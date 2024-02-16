В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на втором месте в своей конференции, и в последних матчах клуб из одноименного города набрал нешуточный ход.

Последние матчи: У дружины Лавиолетта уже пять выигрышей подряд, и для «синерубашечников» это далеко не предел.

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль 1X2Новым игрокам 1.654.704.30Бонус$9500

Травмированные игроки: У команды один травмированный игрок на данном отрезке сезона. Чех Хитил не может играть из-за сотрясения мозга.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Нападение у «конных полицейских» просто зубодробительное, поэтому в предстоящем матче против дырявого «Монреаля» оно может разгуляться не на шутку.

«Монреаль»

Турнирное положение: «Монреаль» весь регулярный чемпионат проводит через пень-колоду, поэтому 13 место в конференции для канадской команды ещё хороший результат.

Последние матчи: В последнем своем матче «хабс» не оставили никаких шансов «Анахайму», просто уничтожив своего соперника со счетом 5:0.

Травмированные игроки: За «Канадиенс» сейчас не могут играть сразу пять игроков, но к ним вполне может присоединиться Харрис, испытывающий недомогание.

Общий тонус клуба: В игре против «Рейджерс» ничего хорошего по итогам матча поклонникам именитого клуба ждать не стоит.

Статистика для ставок

Хозяева не знают поражений на протяжении последних пяти матчей

Два последних поединка между этими командами заканчивались буллитами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5.06, на гостей — 4.23.

Прогноз: Победа хозяев в этой игре не обсуждается.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.