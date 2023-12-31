В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 31 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Канада — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Канада

Турнирное положение: В трех матчах Канада смогла набрать 6 очков, из-за чего перед последним туром находится на втором месте в группе A, отставая на 3 балла от Швеции.

Последние матчи: На старте чемпионата Канада разгромила Финляндию (5:2), а затем максимально жестко прошлась по сборной Латвии (10:0). Когда дело дошло до самого сурового испытания — матча со Швецией — команду Алана Летанга ждала неудача (0:2).

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: К последнему матчу группового этапа Канада готовится в полном составе.

Состояние команды: Канада не пожалела ни одного из аутсайдеров группы, а вот в игре с равным по статусу соперником провалилась. Безусловно, перед плей-офф кампанией тренерский штаб и игроки сделают правильные выводы, а сама сборная останется одной из претенденток на золото.

Германия

Турнирное положение: Небольшое немецкое чудо первого тура превратилось в кошмар по итогам трех матчей группового этапа. Так, Германия, с 3 набранными очками, опустилась на последнее место в таблице, пропустив вперед по дополнительным показателям Финляндию и Латвию.

Последние матчи: Нынешний чемпионат Германия начала многообещающе, одержав победу над Финляндией (4:3). Во втором матче немцы крупно проиграли Швеции (0:5), но едва ли это для кого-то стало сюрпризом.

Важнейшей в турнирном плане для Германии была встреча с Латвией, которая шла без набранных очков и с разницей голов 0:20. Однако этот матч команда Тобиаса Абштрайтера умудрилась провалить, устроившись на разгромное поражение (2:6).

Не сыграют: В составе Германии нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: После бодрого начала турнира Германия провалилась. И речь идет не о поражении от Швеции, а о тотальном провале в матче с прямым конкурентом, который до третьего тура не забросил ни одной шайбы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 1.01, ничья — в 21.0, а победа Германии — в 31.0.

Встретившись с самым сложным соперником группы A, Канада испытала проблемы. В частности, ей нелегко давались голевые моменты. Но матч с Германией — это более простой уровень, и в нем североамериканцы сделают все, чтобы самоутвердиться перед плей-офф кампанией.

Германия попытается избежать двузначных чисел на табло, что входило в «норму» двух предыдущих чемпионатов, но с крупным поражением ей в любом случае придется смириться Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -6 за 2.16.