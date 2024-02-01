«Анахайм»
«Анахайм» не способен играть на высоком уровне несколько матчей подряд, поскольку в составе «уток» это делать попросту некому.
В последних играх какие-то зачатки осмысленной игры в атаке были обнаружены, но это временное явление.
Крайний поединок против «Миннесоты» получился равным по содержанию, а клубу Кронина просто больше повезло в самых важных моментах игры.
В игре против «Сан-Хосе» будет бескомпромиссный хоккей, который может ни не получится результативным, но борьбы и удалений там будет предостаточно.
«Сан-Хосе»
У «Сан-Хосе» закончился победный марш, а запал постепенно угасает. Команда была совсем не своей в последнем домашнем матче против «Баффало», поэтому ни на что хорошее в предстоящих играх конца зимы рассчитывать не стоит.
Лидеры клуба только вернулись в состав, и ещё не полностью забыли о своих серьёзных повреждениях.
Сам по себе состав один из слабейших в лиге, поэтому нужно похвалить Куинна, который даже с ним умудряется выдавать небольшие «вин стрики».
Предстоящий матч против «Анахайма» будет максимально жестким. Поэтому вероятность овертайма также не исключается.
Прогноз и ставка
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.69, на гостей — 3.46.
Прогноз: «Анахайм» имеет больше шансов на успех.
Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать удалениями.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: Штраф ТБ 16.5 с коэффициентом 2.59.