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    «Рейнджерс» деклассирует «Монреаль»?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль». Ставка (к. 1.72), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Февраля 2024 года

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Рейнджерс» располагается на втором месте в своей конференции, и в последних матчах клуб из одноименного города набрал нешуточный ход.

    Последние матчи: У дружины Лавиолетта уже пять выигрышей подряд, и для «синерубашечников» это далеко не предел.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль

    1X2Новым игрокам
  • 1.654.704.30Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: У команды один травмированный игрок на данном отрезке сезона. Чех Хитил не может играть из-за сотрясения мозга.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Нападение у «конных полицейских» просто зубодробительное, поэтому в предстоящем матче против дырявого «Монреаля» оно может разгуляться не на шутку.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: «Монреаль» весь регулярный чемпионат проводит через пень-колоду, поэтому 13 место в конференции для канадской команды ещё хороший результат.

    Последние матчи: В последнем своем матче «хабс» не оставили никаких шансов «Анахайму», просто уничтожив своего соперника со счетом 5:0.

    Травмированные игроки: За «Канадиенс» сейчас не могут играть сразу пять игроков, но к ним вполне может присоединиться Харрис, испытывающий недомогание.

    Общий тонус клуба: В игре против «Рейджерс» ничего хорошего по итогам матча поклонникам именитого клуба ждать не стоит.

    Статистика для ставок

    • Хозяева не знают поражений на протяжении последних пяти матчей

    • Два последних поединка между этими командами заканчивались буллитами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.72, на ничью — 5.06, на гостей — 4.23.

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    Прогноз: Победа хозяев в этой игре не обсуждается.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.72.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.25.

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» деклассирует «Монреаль»?
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