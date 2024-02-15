В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: «Виннипег» заметно потерял в позициях после провального отрезка на прошлой неделе, но все равно из лидирующей шестерки на Западе канадский клуб не выпал

Последние матчи: В последнем поединке против «Питтсбурга» удалось одержать победу, но с минимальным счетом 2:1.

Коэффициенты матча Виннипег — Сан-Хосе 1X2Новым игрокам 1.455.506.30Бонус$9500

Травмированные игроки: Сейчас «Джетс» не может помочь лишь Диллон и то не по причине травмы, а из-за дисквалификации.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб Боунесса в полной мере вернулся к позитивным результатам по сезону, и в предстоящем поединке против «Сан-Хосе» не испытает проблем с добычей победы.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: «Сан-Хосе» смог уйти с последнего места в конференции, хотя после первых месяцев регулярного сезона это казалось чем-то невероятным.

Последние матчи: В последних поединках команда Куинна даже больше побеждает, нежели проигрывает. Причем эти победы преимущественно одерживаются в овертаймах.

Травмированные игроки: Травмированных игроков у «акул» крайне много, поэтому такие результаты калифорнийского клуба в последних матчах тем более удивительны.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» у гостей откровенно мало шансов на успех, поскольку силы обоих клубов изначально неравнозначны.

Статистика для ставок

«Виннипег» одержал первую победу за шесть последних матчей

«Сан-Хосе» в гостях выиграл всего лишь один матч за пять последних игр

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.78, на гостей — 6.15.

Прогноз: Хозяева уже положили победу в матче себе в карман.

Альтернативный прогноз: Клубы покажут, как нужно играть в результативный хоккей.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.