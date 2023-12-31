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    Еще один качественный матч выдадут Шведы?

    Швеция — Финляндия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    Антон Вальберг
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 31 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Швеция — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Швеция

    Турнирное положение: В трех турах Швеция продемонстрировала фантастические результаты: набрала 9 очков, единолично возглавила группу A, отодвинув Канаду, забросила 13 шайб и ни разу не пропустила.

    Последние матчи: На старте чемпионата Швеции было предложено размяться на аутсайдерах вроде Латвии (6:0) и Германии (5:0). Самым серьезным испытанием для команды Магнуса Хавелида, разумеется, стал матч с Канадой. Но шведы образцово разобрали своего соперника и добыли важнейшую в турнирном плане победу (2:0).

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    Не сыграют: На текущий момент информации о травмированных нет.

    Состояние команды: В преддверии турнира Швецию рассматривали в качестве одного из претендентов на медали. Однако даже в таком статусе команда сумела приятно удивить. И если ей удастся сохранить текущую форму в плей-офф, то и выход в финал не будет казаться чем-то невыполнимым.

    Финляндия

    Турнирное положение: Результат матча аутсайдеров группы A помог Финляндии подняться на третье место в таблице. В трех матчах она набрала всего 3 балла и обошла по дополнительным показателям Латвию и Германию.

    Последние матчи: Уже на старте турнира Финляндии пришлось пройти проверку на прочность, сыграв с Канадой. Однако этот тест был провален (2:5). Главной неожиданностью стало поражение финнов в матче с Германией (3:4). А первую и пока единственную победу на чемпионате команде Лаури Микколы удалось одержать во встрече с Латвией (4:0).

    Не сыграют: В составе Финляндии нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Несмотря на провальный старт чемпионата, в выходе Финляндии в плей-офф сомнений не возникало. Тем не менее ее конкурентоспособность в раунде на вылет в нынешних условиях ставится под вопрос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается в 1.61, ничья — в 4.60, а победа Финляндии — в 4.26.

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    На групповом этапе шведы демонстрируют выдающиеся результаты. Помимо стопроцентного показателя по набору очков, они остаются единственными, в чьи ворота не влетела ни одна шайба по итогам трех туров. Не забили скандинавам даже канадцы.

    Очевидно, что сейчас команда Магнуса Хавелида всерьез думает о том, чтобы выдать мощный перфоманс в плей-офф, однако и от трех очков в игре с разочаровывающими финнами она не откажется. Наши прогноз и ставка — Швеция победит с форой -1.5 за 1.97.

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    Швеция — Финляндия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на хоккей. Еще один качественный матч выдадут Шведы?
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