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    «Спартак» настроен на очередной результативный матч?

    «Спартак» — «Северсталь». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Северсталь»
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    «Спартак» в матче с «Торпедо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Спартак» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Нынешний сезон московский клуб уже точно закончит на четвертом месте в Западной конференции без теоретической возможности потерять это достижение или улучшить его.

    В 66 матчах «Спартак» набрал 86 очков, на 6 баллов уйдя в отрыв от пятой позиции, на которую велась борьба между «Торпедо» и «Северсталью». От первой тройки красно-белые отдалились на 5 очков.

    Последние матчи: В первой половине февраля «Спартак» выдал четыре подряд победы, а ключевой была гостевая игра с «Локомотивом» (5:1) — на тот момент прямым конкурентом в борьбе за топ-3.

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    Однако с 14 по 17 февраля команда Алексея Жамнова дважды проиграла — «Северстали» (2:4) и «Ак Барсу» (0:3). В последнем матче красно-белые выдали яркое шоу в лучших традициях нынешнего сезона, уничтожив на домашнем льду «Торпедо» (7:3).

    Не сыграют: Из-за повреждений предстоящий матч пропустят вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов.

    Состояние команды: В течение длительного отрезка «Спартак» оставался одним из претендентов на лидерство, но январский форменный спад кардинально изменил ситуацию.

    На текущий момент столичная команда старается поддерживать оптимальную форму, чтобы стать максимально конкурентоспособной в раунде плей-офф.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: За две игры до завершения регулярного сезона череповецкая команда не имеет никаких турнирных задач, способных повлиять на ее итоговое расположение в таблице.

    По итогам 66 матчей «Северсталь» занимает пятое место в Западной конференции с 80 очками на счету. На 6 баллов она опережает шестое «Торпедо» и на 6 отстает от четвертого «Спартака».

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    • Последние матчи: В течение нескольких недель «Северсталь» в который раз шла без единой помарки. Ее очередная беспроигрышная серия разрослась до пяти матчей.

    В рамках победного цикла команда Андрея Козырева одержала верх над «Локомотивом» (3:2 Б), «Динамо» Минск (3:2), «Спартаком» (4:2), «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и СКА (3:0).

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    Все это движение, направленное на набор двух очков в каждой встрече, прекратилось в игре с «Динамо» Москва в четверг (2:3).

    Не сыграют: Из-за травм предстоящий матч пропустят вратари Константин Шостак и Дмитрий Шугаев, а также форвард Тимур Муханов.

    Состояние команды: Почти весь сезон «Северсталь» шла седьмой, однако тотальный развал «Торпедо» позволил череповецкой команде не только улучшить турнирное положение, но и подобраться к кубковой кампании в близкой к идеальной форме.

    Статистика для ставок

    • В пяти матчах «Спартака» из последних шести общая результативность подбиралась к отметке в 5+ голов

    • Ни в одном очном матче с февраля прошлого года не было ничьей в основное время

    • В трех встречах лицом к лицу в нынешней регулярке был пробит тотал больше 5.5, дважды победил «Спартак», один раз выиграла «Северсталь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Северстали» — в 4.05.

    На тотал больше 5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 5 — за 2.15.

    Прогноз: Несмотря на промахи, которые иногда допускают «Спартак» и «Северсталь», к очной встрече обе команды подходят в лучших кондициях.

    Даже не решая никакие турнирные задачи, они не отказываются от активной игры впереди. Вероятно, в этом матче состоится небольшая репетиция перед стартом Кубка, благодаря чему встреча на «Мегаспорт Арене» порадует большим количеством остроты в атаке.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

    Прогноз: В результативном матче на домашнем катке «Спартак», безусловно, будет фаворитом. На днях команда выдала безумную игру с «Торпедо», на фоне которой имеет все шансы развить успех и попутно взять реванш у «Северстали» за недавние 2:4.

    Ставка: «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.20.

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    «Спартак» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» настроен на очередной результативный матч?
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