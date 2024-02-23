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    «Тампа» отыграется за все свои последние неудачи?

    «Тампа» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Вашингтон»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Амали-Арене» 23 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Многие пели дифирамбы «Тампе» ещё неделю назад, но она значительно подпортила настроение своим поклонникам, проиграв два матча подряд, хотя на турнирном положении клуба это никак не отразилось.

    Последние матчи: В последнем поединке против «Оттавы» подопечные Купера проиграли со счетом 2:4, но перед встречей расклад сил был целиком в пользу Кучерова и его партнеров.

    Травмированные игроки: Команда из Флориды не может рассчитывать на Сергачева, Жанно и Брауна.

    Общий тонус клуба: В подавленном настроении «Лайтнинг» вполне могут наломать ещё больше дров, проиграв до кучи ещё и «Вашингтону».

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Столичный клуб продолжает выступать невзрачно по сезону, но зато у «Вашингтона» снова проснулся Овечкин.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Александр отметился дублем в последнем победном матче над «Нью-Джерси», да и вся команда сыграла на уровне.

    Травмированные игроки: Сейчас «Кэпиталз» не могут рассчитывать на Бэкстрема, Кузнецова и Фехервари. Также под вопросом участие Дауда, степень повреждения которого пока что неопределена.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» придется несладко, но все же у гостей есть определённые надежды на положительный исход предстоящего матча.

    • «Тампа» за два последних матча пропустила 13 голов

    • «Вашингтон» впервые за долгое время выиграл два матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.85, на гостей — 3.44.

    Прогноз: Эта встреча останется за «Тампой».

    Альтернативный прогноз: Во встрече не исключен овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Тампа» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» отыграется за все свои последние неудачи?
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