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    «Тампа-Бэй» продолжит набирать очки после серии неудач

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Ставка и прогноз (к. 3.20) на хоккейный матч НХЛ 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
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    Виктор Хедман
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 07 Декабря 2023 года
    Тампа-Бэй
  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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    «Тампа-Бэй»

    Весь текущий сезон «Тампу-Бэй» преследуют неудачи, которые едва ли соответствуют статусу элитного представителя Востока. Тем не менее «Лайтнинг», несмотря на проблемы, остаются одними из главных кандидатов на выход в плей-офф.

    В 26 матчах «Тампа-Бэй» набрала 27 очков, с которыми опустилась на восьмую строчку в Восточной конференции. На один балл она опережает двух прямых конкурентов — «Вашингтон» и «Айлендерс».

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Питтсбург

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    В текущем сезоне команде Джона Купера свойственно переживать серии поражений. При этом недавно — в период с 28 ноября по 2 декабря — «Лайтнинг» накрыл самый продолжительный отрезок без побед.

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    «Тампа-Бэй» проиграла в четырех встречах подряд: ее соперниками были «Колорадо» (1:4), «Аризона» (1:3), «Питтсбург» (2:4) и «Даллас» (1:8). Но после позора в Техасе команда Купера взяла реванш у «Старз» на своем катке (4:0).

    «Питтсбург»

    В преддверии сезона «Питтсбург» поставил перед собой две важнейшие задачи. Первая — промежуточная — подразумевает выход в плей-офф, а вторая заключается в том, чтобы как можно дальше дойти в раунде на вылет.

    В 24 играх «Питтсбургу» удалось набрать 25 очков, с которыми он обосновался на 11-м месте в Восточной конференции. На один балл «Пингвинз» отстают от «Айлендерс» и «Вашингтона», а также на 2 очка дистанцируются от зоны первой восьмерки.

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    • В первой половине ноября команда Майка Салливана провела неплохой отрезок, в который вошли пять матчей без поражений. После его завершения «Пингвинз» играют заметно хуже. Так, в 7 встречах из 10 последних они проиграли.

    Последние две встречи «Питтсбург» провел в рамках дерби Пенсильвании против «Филадельфии». В домашнем матче «Пингвинз» уступили «Флайерз» по буллитам (3:4), а в гостевой — сдались в овертайме (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.30, а на победу «Питтсбурга» — 2.65.

    Разгром «Далласа» позволил «Тампе-Бэй» не только взять локальный реванш, но и прекратить страдания, обусловленные серией неудач, которая оказалась слишком затянутой по меркам любой топ-команды.

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    Теперь «Тампа», наладив игру в атаке и заодно вернув уверенность, готова на новые свершения в матче с «Питтсбургом», который едет на «Амали Арену» не в лучших кондициях после двух поражений от «Филадельфии».

    Две проблемные команды Востока устроят между собой безумный в плане заброшенных шайб хоккей, но 2 очка на своем катке заберут хозяева. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит + ТБ 5.5 за 3.20.

    После крупной победы над «Далласом» команда Купера, безусловно, будет стремиться провести такую же результативную встречу. Наш альтернативный прогноз — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 2.94.

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    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» продолжит набирать очки после серии неудач
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