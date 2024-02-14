В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» в данный момент времени выступает крайне нестабильно, но общую силу канадской команды никто не отрицает.

Последние матчи: В последнем поединке против «Оттавы» коллектив Кифа неожиданно потерпел поражение со счетом 3:5. Лидеры команды были на протяжении всей игры сонными.

Травмированные игроки: Сейчас «Мэйпл Ливз» не могут рассчитывать сразу на пять игроков. Марк Джиордано имеет проблемы с верхней частью тела, Клинберг после операции, Мюррей испытывает проблемы с бедром, Тимминс не играет из-за болезни, а у Ярнкрока травма руки.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в игре против «Сент-Луиса» хозяева смогут прийти в себя, но вряд ли у них получится показать организованный хоккей.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: «Сент-Луис» приятно удивляет своими последними результатами по регулярному сезону.

Последние матчи: «Блюз» все же не утрачивают надежду на попадание в плей-офф поэтому последние поединки проводят максимально ударно. В крайнем поединке подопечные Баннистера отгрузили «Монералю» семь голов (7:2).

Травмированные игроки: Травмы не обошли стороной и клуб из Миссури. Сейчас своей команде не могут помочь Джейкобс, Макичерн, Перунович и Фолк.

Общий тонус клуба: В игре против «Торонто» легкой прогулки не намечается, но все равно у гостей довольно большие шансы одержать победу в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» победил в пяти последних выездных поединках

«Торонто» не может обыграть «блюзменов» на своем льду с 2016 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.95, на гостей — 3.61.

Прогноз: Гости смогут забрать победу в Канаде.

Альтернативный прогноз: В матче будет овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.61.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.