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    «Сент-Луис» увезет победу из Канады?

    «Торонто» — «Сент-Луис». Ставка (к. 3.61), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Февраля 2024 года
    Торонто
  • НХЛ
    •  Торонто 03:00 Сент-Луис Сент-Луис
  • Сент-Луис
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    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» в данный момент времени выступает крайне нестабильно, но общую силу канадской команды никто не отрицает.

    Последние матчи: В последнем поединке против «Оттавы» коллектив Кифа неожиданно потерпел поражение со счетом 3:5. Лидеры команды были на протяжении всей игры сонными.

    Травмированные игроки: Сейчас «Мэйпл Ливз» не могут рассчитывать сразу на пять игроков. Марк Джиордано имеет проблемы с верхней частью тела, Клинберг после операции, Мюррей испытывает проблемы с бедром, Тимминс не играет из-за болезни, а у Ярнкрока травма руки.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Сент-Луиса» хозяева смогут прийти в себя, но вряд ли у них получится показать организованный хоккей.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: «Сент-Луис» приятно удивляет своими последними результатами по регулярному сезону.

    Последние матчи: «Блюз» все же не утрачивают надежду на попадание в плей-офф поэтому последние поединки проводят максимально ударно. В крайнем поединке подопечные Баннистера отгрузили «Монералю» семь голов (7:2).

    Травмированные игроки: Травмы не обошли стороной и клуб из Миссури. Сейчас своей команде не могут помочь Джейкобс, Макичерн, Перунович и Фолк.

    Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» легкой прогулки не намечается, но все равно у гостей довольно большие шансы одержать победу в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» победил в пяти последних выездных поединках

    • «Торонто» не может обыграть «блюзменов» на своем льду с 2016 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.95, на гостей — 3.61.

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    Прогноз: Гости смогут забрать победу в Канаде.

    Альтернативный прогноз: В матче будет овертайм.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.61.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (3.61), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» увезет победу из Канады?
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