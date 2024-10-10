«Сочи»
Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. После 13-и сыгранных матчей «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 10-ю очками в активе.
Последние матчи: В прошлой встрече команда Сергея Зубова проиграла «Витязю» (2:4), с которым встретится и 10-го октября. До этого «Сочи» одолел минское «Динамо» со счетом 3:2.
В последних 5-и матчах у команды 3 победы и 2 поражения. Интересно, что в 2-х встречах подряд «Сочи» не пропустил ни одного гола, обыграв «Северсталь» (1:0) и «Адмирал» (5:0).
Не сыграет: Роман Манухов (травма).
Состояние команды: Кажется, что «Сочи» потихоньку нащупывает свою игру. К тому же, до зоны плей-офф команда отстает всего на 3 балла, имея игру в запасе.
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов уже возглавлял южный клуб и выводил команду в плей-офф, сейчас у него точно будет шанс повторить результат, если не случится очередной спад у команды.
У «Сочи» есть несколько лидеров, которые вполне способны помочь своей команде. Нападающие Тимур Хафизов и Артур Тянулин отлично стартовали в нынешнем сезоне.
«Витязь»
Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 1 балл, имея игру в запасе.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Витязь» одолел «Сочи» (4:2). Матчем ранее команда всухую проиграла московскому «Динамо» (0:3), нанеся всего 22 броска по воротам соперника.
Интересно, что 3-го октября «Витязь» разгромил «Куньлунь» со счетом 7:2, а до этого одолел «Барыс» (2:0). В последнее время подмосковная команда стала чаще побеждать.
Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).
Состояние команды: «Витязь» в последнее время играет непредсказуемо, команда может устроить разгром сопернику, а может и всухую проиграть.
На чужой площадке «Витязь» выступает не очень хорошо, занимая по этому показателю 9-е место в таблице Запада и набрав 4 очка из 15-и возможных.
По ходу нынешнего сезона к «Витязю» присоединился Иван Чехович, который сразу стал одним из лидеров. Нападающий набрал 11 (4+7) очков в 11-и матчах за команду.
Статистика для ставок
- В последних 3-х матчах «Сочи» забросил 10 шайб
- В последних 5-и очных встречах «Витязь» трижды обыгрывал «Сочи»
- «Витязь» выиграл последние 2 матча на чужой площадке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.20, а победа «Сочи» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за 1.90.
- 1.93Локомотив — Куньлунь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.00ЦСКА — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Металлург Мг — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Сочи» возьмет реванш у «Витязя» за прошлое поражение. Сейчас южане способны противостоять своему сопернику.
Ставка: Победа «Сочи» за 2.85.
Прогноз: В 1-м периоде команды попытаются сыграть аккуратно, но либо «Витязь», либо «Сочи» откроют счет.
Ставка: В 1-м периоде забьет только одна команда за 1.82.