Латвия
Турнирное положение: После прошлогоднего прорыва от сборной Латвии будут ждать результата выше среднего, и команда вполне может его дать.
Последние матчи: с поляками простой игры не получилось, но все рано на классе балтийская сборная смогла забрать победу.
Травмированные игроки: Все игроки в строю, а результата первой игры должен придать им ещё больше мотивации для борьбы в предстоящем матче.
Общий тонус клуба: На бумаге именно латыши видятся однозначными фаворитами предстоящего поединка, но все может пойти не по плану, как в начале матча против поляков.
Франция
Турнирное положение: Нельзя говорить, то позиции сборной Франции в элите мирового хоккея начинают шататься, но сейчас сборная явно не играет на свой уровень.
Последние матчи: Бозону пора на пенсию, ибо то, что его команда продемонстрировала в стартовой игре против Казахстана хоккеем назвать очень сложно.
Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что все игроки французов здоровы и рвутся в бой.
Общий тонус клуба: В матче против латышей номинальные гости также не являются фаворитами встречи, и если им удастся разжиться очками, то это уже будет чудом.
Статистика для ставок
- Латыши выиграли у французов три последних очных поединка
- Четыре из шести последних матчей между этими сборными заканчивались с разницей в одну шайбу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.15, на гостей — 3.58.
Прогноз: У латышей больше шансов победить в предстоящем матче
- 1.89Словакия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.72Дания — Канада: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 2.18Бостон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 01:30
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Альтернативный прогноз: Очки в этом матче будут важнее результативности
Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.59.