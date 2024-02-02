В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» успел провести 59 матчей, в которых набрал 76 очков. От лидеров Запада он, будучи четвертым, отстает на 3 балла. При этом прямые конкуренты имеют по две игры в запасе.

Последние матчи: В заключительные дни января «Спартак» выдал 3-матчевую беспроигрышную серию, что на фоне предыдущих провалов стало неплохим достижением.

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Дважды кряду команда Алексея Жамнова разделалась с «Динамо» Москва (6:3, 4:3 Б), после чего успела разобраться с «Торпедо» (3:2). Однако во встрече за второе место, которая прошла 31-го числа, спартаковцы уступили «Локомотиву» (1:2).

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Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Егор Филин — травмы.

Состояние команды: Улучшив результаты последних матчей, «Спартак» вернулся в гонку лидеров, хотя во многом на это влияет и не лучшая форма прямых конкурентов. При этом конкурентоспособность красно-белых в контексте борьбы за первое место все еще ставится под сомнение.

«Автомобилист»

Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Автомобилист» занимает шестую строчку в Восточной таблице с 71 очком на счету. Такое же количество баллов после 59 игр имеет «Лада», находящаяся на пятой позиции.

Последние матчи: «Автомобилисту» уже давно не хватает стабильности в плане итоговых результатов: один или несколько успешных матчей граничат с непременными поражениями.

В двух последних играх команда Николая Заварухина заработала 3 очка. Сперва она дома вырвала победу у «Торпедо» (2:1 Б), а в среду — не справилась с «Трактором» — одним из прямых конкурентов (1:2 Б).

Не сыграют: Защитник Кирилл Воробьев — операция, нападающий Семен Кизимов — травма.

Состояние команды: «Автомобилист» на Востоке представляет средний класс, который борется за место в верхней половине таблицы. И на текущий момент шансы екатеринбуржцев равны, если сравнивать их с «Трактором», «Ладой» и даже «Ак Барсом».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 2.23, ничья — в 4.10, а победа «Автомобилиста» — в 2.75.

В последнем матче красно-белые вынуждены были попрощаться с беспроигрышной серией, которая на фоне частых поражений стала глотком свежего воздуха.

Однако в игре, закончившейся ничем, «Спартак» боролся с другим злым и мотивированным топ-клубом. В предстоящей встрече москвичи примут соперника классом пониже, получив при этом неплохие шансы вернуться на тропу победителей .

«Автомобилист» — при всех его достоинствах — входит в разряд команд, с которыми столичный клуб обязан разбираться дома. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

Без привязки к количеству заброшенных шайб для ставки можно выбрать вариант — «Спартак» победит за 2.23