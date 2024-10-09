«Юта»
Турнирное положение: За межсезонье «Аризона» превратилась в «Юту», и это однозначно должно пойти на пользу команде, переехавшей в Солт-Лейк-Сити.
Последние матчи: В межсезонье клуб пополнился новыми силами, поэтому неудивительно, что предсезонные игры проводились на кураже и большинство из них «Ютой» были выиграны.
Травмированные игроки: В уже стартовавшем регулярном чемпионате «Юта» оказалась одной из немногих команд, которая не имеет ни одного травмированного игрока.
Общий тонус клуба: В матче против не самого сильного «Чикаго» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами на выигрыш первого матча новой регулярки.
«Чикаго»
Турнирное положение: Пока что до времён Кейна и Тэйвза нынешнему «Чикаго» далеко, но определенные шаги в эту сторону уже производятся.
Последние матчи: Укрепление состава на драфте этого года и призыв хоккеистов из фарм-клуба положительно повлияли на общую атмосферу в «Чикаго», поэтому результаты должны оказаться лучше прошлогодних.
Травмированные игроки: 18-летний белорус Левшунов получил травму ноги, поэтому в первом официальном матче за «Чикаго» он выйти на лед не сможет.
Общий тонус клуба: Выездная игра в Юте не окажется легкой для такого молодого и неопытного коллектива, как «Чикаго».
Статистика для ставок
- У «Юты» всего лишь одно поражение в четырех последних предсезонных поединках
- «Чикаго» выиграл всего лишь один матч из шести подготовительных
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.73, на гостей — 3.16.
Прогноз: «Юта» выиграет свой первый матч на новом месте
- 2.85ЦСКА — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.15Флорида — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.18Сиэтл — Сент-Луис: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет на уровне
Ставка: П1 с коэффициентом 2.05
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65