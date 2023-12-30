В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 30 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Турнирное положение: В 43 встречах «Локомотиву» удалось набрать 61 очко, с которым он занимает третье место в Западной конференции, сократив дистанцию между вторым «Динамо» Москва до одного балла.

Последние матчи: Во второй половине декабря «Локомотив» провел пять матчей и только в одном проиграл. Единственное поражение накрыло ярославцев дома: сразу после перерыва они минимально уступили «Северстали» (0:1).

Однако эта неудача оказалась мимолетной, в четырех следующих матчах команда Игоря Никитина вновь была на высоте. Поочередно «Локо» разобрался с «Витязем» (5:2), ЦСКА (2:1 ОТ), «Куньлунем» (2:1) и «Торпедо» (5:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

Состояние команды: Еще до перерыва «Локомотиву» удалось набрать потрясающую форму, которую он сохранил и после паузы. В ближайшей перспективе ярославцы могут замахнуться на вторую строчку, а позже — навязать конкуренцию «Спартаку» в борьбе за первую позицию.

«Динамо» Москва

strong>Турнирное положение: По итогам 45 матчей «Динамо» Москва, с 62 очками в активе, по-прежнему находятся на втором месте в таблице Запада. Разрыв между первым «Спартаком» увеличился до 3 баллов с учетом одной игры в запасе у бело-голубых.

Последние матчи: Неделями ранее — с 7 по 23 декабря — «Динамо» Москва удалось оформить четыре победы подряд. В эту серию входили преимущественно матчи с аутсайдерами.

И как только команда Алексея Кудашова встретилась с более серьезными соперниками, у нее опять начались проблемы. Так, в двух последних на сегодняшний день матчах «Динамо» Москва уступило СКА (2:3) и «Ладе» (0:4).

Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: После перерыва в КХЛ динамовцы провели серию успешных матчей, однако позже — в играх с топ-соперниками — начали терять победный ритм, из-за чего ранее минимальный разрыв между «Спартаком» становится все больше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается в 2.27, ничья — в 3.70, а победа «Динамо» Москва — в 3.09.

После паузы в КХЛ ярославцы выдали четыре победы подряд. И в эту серию вошли не только матчи из категории «фаворит — аутсайдер», но и встречи со статусными соперниками.

Команда Игоря Никитина находится в идеальных кондициях, и в ближайшее время она может подняться на второе место в таблице Западной конференции .

На новогодний перерыв ярославцы хотели бы уйти красиво — 5 побед подряд и вторая строчка — обыграв на своем катке динамовцев, с которыми снова не все в порядке. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.00.

В трех выигранных матчах из четырех последних команда Никитина закрывала все вопросы в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит за 2.27.