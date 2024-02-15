«Виннипег»
Турнирное положение: «Виннипег» заметно потерял в позициях после провального отрезка на прошлой неделе, но все равно из лидирующей шестерки на Западе канадский клуб не выпал
Последние матчи: В последнем поединке против «Питтсбурга» удалось одержать победу, но с минимальным счетом 2:1.
Коэффициенты матча Виннипег — Сан-Хосе
Травмированные игроки: Сейчас «Джетс» не может помочь лишь Диллон и то не по причине травмы, а из-за дисквалификации.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что клуб Боунесса в полной мере вернулся к позитивным результатам по сезону, и в предстоящем поединке против «Сан-Хосе» не испытает проблем с добычей победы.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: «Сан-Хосе» смог уйти с последнего места в конференции, хотя после первых месяцев регулярного сезона это казалось чем-то невероятным.
Последние матчи: В последних поединках команда Куинна даже больше побеждает, нежели проигрывает. Причем эти победы преимущественно одерживаются в овертаймах.
Травмированные игроки: Травмированных игроков у «акул» крайне много, поэтому такие результаты калифорнийского клуба в последних матчах тем более удивительны.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» у гостей откровенно мало шансов на успех, поскольку силы обоих клубов изначально неравнозначны.
Статистика для ставок
- «Виннипег» одержал первую победу за шесть последних матчей
- «Сан-Хосе» в гостях выиграл всего лишь один матч за пять последних игр
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.47, на ничью — 5.78, на гостей — 6.15.
Прогноз: Хозяева уже положили победу в матче себе в карман.
Альтернативный прогноз: Клубы покажут, как нужно играть в результативный хоккей.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.42.