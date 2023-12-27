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    Еще одна встреча закончится разгромной победой Канады?

    Латвия — Канада. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2023 года

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    Маверик Ламурё
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 27 декабря. Начало запланировано на 21:30 мск. Латвия — Канада: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа A 27 Декабря 2023 года
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    Латвия

    Турнирное положение: В дебютном матче Латвия встретилась со Швецией — сборной, претендующей минимум на бронзу. В статусе аутсайдера она провела по всем параметрам провальную игру (0:6) и опустилась на пятое место в группе A.

    Последние матчи: Перед стартом молодежного ЧМ Латвия провела две контрольные встречи, которые завершила с переменчивым успехом. Сперва она уступила Чехии (3:4), а затем уничтожила Норвегию (6:2).

    Коэффициенты матча Латвия U20 — Канада U20

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    Не сыграют: На данном этапе чемпионата Латвия в полной обойме.

    Состояние команды: На групповой стадии Латвия будет бороться с Германией за шанс проскочить в плей-офф с четвертого места. Однако даже в случае теоретического успеха это станет пределом для команды Артиса Аболса.

    Канада

    Турнирное положение: В дебюте МЧМ Канаде в соперники досталась Финляндия — один из двух сильнейших европейских конкурентов. Однако матч сложился для фаворитов максимально спокойно и закончился разгромной победой (5:2), которая позволила подняться на второе место в группе A с 3 очками.

    Последние матчи: До начала чемпионата Канада провела три подготовительных матча. Сперва она уверенно разобралась с Данией (8:0) и Швейцарией (6:3), а затем проиграла США в безумной в плане накала и результативности битве (5:6 ОТ).

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  • 24/12/2023

    • Не сыграют: Сейчас у Канады нет травмированных или дисквалифицированных.

    Состояние команды: Безусловно, Канада является главным фаворитом своей группы и претендентом на золотые медали. Однако по классу и именам команда Алана Летанга, кажется, уступает сборной США, хотя результаты на катке, разумеется, важнее предматчевых раскладов и протоколов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Латвии оценивается в 31.0, ничья — в 21.0, а победа Канады — в 1.01.

    Предматчевые котировки говорят сами за себя: в успехе Канады не возникает никаких сомнений, учитывая, насколько беспомощно смотрелась Латвия в игре со Швецией.

    Во встречах такого класса возникает всего одна интрига: с какой разницей фаворит прикончит аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой -5.5 за 1.85.

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    Латвия — Канада: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одна встреча закончится разгромной победой Канады?
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