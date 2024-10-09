В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 09 октября. Начало встречи — в 05:00 мск Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Чикаго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: За межсезонье «Аризона» превратилась в «Юту», и это однозначно должно пойти на пользу команде, переехавшей в Солт-Лейк-Сити.

Последние матчи: В межсезонье клуб пополнился новыми силами, поэтому неудивительно, что предсезонные игры проводились на кураже и большинство из них «Ютой» были выиграны.

Травмированные игроки: В уже стартовавшем регулярном чемпионате «Юта» оказалась одной из немногих команд, которая не имеет ни одного травмированного игрока.

Общий тонус клуба: В матче против не самого сильного «Чикаго» именно хозяева выглядят очевидными фаворитами на выигрыш первого матча новой регулярки.

«Чикаго»

Турнирное положение: Пока что до времён Кейна и Тэйвза нынешнему «Чикаго» далеко, но определенные шаги в эту сторону уже производятся.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Укрепление состава на драфте этого года и призыв хоккеистов из фарм-клуба положительно повлияли на общую атмосферу в «Чикаго», поэтому результаты должны оказаться лучше прошлогодних.

Травмированные игроки: 18-летний белорус Левшунов получил травму ноги, поэтому в первом официальном матче за «Чикаго» он выйти на лед не сможет.

Общий тонус клуба: Выездная игра в Юте не окажется легкой для такого молодого и неопытного коллектива, как «Чикаго».

Статистика для ставок

У «Юты» всего лишь одно поражение в четырех последних предсезонных поединках

«Чикаго» выиграл всего лишь один матч из шести подготовительных

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.73, на гостей — 3.16.

Прогноз: «Юта» выиграет свой первый матч на новом месте

Альтернативный прогноз: Результативность в этом поединке будет на уровне

Ставка: П1 с коэффициентом 2.05

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.65