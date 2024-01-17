«Автомобилист»
Турнирное положение: В понедельник «Автомобилисту» удалось вернуть утраченную днем ранее четвертую позицию в таблице Восточной конференции. В 53 матчах он набрал 64 очка и сократил разрыв между третьим «Салаватом Юлаевым» до одного балла с учетом трех игр уфимцев в запасе.
Последние матчи: На прошлой неделе «Автомобилист» дважды встретился с «Ладой» — одним из прямых конкурентов в борьбе за место в верхней части зоны плей-офф. В этом противостоянии екатеринбуржцы в целом оказались успешнее.
Коэффициенты матча Автомобилист — Адмирал
В Тольятти команда Николая Заварухина одержала крупную победу (4:1), а на домашнем льду вырвала один балл (3:4 ОТ). В последнем матче «Автомобилист» разобрался с ЦСКА (3:2).
Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травма.
Состояние команды: В своей нынешней форме «Автомобилист» готов навязать борьбу «Салавату Юлаеву» за третье место в Восточной конференции. Однако разница матчей может стать ключевым фактором, который сыграет не в пользу клуба с Урала.
«Адмирал»
Турнирное положение: «Адмирал» и «Барыс» — два главных неудачника Востока, которые постоянно смещают друг друга в таблице. На этот раз на 11-ю строчку поднялись «моряки», набравшие в 50 встречах 41 очко.
Последние матчи: В период с 29 декабря по 12 января «Адмирал» провел уже которую в нынешнем сезоне серию неудач. В нее вошли семь матчей, в пяти из них дальневосточный представитель КХЛ остался вообще без набранных очков.
В конце прошлой недели команда Леонида Тамбиева дважды сыграла с «Сибирью». Первая встреча на «Фетисов-Арене» закончилась поражением (2:4), а во второй «Адмирал» взял достойный реванш (5:2).
Не сыграют: Нападающие Павел Махановский, Павел Шэн — травмы.
Состояние команды: Локальные успехи становятся все более редким явлением для «Адмирала» в заключительной фазе регулярки. Этот сезон команда Тамбиева обречена завершить в компании аутсайдеров.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 1.82, ничья — в 4.00, а победа «Адмирала» — в 4.34.
Нынешний «Автомобилист» набрал превосходные по своим меркам кондиции, благодаря чему, несмотря на единичные провалы, остается в гонке за топ-3.
На фоне таких целей команда Николая Заварухина обязана легко разбираться с соперниками уровня «Адмирала», который
Безусловно, на чужом льду гости с Дальнего Востока предпочтут оборонительный игровой стиль, но это не помешает «Автомобилисту» добиться очередного успеха. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 2.00.
Несмотря на вероятное отсутствие большого количества заброшенных шайб, команда Заварухина способна обеспечить в этом матче комфортный для себя перевес. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.92.