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    «Спартак» не потеряет очки в домашней игре?

    «Спартак» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.30) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Автомобилист»
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    Илья Ковальчук
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Автомобилист»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 02 Февраля 2024 года
    Спартак
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    •  Спартак 19:30 Автомобилист Автомобилист
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» успел провести 59 матчей, в которых набрал 76 очков. От лидеров Запада он, будучи четвертым, отстает на 3 балла. При этом прямые конкуренты имеют по две игры в запасе.

    Последние матчи: В заключительные дни января «Спартак» выдал 3-матчевую беспроигрышную серию, что на фоне предыдущих провалов стало неплохим достижением.

    Коэффициенты матча Спартак — Автомобилист

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    Дважды кряду команда Алексея Жамнова разделалась с «Динамо» Москва (6:3, 4:3 Б), после чего успела разобраться с «Торпедо» (3:2). Однако во встрече за второе место, которая прошла 31-го числа, спартаковцы уступили «Локомотиву» (1:2).

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    Не сыграют: Вратарь Патрик Рыбар, защитник Джоуи Кин, нападающие Андрей Локтионов, Михаил Мальцев, Егор Филин — травмы.

    Состояние команды: Улучшив результаты последних матчей, «Спартак» вернулся в гонку лидеров, хотя во многом на это влияет и не лучшая форма прямых конкурентов. При этом конкурентоспособность красно-белых в контексте борьбы за первое место все еще ставится под сомнение.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Автомобилист» занимает шестую строчку в Восточной таблице с 71 очком на счету. Такое же количество баллов после 59 игр имеет «Лада», находящаяся на пятой позиции.

    Последние матчи: «Автомобилисту» уже давно не хватает стабильности в плане итоговых результатов: один или несколько успешных матчей граничат с непременными поражениями.

    В двух последних играх команда Николая Заварухина заработала 3 очка. Сперва она дома вырвала победу у «Торпедо» (2:1 Б), а в среду — не справилась с «Трактором» — одним из прямых конкурентов (1:2 Б).

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    • Не сыграют: Защитник Кирилл Воробьев — операция, нападающий Семен Кизимов — травма.

    Состояние команды: «Автомобилист» на Востоке представляет средний класс, который борется за место в верхней половине таблицы. И на текущий момент шансы екатеринбуржцев равны, если сравнивать их с «Трактором», «Ладой» и даже «Ак Барсом».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается в 2.23, ничья — в 4.10, а победа «Автомобилиста» — в 2.75.

    В последнем матче красно-белые вынуждены были попрощаться с беспроигрышной серией, которая на фоне частых поражений стала глотком свежего воздуха.

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    Однако в игре, закончившейся ничем, «Спартак» боролся с другим злым и мотивированным топ-клубом. В предстоящей встрече москвичи примут соперника классом пониже, получив при этом неплохие шансы вернуться на тропу победителей.

    «Автомобилист» — при всех его достоинствах — входит в разряд команд, с которыми столичный клуб обязан разбираться дома. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

    Без привязки к количеству заброшенных шайб для ставки можно выбрать вариант — «Спартак» победит за 2.23

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    «Спартак» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» не потеряет очки в домашней игре?
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