В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 13 октября. Начало встречи — в 03:00 мск Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Нью-Йорк Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: В этом году «Даллас» намеревается возглавлять таблицу с самого начала регулярного чемпионата, и ему это сделать вполне по силам.

Последние матчи: Первая игра сезона завершилась победой «Далласа» на выезде против серьезно обновленного «Нэшвилла».

Травмированные игроки: Сезон не успел начаться, а у «Далласа» в лазарете уже два игрока. Не могут играть Джонстон и Робертсон.

Общий тонус клуба: Техасцы будут играть в давление с первых секунд матча, поэтому владение территории со временем должно перетечь в заброшенные шайбы.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Хочется верить, что Руа с «Нью-Йорк Айлендерс» сможет продемонстрировать достойный результат в этом сезоне, и ресурсы для этого у «островитян» имеются.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Первая игра сезона против «Юты» получилась задорной, но проигрыш «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме совсем не порадовал поклонников этой команды.

Травмированные игроки: Удивительно, но на старте сезона у «Нью-Йорк Айлендерс» нет травмированных игроков.

Общий тонус клуба: В матче против «Далласа» придется очень постараться, чтобы не проиграть, поскольку глубина состава у техасцев просто запредельная.

Статистика для ставок

«Даллас» за предсезонку проиграл всего лишь один матч

Три последних матчах между этими клубами не завершались в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.61, на гостей — 3.12.

Прогноз: В этом матче победа останется за хозяевами

Альтернативный прогноз: Матч вполне может получиться закрытым без большого количества событий и голов

Ставка: П1 с коэффициентом 2.03

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.63