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    Московское «Динамо» сразу же обозначит себя в роли фаворита пары

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
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    Илья Каблуков
    В первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Марта 2024 года
    Динамо
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    •  Динамо 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Регулярный чемпионат московская команда завершила в статусе неоспоримого номера один, оставив не у дел всех своих конкурентов.

    Завоевать Кубок Континента «Динамо» Москва удалось благодаря 98 набранным очкам, которые позволили уйти в отрыв от СКА и «Локомотива» на 3+ балла.

    Динамо — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Заключительную фазу регулярки «Динамо» Москва провело так же уверенно, как и большую часть кампании. Эта уверенность была подкреплена девятью победами подряд.

    Четыре последние встречи команда Алексея Кудашова провела на домашнем льду, где поочередно одержала верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ), «Северсталью» (3:2), «Адмиралом» (4:3 ОТ) и ЦСКА (4:3 ОТ).

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    Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит форвард Седрик Пакетт.

    Состояние команды: Мощно проведенная концовка и в целом форма, которую столичная команда набрала месяцем ранее, делает ее не только фаворитом этой пары, но и одним из первых претендентов на финал.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Уже в начале сезона было очевидно, что белорусский представитель чемпионата готов замахнуться на восьмое место, а там — как повезет.

    Однако выше восьмой строчки «Динамо» Минск так и не поднялось, зато ушло в солидный отрыв от преследователей, набрав 69 очков. По итогу чемпионата расстояние между «Куньлунем» и компанией увеличилось до 13+ баллов.

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    • Последние матчи: Свои последние матчи регулярного сезона «Динамо» Минск провело по шаблону «одна-две победы — одно-два поражения». Так, белорусов едва ли было уместно упоминать в контексте стабильности.

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    Последнее поражение команда Дмитрия Квартальнова потерпела 23 февраля: на домашнем льду ее уничтожил СКА (1:5). В последнем матче — в большей степени на волне завершения регулярки — динамовцы разобрались в гостях со «Спартаком» (4:2).

    Не сыграют: Из-за травм не сыграют защитники Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов.

    Состояние команды: Выход в плей-офф для минского «Динамо» по умолчанию считается значимым достижением. Но первый раунд Кубка, кажется, является для него пределом, хотя фактор сенсации и недооценки со стороны соперника никто не отменял.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва не проигрывает в девяти матчах подряд

    • Команда Алексея Кудашова выиграла во всех четырех очных матчах нынешнего сезона

    • В семи гостевых матчах «Динамо» Минск из восьми предыдущих общая результативность добиралась до отметки 5+ голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Минск — в 4.32.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

    Прогноз: На финише сезона, как и в целом на февральской дистанции, московская команда набрала сумасшедший темп. В нынешних условиях она является явным фаворитом пары и не допустит сенсации на домашнем льду.

    А с учетом проблем минчан в обороне, которые остаются актуальными, встреча на «ВТБ Арене» может закончиться крупной победой хозяев.

    Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.90.

    Прогноз: Минимум три шайбы забрасывала московская команда в четырех матчах из последних пяти, давая при этом сопернику возможности отвечать.

    Конечно, минчане также будут стараться создавать остроту у ворот соперника, но фаворит к такому готов. Вряд ли это сильно усложнит задачи, которые команда Кудашова намерена выполнить на своей территории.

    Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.35.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск с коэффициентом 1.90. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на хоккей. Московское «Динамо» сразу же обозначит себя в роли фаворита пары
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