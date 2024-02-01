В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Хонда Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 06:30 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анахайм»

«Анахайм» не способен играть на высоком уровне несколько матчей подряд, поскольку в составе «уток» это делать попросту некому.

В последних играх какие-то зачатки осмысленной игры в атаке были обнаружены, но это временное явление.

Крайний поединок против «Миннесоты» получился равным по содержанию, а клубу Кронина просто больше повезло в самых важных моментах игры.

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В игре против «Сан-Хосе» будет бескомпромиссный хоккей, который может ни не получится результативным, но борьбы и удалений там будет предостаточно.

«Сан-Хосе»

У «Сан-Хосе» закончился победный марш, а запал постепенно угасает. Команда была совсем не своей в последнем домашнем матче против «Баффало», поэтому ни на что хорошее в предстоящих играх конца зимы рассчитывать не стоит.

Лидеры клуба только вернулись в состав, и ещё не полностью забыли о своих серьёзных повреждениях.

Сам по себе состав один из слабейших в лиге, поэтому нужно похвалить Куинна, который даже с ним умудряется выдавать небольшие «вин стрики».

Предстоящий матч против «Анахайма» будет максимально жестким. Поэтому вероятность овертайма также не исключается.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.69, на гостей — 3.46.

Прогноз: «Анахайм» имеет больше шансов на успех.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать удалениями.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59.