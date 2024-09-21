В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: После совсем неубедительного старта «Сибирь» набрала ход и выскочила на вторую строчку в таблице восточной конференции.

Последние матчи: Епанчинцев нашел нужные слова для игроков «Сибири», и они не проигрывают уже четыре матча подряд.

Травмированные игроки: В данном матче «Сибирь» не сможет рассчитывать на нападающего Дмитрия Овчинникова.

Общий тонус клуба: Поединок против «Спартака» ожидается крайне интересным, но все же больше шансов на успех именно у гостей.

«Спартак»

Турнирное положение: Со старта начавшегося регулярного сезона «Спартак» выглядит довольно уверенно, поэтому нет удивления, что московская команда разместилась на четвертой строчке на Западе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Жамнов и его московский «Спартак» не проигрывает уже три матча подряд, забросив в них суммарно 13 шайб.

Травмированные игроки: У московского «Спартака» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев.

Общий тонус клуба: Поединок против «Сибири» не будет проходным, и гостям нужно будет играть на максимальных оборотах, если они захотят увезти победу из Новосибирска.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл три последних матча по календарю

«Сибирь» выиграла три из четырех последних очных поединков на своем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.20, на гостей — 2.07.

Прогноз: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке куда выше, чем хозяев.

Альтернативный прогноз: Судя по последним очным поединкам этим клубов, и эта встреча будет результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.07.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.49.