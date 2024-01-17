В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 17 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Адмирал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В понедельник «Автомобилисту» удалось вернуть утраченную днем ранее четвертую позицию в таблице Восточной конференции. В 53 матчах он набрал 64 очка и сократил разрыв между третьим «Салаватом Юлаевым» до одного балла с учетом трех игр уфимцев в запасе.

Последние матчи: На прошлой неделе «Автомобилист» дважды встретился с «Ладой» — одним из прямых конкурентов в борьбе за место в верхней части зоны плей-офф. В этом противостоянии екатеринбуржцы в целом оказались успешнее.

Коэффициенты матча Автомобилист — Адмирал 1X2Новым игрокам 1.804.004.40Бонус$9500

В Тольятти команда Николая Заварухина одержала крупную победу (4:1), а на домашнем льду вырвала один балл (3:4 ОТ). В последнем матче «Автомобилист» разобрался с ЦСКА (3:2).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травма.

Состояние команды: В своей нынешней форме «Автомобилист» готов навязать борьбу «Салавату Юлаеву» за третье место в Восточной конференции. Однако разница матчей может стать ключевым фактором, который сыграет не в пользу клуба с Урала.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» и «Барыс» — два главных неудачника Востока, которые постоянно смещают друг друга в таблице. На этот раз на 11-ю строчку поднялись «моряки», набравшие в 50 встречах 41 очко.

Последние матчи: В период с 29 декабря по 12 января «Адмирал» провел уже которую в нынешнем сезоне серию неудач. В нее вошли семь матчей, в пяти из них дальневосточный представитель КХЛ остался вообще без набранных очков.

В конце прошлой недели команда Леонида Тамбиева дважды сыграла с «Сибирью». Первая встреча на «Фетисов-Арене» закончилась поражением (2:4), а во второй «Адмирал» взял достойный реванш (5:2).

Не сыграют: Нападающие Павел Махановский, Павел Шэн — травмы.

Состояние команды: Локальные успехи становятся все более редким явлением для «Адмирала» в заключительной фазе регулярки. Этот сезон команда Тамбиева обречена завершить в компании аутсайдеров.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 1.82, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 4.34.

Нынешний «Автомобилист» набрал превосходные по своим меркам кондиции, благодаря чему, несмотря на единичные провалы, остается в гонке за топ-3.

На фоне таких целей команда Николая Заварухина обязана легко разбираться с соперниками уровня «Адмирала», который едет в Екатеринбург лишь с одной победой в восьми предыдущих встречах .

Безусловно, на чужом льду гости с Дальнего Востока предпочтут оборонительный игровой стиль, но это не помешает «Автомобилисту» добиться очередного успеха. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 2.00.

Несмотря на вероятное отсутствие большого количества заброшенных шайб, команда Заварухина способна обеспечить в этом матче комфортный для себя перевес. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.92.