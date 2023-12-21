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    Армейское дерби снова заберут санкт-петербуржцы?

    СКА — ЦСКА. Ставка (к. 2.32) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — ЦСКА
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    СКА в игре с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 21 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 21 Декабря 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    СКА

    Турнирное положение: В 40 играх СКА набрал 53 очка, с которыми вновь поднялся на четвертое место в Западной конференции. Кроме того, санкт-петербуржцы сравнялись по набранным баллам с третьим «Локомотивом». Ярославцы провели на матч больше.

    Последние матчи: Незадолго до перерыва СКА установил 11-матчевую победную серию, которая, правда, так и не стала самой продолжительной в текущем сезоне, поскольку в 12-й игре санкт- петербуржцы уступили «Автомобилисту» (2:3 Б).

    Коэффициенты матча СКА — ЦСКА

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    Однако на паузу команда Романа Ротенберга уходила на позитиве благодаря успешному выезду на территорию «Трактора» (3:1). После перерыва в чемпионате СКА принимал «Сочи», которому не оставил ни малейшего шанса (7:2).

    Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающие Захар Бардаков и Брендан Лайпсик — травмы.

    Состояние команды: Если в начале сезона результаты СКА абсолютно не соответствовали его статусу номинально сильнейшего клуба чемпионата, то сейчас он демонстрирует безумную форму, благодаря которой вплотную подобрался к первой тройке, хотя до самих лидеров — «Спартака» и «Динамо» — ему все еще далековато.

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА набрал 46 очков в 40 играх и по-прежнему томится на шестой строчке в Западной конференции. На 5 баллов он отстает от пятого «Торпедо», на фоне которого имеет игру в запасе.

    Последние матчи: Главная беда нынешнего ЦСКА заключается в отсутствии стабильности: команда Сергея Федорова чередует несколько успешных матчей совсем неуместными поражениями.

    В декабре столичный клуб провел четыре матча: два закончились успешно, два обернулись провалом. Так, ЦСКА проиграл «Трактору» (1:3), разгромил «Металлург» Мг (3:0) и «Витязь» (4:1), а также крупно влетел московскому «Динамо» (1:4).

    Не сыграют: Под вопросом участие защитника Даррена Дица из-за травмы.

    Состояние команды: Если ранее ЦСКА имел реальные шансы на продвижение в таблице — к пятому месту и выше — то сейчас его пределом является шестая строчка, с которой он в ближайшее время не сдвинется ни вверх, ни вниз.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу СКА предлагается поставить за 2.32, на ничью — за 4.15, а на победу ЦСКА — за 2.74.

    Пока команда Романа Ротенберга громила аутсайдера, возвращаясь в чемпионат с сумасшедшим размахом, ЦСКА переживал очередную неудачу в матче с топ-соперником.

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    Для москвичей неумение противостоять большим конкурентам является чуть ли не главной проблемой текущего сезона. Это касается и дерби с СКА, которому команда Сергея Федорова проиграла дважды в двух матчах.

    Нынешний СКА готов замахнуться на очередные два очка, если учесть его близкую к безупречной форму. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.32.

    После паузы санкт-петербуржцы выдали очередной высококлассный в атакующем плане матч. Бесспорно, в принципиальном дерби звездам с Невы захочется это повторить. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 1.94.

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    СКА — ЦСКА: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на хоккей. Армейское дерби снова заберут санкт-петербуржцы?
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