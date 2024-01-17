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    «Автомобилист» снова будет убедителен на домашнем льду

    «Автомобилист» — «Адмирал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Адмирал»
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    Андрей Обидин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 17 Января 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В понедельник «Автомобилисту» удалось вернуть утраченную днем ранее четвертую позицию в таблице Восточной конференции. В 53 матчах он набрал 64 очка и сократил разрыв между третьим «Салаватом Юлаевым» до одного балла с учетом трех игр уфимцев в запасе.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Автомобилист» дважды встретился с «Ладой» — одним из прямых конкурентов в борьбе за место в верхней части зоны плей-офф. В этом противостоянии екатеринбуржцы в целом оказались успешнее.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Адмирал

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    В Тольятти команда Николая Заварухина одержала крупную победу (4:1), а на домашнем льду вырвала один балл (3:4 ОТ). В последнем матче «Автомобилист» разобрался с ЦСКА (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травма.

    Состояние команды: В своей нынешней форме «Автомобилист» готов навязать борьбу «Салавату Юлаеву» за третье место в Восточной конференции. Однако разница матчей может стать ключевым фактором, который сыграет не в пользу клуба с Урала.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмирал» и «Барыс» — два главных неудачника Востока, которые постоянно смещают друг друга в таблице. На этот раз на 11-ю строчку поднялись «моряки», набравшие в 50 встречах 41 очко.

    Последние матчи: В период с 29 декабря по 12 января «Адмирал» провел уже которую в нынешнем сезоне серию неудач. В нее вошли семь матчей, в пяти из них дальневосточный представитель КХЛ остался вообще без набранных очков.

    В конце прошлой недели команда Леонида Тамбиева дважды сыграла с «Сибирью». Первая встреча на «Фетисов-Арене» закончилась поражением (2:4), а во второй «Адмирал» взял достойный реванш (5:2).

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    • Не сыграют: Нападающие Павел Махановский, Павел Шэн — травмы.

    Состояние команды: Локальные успехи становятся все более редким явлением для «Адмирала» в заключительной фазе регулярки. Этот сезон команда Тамбиева обречена завершить в компании аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 1.82, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 4.34.

    Нынешний «Автомобилист» набрал превосходные по своим меркам кондиции, благодаря чему, несмотря на единичные провалы, остается в гонке за топ-3.

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    На фоне таких целей команда Николая Заварухина обязана легко разбираться с соперниками уровня «Адмирала», который едет в Екатеринбург лишь с одной победой в восьми предыдущих встречах.

    Безусловно, на чужом льду гости с Дальнего Востока предпочтут оборонительный игровой стиль, но это не помешает «Автомобилисту» добиться очередного успеха. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 2.00.

    Несмотря на вероятное отсутствие большого количества заброшенных шайб, команда Заварухина способна обеспечить в этом матче комфортный для себя перевес. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.92.

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    «Автомобилист» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» снова будет убедителен на домашнем льду
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