«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на втором месте в своей конференции, и в последних матчах клуб из одноименного города набрал нешуточный ход.
Последние матчи: У дружины Лавиолетта уже пять выигрышей подряд, и для «синерубашечников» это далеко не предел.
Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Травмированные игроки: У команды один травмированный игрок на данном отрезке сезона. Чех Хитил не может играть из-за сотрясения мозга.
Общий тонус клуба: Нападение у «конных полицейских» просто зубодробительное, поэтому в предстоящем матче против дырявого «Монреаля» оно может разгуляться не на шутку.
«Монреаль»
Турнирное положение: «Монреаль» весь регулярный чемпионат проводит через пень-колоду, поэтому 13 место в конференции для канадской команды ещё хороший результат.
Последние матчи: В последнем своем матче «хабс» не оставили никаких шансов «Анахайму», просто уничтожив своего соперника со счетом 5:0.
Травмированные игроки: За «Канадиенс» сейчас не могут играть сразу пять игроков, но к ним вполне может присоединиться Харрис, испытывающий недомогание.
Общий тонус клуба: В игре против «Рейджерс» ничего хорошего по итогам матча поклонникам именитого клуба ждать не стоит.
Статистика для ставок
- Хозяева не знают поражений на протяжении последних пяти матчей
- Два последних поединка между этими командами заканчивались буллитами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5.06, на гостей — 4.23.
Прогноз: Победа хозяев в этой игре не обсуждается.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.