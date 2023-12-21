В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: В 40 играх СКА набрал 53 очка, с которыми вновь поднялся на четвертое место в Западной конференции. Кроме того, санкт-петербуржцы сравнялись по набранным баллам с третьим «Локомотивом». Ярославцы провели на матч больше.

Последние матчи: Незадолго до перерыва СКА установил 11-матчевую победную серию, которая, правда, так и не стала самой продолжительной в текущем сезоне, поскольку в 12-й игре санкт- петербуржцы уступили «Автомобилисту» (2:3 Б).

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Однако на паузу команда Романа Ротенберга уходила на позитиве благодаря успешному выезду на территорию «Трактора» (3:1). После перерыва в чемпионате СКА принимал «Сочи», которому не оставил ни малейшего шанса (7:2).

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Захар Бардаков и Брендан Лайпсик — травмы.

Состояние команды: Если в начале сезона результаты СКА абсолютно не соответствовали его статусу номинально сильнейшего клуба чемпионата, то сейчас он демонстрирует безумную форму, благодаря которой вплотную подобрался к первой тройке, хотя до самих лидеров — «Спартака» и «Динамо» — ему все еще далековато.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА набрал 46 очков в 40 играх и по-прежнему томится на шестой строчке в Западной конференции. На 5 баллов он отстает от пятого «Торпедо», на фоне которого имеет игру в запасе.

Последние матчи: Главная беда нынешнего ЦСКА заключается в отсутствии стабильности: команда Сергея Федорова чередует несколько успешных матчей совсем неуместными поражениями.

В декабре столичный клуб провел четыре матча: два закончились успешно, два обернулись провалом. Так, ЦСКА проиграл «Трактору» (1:3), разгромил «Металлург» Мг (3:0) и «Витязь» (4:1), а также крупно влетел московскому «Динамо» (1:4).

Не сыграют: Под вопросом участие защитника Даррена Дица из-за травмы.

Состояние команды: Если ранее ЦСКА имел реальные шансы на продвижение в таблице — к пятому месту и выше — то сейчас его пределом является шестая строчка, с которой он в ближайшее время не сдвинется ни вверх, ни вниз.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу СКА предлагается поставить за 2.32, на ничью — за 4.15, а на победу ЦСКА — за 2.74.

Пока команда Романа Ротенберга громила аутсайдера, возвращаясь в чемпионат с сумасшедшим размахом, ЦСКА переживал очередную неудачу в матче с топ-соперником.

Для москвичей неумение противостоять большим конкурентам является чуть ли не главной проблемой текущего сезона. Это касается и дерби с СКА, которому команда Сергея Федорова проиграла дважды в двух матчах .

Нынешний СКА готов замахнуться на очередные два очка, если учесть его близкую к безупречной форму. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.32.

После паузы санкт-петербуржцы выдали очередной высококлассный в атакующем плане матч. Бесспорно, в принципиальном дерби звездам с Невы захочется это повторить. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.94.