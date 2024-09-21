«Сибирь»
Турнирное положение: После совсем неубедительного старта «Сибирь» набрала ход и выскочила на вторую строчку в таблице восточной конференции.
Последние матчи: Епанчинцев нашел нужные слова для игроков «Сибири», и они не проигрывают уже четыре матча подряд.
Травмированные игроки: В данном матче «Сибирь» не сможет рассчитывать на нападающего Дмитрия Овчинникова.
Общий тонус клуба: Поединок против «Спартака» ожидается крайне интересным, но все же больше шансов на успех именно у гостей.
«Спартак»
Турнирное положение: Со старта начавшегося регулярного сезона «Спартак» выглядит довольно уверенно, поэтому нет удивления, что московская команда разместилась на четвертой строчке на Западе.
Последние матчи: Жамнов и его московский «Спартак» не проигрывает уже три матча подряд, забросив в них суммарно 13 шайб.
Травмированные игроки: У московского «Спартака» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев.
Общий тонус клуба: Поединок против «Сибири» не будет проходным, и гостям нужно будет играть на максимальных оборотах, если они захотят увезти победу из Новосибирска.
Статистика для ставок
- «Спартак» выиграл три последних матча по календарю
- «Сибирь» выиграла три из четырех последних очных поединков на своем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.20, на гостей — 2.07.
Прогноз: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке куда выше, чем хозяев.
- 2.17Авангард — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 3.63Адмирал — Динамо М: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Судя по последним очным поединкам этим клубов, и эта встреча будет результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.07.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.49.