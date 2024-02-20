«Тампа»
Турнирное положение: «Тампа» все ещё располагается в восьмерке сильнейших у себя в конференции, но последний матч против «Флориды» был крайне тревожным.
Последние матчи: В нем подопечные Купера пропустили целых девять голов, но самое печальное, что это случилось в матче против принципиального соперника.
Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Жанно, Брауна и Сергачева.
Общий тонус клуба: После такого позорного поражения от «Флориды» будет довольно тяжело перестроиться эмоционально, и игра против «Оттавы» может получиться крайне вязкой.
«Оттава»
Турнирное положение: «Оттава» при помощи довольно неплохого рывка в последние недели смогла немного укрепиться на предпоследнем месте в конференции и чуть приблизить к тем, кто впереди.
Последние матчи: Однако в последних поединках «Сенаторз» принялись за старое, и в двух последних поединках проиграли по всем статьям.
Травмированные игроки: У команды из столицы Канады нет травмированных хоккеистов, которые не могут помочь своему клубу, поэтому к глубине состава нет никаких вопросов.
Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гости не имеют много шансов на успех, но доставить хлопот не самой согласованной защите лиги они могут сполна.
Статистика для ставок
- «Тампа» за девять домашних поединков проиграла всего лишь раз
- На домашнем льду «молнии» последний раз проигрывали «Оттаве» в 2018 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.92, на гостей — 3.11.
Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается мало результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.60.