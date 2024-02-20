В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Амали-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: «Тампа» все ещё располагается в восьмерке сильнейших у себя в конференции, но последний матч против «Флориды» был крайне тревожным.

Последние матчи: В нем подопечные Купера пропустили целых девять голов, но самое печальное, что это случилось в матче против принципиального соперника.

Травмированные игроки: Сейчас команда из Флориды не может рассчитывать на Жанно, Брауна и Сергачева.

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Общий тонус клуба: После такого позорного поражения от «Флориды» будет довольно тяжело перестроиться эмоционально, и игра против «Оттавы» может получиться крайне вязкой.

«Оттава»

Турнирное положение: «Оттава» при помощи довольно неплохого рывка в последние недели смогла немного укрепиться на предпоследнем месте в конференции и чуть приблизить к тем, кто впереди.

Последние матчи: Однако в последних поединках «Сенаторз» принялись за старое, и в двух последних поединках проиграли по всем статьям.

Травмированные игроки: У команды из столицы Канады нет травмированных хоккеистов, которые не могут помочь своему клубу, поэтому к глубине состава нет никаких вопросов.

Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» гости не имеют много шансов на успех, но доставить хлопот не самой согласованной защите лиги они могут сполна.

Статистика для ставок

«Тампа» за девять домашних поединков проиграла всего лишь раз

На домашнем льду «молнии» последний раз проигрывали «Оттаве» в 2018 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.92, на гостей — 3.11.

Прогноз: Хозяева имеют больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: В этой встрече ожидается мало результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.04.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.60.