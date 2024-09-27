ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе Миралем ПьяничСтавка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА Белал МухаммадТемная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера
    Все новости спорта

    «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?

    «Металлург» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.55), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 27 сентября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Металлург» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Металлург Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 27 Сентября 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Металлург»

    Турнирное положение: Положение «Металлурга» постепенно выравнивается, хотя ещё неделю назад его можно было назвать катастрофическим, поскольку магнитогорский клуб размещался на дне Востока.

    Последние матчи: За три последних поединка было одержано две победы, поэтому положительная тенденция в результатах «Металлурга» все же наблюдается.

    Металлург Мг — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не до конца понятно, сможет ли за «Металлург» сыграть Зернов, поскольку он практически восстановился. При всем этом точно не примет участие в матче защитник Артем Минулин.

    Общий тонус клуба: Матч против «Ак Барса» будет сложным, поскольку казанский клуб выглядит в целом более собранным и готовым бороться за два очка.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: После не совсем удачного старта, «Ак Барс» постепенно приходит в норму и уже располагается на пятой строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках Гатиятулин и его «Ак Барс» не потерпел ни одного поражения.

    Травмированные игроки: Отсутствие травмированных хоккеистов в составе «Ак Барса» весьма радует глаз.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: В матче против «Металлурга» именно гости выглядят более очевидными претендентами на победу.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» выиграл у «Ак Барса» два последних очных поединка на своем льду

    • «Ак Барс» за три последних выигранных матча пропустил всего лишь две шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.15, на гостей — 2.55.

    Прогноз: У гостей больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Матч получится скудным на события, поэтому много голов ждать не стоит

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 3.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Табило — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чилич — Нисикори
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ван — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Знамя Труда — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мальмё — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» имеет более весомые доводы для победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры