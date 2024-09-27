В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Металлург Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург»

Турнирное положение: Положение «Металлурга» постепенно выравнивается, хотя ещё неделю назад его можно было назвать катастрофическим, поскольку магнитогорский клуб размещался на дне Востока.

Последние матчи: За три последних поединка было одержано две победы, поэтому положительная тенденция в результатах «Металлурга» все же наблюдается.

Травмированные игроки: Не до конца понятно, сможет ли за «Металлург» сыграть Зернов, поскольку он практически восстановился. При всем этом точно не примет участие в матче защитник Артем Минулин.

Общий тонус клуба: Матч против «Ак Барса» будет сложным, поскольку казанский клуб выглядит в целом более собранным и готовым бороться за два очка.

«Ак Барс»

Турнирное положение: После не совсем удачного старта, «Ак Барс» постепенно приходит в норму и уже располагается на пятой строчке Востока.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках Гатиятулин и его «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения.

Травмированные игроки: Отсутствие травмированных хоккеистов в составе «Ак Барса» весьма радует глаз.

Общий тонус клуба: В матче против «Металлурга» именно гости выглядят более очевидными претендентами на победу.

Статистика для ставок

«Металлург» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка на своем льду

«Ак Барс» за три последних выигранных матча пропустил всего лишь две шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.15, на гостей — 2.55.

Прогноз: У гостей больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Матч получится скудным на события, поэтому много голов ждать не стоит

Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.04.