В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 31 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Швеция — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швеция

Турнирное положение: В трех турах Швеция продемонстрировала фантастические результаты: набрала 9 очков, единолично возглавила группу A, отодвинув Канаду, забросила 13 шайб и ни разу не пропустила.

Последние матчи: На старте чемпионата Швеции было предложено размяться на аутсайдерах вроде Латвии (6:0) и Германии (5:0). Самым серьезным испытанием для команды Магнуса Хавелида, разумеется, стал матч с Канадой. Но шведы образцово разобрали своего соперника и добыли важнейшую в турнирном плане победу (2:0).

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Не сыграют: На текущий момент информации о травмированных нет.

Состояние команды: В преддверии турнира Швецию рассматривали в качестве одного из претендентов на медали. Однако даже в таком статусе команда сумела приятно удивить. И если ей удастся сохранить текущую форму в плей-офф, то и выход в финал не будет казаться чем-то невыполнимым.

Финляндия

Турнирное положение: Результат матча аутсайдеров группы A помог Финляндии подняться на третье место в таблице. В трех матчах она набрала всего 3 балла и обошла по дополнительным показателям Латвию и Германию.

Последние матчи: Уже на старте турнира Финляндии пришлось пройти проверку на прочность, сыграв с Канадой. Однако этот тест был провален (2:5). Главной неожиданностью стало поражение финнов в матче с Германией (3:4). А первую и пока единственную победу на чемпионате команде Лаури Микколы удалось одержать во встрече с Латвией (4:0).

Не сыграют: В составе Финляндии нет кадровых потерь.

Состояние команды: Несмотря на провальный старт чемпионата, в выходе Финляндии в плей-офф сомнений не возникало. Тем не менее ее конкурентоспособность в раунде на вылет в нынешних условиях ставится под вопрос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается в 1.61, ничья — в 4.60, а победа Финляндии — в 4.26.

На групповом этапе шведы демонстрируют выдающиеся результаты. Помимо стопроцентного показателя по набору очков, они остаются единственными, в чьи ворота не влетела ни одна шайба по итогам трех туров . Не забили скандинавам даже канадцы.

Очевидно, что сейчас команда Магнуса Хавелида всерьез думает о том, чтобы выдать мощный перфоманс в плей-офф, однако и от трех очков в игре с разочаровывающими финнами она не откажется. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой -1.5 за 1.97.