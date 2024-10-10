В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Витязь». Игра пройдет 10 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. После 13-и сыгранных матчей «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 10-ю очками в активе.

Последние матчи: В прошлой встрече команда Сергея Зубова проиграла «Витязю» (2:4), с которым встретится и 10-го октября. До этого «Сочи» одолел минское «Динамо» со счетом 3:2.

В последних 5-и матчах у команды 3 победы и 2 поражения. Интересно, что в 2-х встречах подряд «Сочи» не пропустил ни одного гола, обыграв «Северсталь» (1:0) и «Адмирал» (5:0).

Не сыграет: Роман Манухов (травма).

Состояние команды: Кажется, что «Сочи» потихоньку нащупывает свою игру. К тому же, до зоны плей-офф команда отстает всего на 3 балла, имея игру в запасе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов уже возглавлял южный клуб и выводил команду в плей-офф, сейчас у него точно будет шанс повторить результат, если не случится очередной спад у команды.

У «Сочи» есть несколько лидеров, которые вполне способны помочь своей команде. Нападающие Тимур Хафизов и Артур Тянулин отлично стартовали в нынешнем сезоне.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 1 балл, имея игру в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Витязь» одолел «Сочи» (4:2). Матчем ранее команда всухую проиграла московскому «Динамо» (0:3), нанеся всего 22 броска по воротам соперника.

Интересно, что 3-го октября «Витязь» разгромил «Куньлунь» со счетом 7:2, а до этого одолел «Барыс» (2:0). В последнее время подмосковная команда стала чаще побеждать.

Не сыграет: Григорий Ващенко (травма).

Состояние команды: «Витязь» в последнее время играет непредсказуемо, команда может устроить разгром сопернику, а может и всухую проиграть.

На чужой площадке «Витязь» выступает не очень хорошо, занимая по этому показателю 9-е место в таблице Запада и набрав 4 очка из 15-и возможных.

По ходу нынешнего сезона к «Витязю» присоединился Иван Чехович, который сразу стал одним из лидеров. Нападающий набрал 11 (4+7) очков в 11-и матчах за команду.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах «Сочи» забросил 10 шайб

В последних 5-и очных встречах «Витязь» трижды обыгрывал «Сочи»

«Витязь» выиграл последние 2 матча на чужой площадке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.20, а победа «Сочи» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Сочи» возьмет реванш у «Витязя» за прошлое поражение. Сейчас южане способны противостоять своему сопернику.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.85.

Прогноз: В 1-м периоде команды попытаются сыграть аккуратно, но либо «Витязь», либо «Сочи» откроют счет.

Ставка: В 1-м периоде забьет только одна команда за 1.82.