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    «Тампа» разгромит аутсайдера?

    «Тампа» — «Оттава». Ставка (к. 2.04), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Оттава»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Амали-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа»

    Турнирное положение: «Тампа» все ещё располагается в восьмерке сильнейших у себя в конференции, но последний матч против «Флориды» был крайне тревожным.

    Последние матчи: В нем подопечные Купера пропустили целых девять голов, но самое печальное, что это случилось в матче против принципиального соперника.

    Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Жанно, Брауна и Сергачева.

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    Общий тонус клуба: После такого позорного поражения от «Флориды» будет довольно тяжело перестроиться эмоционально, и игра против «Оттавы» может получиться крайне вязкой.

    «Оттава»

    Турнирное положение: «Оттава» при помощи довольно неплохого рывка в последние недели смогла немного укрепиться на предпоследнем месте в конференции и чуть приблизить к тем, кто впереди.

    Последние матчи: Однако в последних поединках «Сенаторз» принялись за старое, и в двух последних поединках проиграли по всем статьям.

    Травмированные игроки: У команды из столицы Канады нет травмированных хоккеистов, которые не могут помочь своему клубу, поэтому к глубине состава нет никаких вопросов.

    Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гости не имеют много шансов на успех, но доставить хлопот не самой согласованной защите лиги они могут сполна.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» за девять домашних поединков проиграла всего лишь раз

    • На домашнем льду «молнии» последний раз проигрывали «Оттаве» в 2018 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.92, на гостей — 3.11.

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    Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается мало результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.60.

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    «Тампа» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» разгромит аутсайдера?
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