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    Латыши одержат вторую победу подряд?

    Латвия — Франция. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч чемпионата мира, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Латвия — Франция
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    Латвия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Латвия — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Латвия

    Турнирное положение: После прошлогоднего прорыва от сборной Латвии будут ждать результата выше среднего, и команда вполне может его дать.

    Последние матчи: с поляками простой игры не получилось, но все рано на классе балтийская сборная смогла забрать победу.

    Травмированные игроки: Все игроки в строю, а результата первой игры должен придать им ещё больше мотивации для борьбы в предстоящем матче.

    Общий тонус клуба: На бумаге именно латыши видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка, но все может пойти не по плану, как в начале матча против поляков.

    Франция

    Турнирное положение: Нельзя говорить, то позиции сборной Франции в элите мирового хоккея начинают шататься, но сейчас сборная явно не играет на свой уровень.

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    Последние матчи: Бозону пора на пенсию, ибо то, что его команда продемонстрировала в стартовой игре против Казахстана хоккеем назвать очень сложно.

    Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что все игроки французов здоровы и рвутся в бой.

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    Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные гости также не являются фаворитами встречи, и если им удастся разжиться очками, то это уже будет чудом.

    Статистика для ставок

    • Латыши выиграли у французов три последних очных поединка

    • Четыре из шести последних матчей между этими сборными заканчивались с разницей в одну шайбу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.15, на гостей — 3.58.

    Прогноз: У латышей больше шансов победить в предстоящем матче

    Альтернативный прогноз: Очки в этом матче будут важнее результативности

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.59.

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    Латвия — Франция. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Латвия — Франция с коэффициентом 1.83.
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