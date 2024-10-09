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    «Чикаго» сможет навязать борьбу в Юте?

    «Юта» — «Чикаго». Ставка (к. 2.18), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 09 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Чикаго»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 09 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Юта»

    Турнирное положение: За межсезонье «Аризона» превратилась в «Юту», и это однозначно должно пойти на пользу команде, переехавшей в Солт-Лейк-Сити.

    Последние матчи: В межсезонье клуб пополнился новыми силами, поэтому неудивительно, что предсезонные игры проводились на кураже и большинство из них «Ютой» были выиграны.

    Травмированные игроки: В уже стартовавшем регулярном чемпионате «Юта» оказалась одной из немногих команд, которая не имеет ни одного травмированного игрока.

    Общий тонус клуба: В матче против не самого сильного «Чикаго» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами на выигрыш первого матча новой регулярки.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Пока что до времён Кейна и Тэйвза нынешнему «Чикаго» далеко, но определенные шаги в эту сторону уже производятся.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Укрепление состава на драфте этого года и призыв хоккеистов из фарм-клуба положительно повлияли на общую атмосферу в «Чикаго», поэтому результаты должны оказаться лучше прошлогодних.

    Травмированные игроки: 18-летний белорус Левшунов получил травму ноги, поэтому в первом официальном матче за «Чикаго» он выйти на лед не сможет.

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    Общий тонус клуба: Выездная игра в Юте не окажется легкой для такого молодого и неопытного коллектива, как «Чикаго».

    Статистика для ставок

    • У «Юты» всего лишь одно поражение в четырех последних предсезонных поединках

    • «Чикаго» выиграл всего лишь один матч из шести подготовительных

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.73, на гостей — 3.16.

    Прогноз: «Юта» выиграет свой первый матч на новом месте

    Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет на уровне

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65

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