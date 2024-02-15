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    «Виннипег» покажет уроки мастерства «акулам»?

    «Виннипег» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 2.13), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сан-Хосе»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 15 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Февраля 2024 года
    Виннипег
  • НХЛ
    •  Виннипег 03:30 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Виннипег»

    Турнирное положение: «Виннипег» заметно потерял в позициях после провального отрезка на прошлой неделе, но все равно из лидирующей шестерки на Западе канадский клуб не выпал

    Последние матчи: В последнем поединке против «Питтсбурга» удалось одержать победу, но с минимальным счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Виннипег — Сан-Хосе

    1X2Новым игрокам
  • 1.455.506.30Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Сейчас «Джетс» не может помочь лишь Диллон и то не по причине травмы, а из-за дисквалификации.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб Боунесса в полной мере вернулся к позитивным результатам по сезону, и в предстоящем поединке против «Сан-Хосе» не испытает проблем с добычей победы.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: «Сан-Хосе» смог уйти с последнего места в конференции, хотя после первых месяцев регулярного сезона это казалось чем-то невероятным.

    Последние матчи: В последних поединках команда Куинна даже больше побеждает, нежели проигрывает. Причем эти победы преимущественно одерживаются в овертаймах.

    Травмированные игроки: Травмированных игроков у «акул» крайне много, поэтому такие результаты калифорнийского клуба в последних матчах тем более удивительны.

    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» у гостей откровенно мало шансов на успех, поскольку силы обоих клубов изначально неравнозначны.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» одержал первую победу за шесть последних матчей

    • «Сан-Хосе» в гостях выиграл всего лишь один матч за пять последних игр

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.78, на гостей — 6.15.

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    Прогноз: Хозяева уже положили победу в матче себе в карман.

    Альтернативный прогноз: Клубы покажут, как нужно играть в результативный хоккей.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.

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    «Виннипег» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» покажет уроки мастерства «акулам»?
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