В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать Францию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 12 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Латвия — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Латвия

Турнирное положение: После прошлогоднего прорыва от сборной Латвии будут ждать результата выше среднего, и команда вполне может его дать.

Последние матчи: с поляками простой игры не получилось, но все рано на классе балтийская сборная смогла забрать победу.

Травмированные игроки: Все игроки в строю, а результата первой игры должен придать им ещё больше мотивации для борьбы в предстоящем матче.

Общий тонус клуба: На бумаге именно латыши видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка, но все может пойти не по плану, как в начале матча против поляков.

Франция

Турнирное положение: Нельзя говорить, то позиции сборной Франции в элите мирового хоккея начинают шататься, но сейчас сборная явно не играет на свой уровень.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: Бозону пора на пенсию, ибо то, что его команда продемонстрировала в стартовой игре против Казахстана хоккеем назвать очень сложно.

Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что все игроки французов здоровы и рвутся в бой.

Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные гости также не являются фаворитами встречи, и если им удастся разжиться очками, то это уже будет чудом.

Статистика для ставок

Латыши выиграли у французов три последних очных поединка

Четыре из шести последних матчей между этими сборными заканчивались с разницей в одну шайбу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.15, на гостей — 3.58.

Прогноз: У латышей больше шансов победить в предстоящем матче

Альтернативный прогноз: Очки в этом матче будут важнее результативности

Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.59.