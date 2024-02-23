«Тампа»
Турнирное положение: Многие пели дифирамбы «Тампе» ещё неделю назад, но она значительно подпортила настроение своим поклонникам, проиграв два матча подряд, хотя на турнирном положении клуба это никак не отразилось.
Последние матчи: В последнем поединке против «Оттавы» подопечные Купера проиграли со счетом 2:4, но перед встречей расклад сил был целиком в пользу Кучерова и его партнеров.
Травмированные игроки: Команда из Флориды не может рассчитывать на Сергачева, Жанно и Брауна.
Общий тонус клуба: В подавленном настроении «Лайтнинг» вполне могут наломать ещё больше дров, проиграв до кучи ещё и «Вашингтону».
«Вашингтон»
Турнирное положение: Столичный клуб продолжает выступать невзрачно по сезону, но зато у «Вашингтона» снова проснулся Овечкин.
Последние матчи: Александр отметился дублем в последнем победном матче над «Нью-Джерси», да и вся команда сыграла на уровне.
Травмированные игроки: Сейчас «Кэпиталз» не могут рассчитывать на Бэкстрема, Кузнецова и Фехервари. Также под вопросом участие Дауда, степень повреждения которого пока что неопределена.
Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» придется несладко, но все же у гостей есть определённые надежды на положительный исход предстоящего матча.
- «Тампа» за два последних матча пропустила 13 голов
- «Вашингтон» впервые за долгое время выиграл два матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.85, на гостей — 3.44.
Прогноз: Эта встреча останется за «Тампой».
Альтернативный прогноз: Во встрече не исключен овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.