, что Руа с «Нью-Йорк Айлендерс» сможет продемонстрировать достойный результат в этом сезоне, и ресурсы для этого у «островитян» имеются.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Первая игра сезона против «Юты» получилась задорной, но проигрыш «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме совсем не порадовал поклонников этой команды.

    Травмированные игроки: Удивительно, но на старте сезона у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных игроков.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Далласа» придется очень постараться, чтобы не проиграть, поскольку глубина состава у техасцев просто запредельная.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» за предсезонку проиграл всего лишь один матч

    • Три последних матчах между этими клубами не завершались в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.61, на гостей — 3.12.

    Прогноз: В этом матче победа останется за хозяевами

    Альтернативный прогноз: Матч вполне может получиться закрытым без большого количества событий и голов

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.03

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.63

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    «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» столкнется с проблемами у себя дома?
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