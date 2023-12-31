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    Канадцы разгромят Германию в заключительном матче?

    Канада — Германия. Ставка (к. 2.16) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2023 года

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    Маклин Селебрини
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Канада сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 31 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Канада — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Канада

    Турнирное положение: В трех матчах Канада смогла набрать 6 очков, из-за чего перед последним туром находится на втором месте в группе A, отставая на 3 балла от Швеции.

    Последние матчи: На старте чемпионата Канада разгромила Финляндию (5:2), а затем максимально жестко прошлась по сборной Латвии (10:0). Когда дело дошло до самого сурового испытания — матча со Швецией — команду Алана Летанга ждала неудача (0:2).

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    Не сыграют: К последнему матчу группового этапа Канада готовится в полном составе.

    Состояние команды: Канада не пожалела ни одного из аутсайдеров группы, а вот в игре с равным по статусу соперником провалилась. Безусловно, перед плей-офф кампанией тренерский штаб и игроки сделают правильные выводы, а сама сборная останется одной из претенденток на золото.

    Германия

    Турнирное положение: Небольшое немецкое чудо первого тура превратилось в кошмар по итогам трех матчей группового этапа. Так, Германия, с 3 набранными очками, опустилась на последнее место в таблице, пропустив вперед по дополнительным показателям Финляндию и Латвию.

    Последние матчи: Нынешний чемпионат Германия начала многообещающе, одержав победу над Финляндией (4:3). Во втором матче немцы крупно проиграли Швеции (0:5), но едва ли это для кого-то стало сюрпризом.

    Важнейшей в турнирном плане для Германии была встреча с Латвией, которая шла без набранных очков и с разницей голов 0:20. Однако этот матч команда Тобиаса Абштрайтера умудрилась провалить, устроившись на разгромное поражение (2:6).

    Не сыграют: В составе Германии нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: После бодрого начала турнира Германия провалилась. И речь идет не о поражении от Швеции, а о тотальном провале в матче с прямым конкурентом, который до третьего тура не забросил ни одной шайбы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается в 1.01, ничья — в 21.0, а победа Германии — в 31.0.

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    Встретившись с самым сложным соперником группы A, Канада испытала проблемы. В частности, ей нелегко давались голевые моменты. Но матч с Германией — это более простой уровень, и в нем североамериканцы сделают все, чтобы самоутвердиться перед плей-офф кампанией.

    Германия попытается избежать двузначных чисел на табло, что входило в «норму» двух предыдущих чемпионатов, но с крупным поражением ей в любом случае придется смириться Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -6 за 2.16.

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    Канада — Германия: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на хоккей. Канадцы разгромят Германию в заключительном матче?
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