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    Хозяева имеют больше шансов на успех?

    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 1.95), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 01 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сан-Хосе»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Хонда Центре» 01 февраля. Начало встречи — в 06:30 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Анахайм»

    «Анахайм» не способен играть на высоком уровне несколько матчей подряд, поскольку в составе «уток» это делать попросту некому.

    В последних играх какие-то зачатки осмысленной игры в атаке были обнаружены, но это временное явление.

    Крайний поединок против «Миннесоты» получился равным по содержанию, а клубу Кронина просто больше повезло в самых важных моментах игры.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре против «Сан-Хосе» будет бескомпромиссный хоккей, который может ни не получится результативным, но борьбы и удалений там будет предостаточно.

    «Сан-Хосе»

    У «Сан-Хосе» закончился победный марш, а запал постепенно угасает. Команда была совсем не своей в последнем домашнем матче против «Баффало», поэтому ни на что хорошее в предстоящих играх конца зимы рассчитывать не стоит.

    Лидеры клуба только вернулись в состав, и ещё не полностью забыли о своих серьёзных повреждениях.

    Сам по себе состав один из слабейших в лиге, поэтому нужно похвалить Куинна, который даже с ним умудряется выдавать небольшие «вин стрики».

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    Предстоящий матч против «Анахайма» будет максимально жестким. Поэтому вероятность овертайма также не исключается.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.69, на гостей — 3.46.

    Прогноз: «Анахайм» имеет больше шансов на успех.

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать удалениями.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59.

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    «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на хоккей. Хозяева имеют больше шансов на успех?
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