Металлург Мг
Ак Барс
«Металлург»
Турнирное положение: Положение «Металлурга» постепенно выравнивается, хотя ещё неделю назад его можно было назвать катастрофическим, поскольку магнитогорский клуб размещался на дне Востока.
Последние матчи: За три последних поединка было одержано две победы, поэтому положительная тенденция в результатах «Металлурга» все же наблюдается.
Металлург Мг — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не до конца понятно, сможет ли за «Металлург» сыграть Зернов, поскольку он практически восстановился. При всем этом точно не примет участие в матче защитник Артем Минулин.
Общий тонус клуба: Матч против «Ак Барса» будет сложным, поскольку казанский клуб выглядит в целом более собранным и готовым бороться за два очка.
«Ак Барс»
Турнирное положение: После не совсем удачного старта, «Ак Барс» постепенно приходит в норму и уже располагается на пятой строчке Востока.
Последние матчи: В трех последних поединках Гатиятулин и его «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения.
Травмированные игроки: Отсутствие травмированных хоккеистов в составе «Ак Барса» весьма радует глаз.
Общий тонус клуба: В матче против «Металлурга» именно гости выглядят более очевидными претендентами на победу.
Статистика для ставок
- «Металлург» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка на своем льду
- «Ак Барс» за три последних выигранных матча пропустил всего лишь две шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.15, на гостей — 2.55.
Прогноз: У гостей больше шансов на успех
- 2.75Лада — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.07Трактор — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.90Адмирал — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч получится скудным на события, поэтому много голов ждать не стоит
Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.04.