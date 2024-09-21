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    «Спартак» увезет победу из Новосибирска?

    Сибирь — Спартак: ставка и прогноз, новости. 21.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Спартак»
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: После совсем неубедительного старта «Сибирь» набрала ход и выскочила на вторую строчку в таблице восточной конференции.

    Последние матчи: Епанчинцев нашел нужные слова для игроков «Сибири», и они не проигрывают уже четыре матча подряд.

    Травмированные игроки: В данном матче «Сибирь» не сможет рассчитывать на нападающего Дмитрия Овчинникова.

    Общий тонус клуба: Поединок против «Спартака» ожидается крайне интересным, но все же больше шансов на успех именно у гостей.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Со старта начавшегося регулярного сезона «Спартак» выглядит довольно уверенно, поэтому нет удивления, что московская команда разместилась на четвертой строчке на Западе.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Жамнов и его московский «Спартак» не проигрывает уже три матча подряд, забросив в них суммарно 13 шайб.

    Травмированные игроки: У московского «Спартака» по-прежнему не может играть защитник Егор Зайцев.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «Сибири» не будет проходным, и гостям нужно будет играть на максимальных оборотах, если они захотят увезти победу из Новосибирска.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» выиграл три последних матча по календарю

    • «Сибирь» выиграла три из четырех последних очных поединков на своем льду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.18, на ничью — 4.20, на гостей — 2.07.

    Прогноз: Вероятность победы гостей в предстоящем поединке куда выше, чем хозяев.

    Альтернативный прогноз: Судя по последним очным поединкам этим клубов, и эта встреча будет результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.07.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.49.

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    «Сибирь» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» увезет победу из Новосибирска?
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