В матче Швейцарских хоккейных игр Швеция встретится со Швейцарией. Матч пройдет на «Свисс Лайф Арене» 14 декабря. Начало запланировано на 21:45 мск. Швеция — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швеция

Евротур этого года стартовал для Швеции неудачно: из-за крупного поражения в дебюте она лишилась возможности занять первое место в таблице, хотя последующие игры провела убедительно.

В трех встречах шведы набрали 6 очков и оказались вторыми, уступив разницу в 3 балла Чехии, которой крупно влетели в первом матче (2:5). За этот период скандинавы забросили и пропустили по 10 шайб.

Если в атаке команда Сэма Халлама была одной из лучших, то ее игра в обороне вызывала беспокойство. После упомянутой встречи с Чехией шведы одержали верх над Швейцарией (4:3) и уверенно разобрались с Финляндией (4:2).

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Стоит напомнить, что прошлый выезд в Швейцарию в рамках Евротура оказался для Швеции успешным: команда набрала 7 очков и заняла первое место, пропустив всего 5 голов при 11 забитых.

Швейцария

В Кубке Карьяла-2023 Швейцария оказалась крупнейшим неудачником, став командой для битья и рухнув на последнее место без набранных очков и с крайне печальной разницей голов — 3:9.

Самое крупное в ноябре поражение Швейцарии организовала Финляндия (0:4), после чего команда Патрика Фишера оказала достойное сопротивление Швеции, но все равно потерпела неудачу (3:4).

За безумной встречей 11 ноября последовала совершенно другая в плане событийности игра с Чехией: в ней Швейцария пропустила всего одну шайбу и не смогла ничем вразумительным ответить (0:1).

Провалом Швейцарии запомнился и предыдущий домашний турнир, в рамках которого она набрала всего одно очко и закономерно оказалась последней в таблице с разницей голов 4:9.

Прогноз и ставка

На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью — 4.10, а на победу Швейцарии — 2.77.

На предстоящем турнире Швейцария является потенциальным аутсайдером, в матчах с которым претенденты на первое место могут зарабатывать очки и набивать статистику.

Кажется, именно в таком контексте Швеция будет рассматривать своего первого в декабрьской кампании соперника, которого обыгрывает в течение многих лет .

Соотношение сил в предстоящем матче едва ли сильно изменится. Наши прогноз и ставка — Швеция победит за 2.19.