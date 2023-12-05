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    В Екатеринбурге СКА устроит только победа

    «Автомобилист» — СКА. Ставка и прогноз (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — СКА
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    Александр Никишин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    «Автомобилист»

    «Автомобилист» сейчас — это типичный середняк, который не может биться за высокие позиции в течение длительных отрезков, но за шанс выйти в плей-офф ухватится всеми силами, стараясь закрепиться в середине таблицы.

    На данном этапе регулярки он занимает седьмое место в Восточной конференции с 42 очками после 39 матчей. На один балл «Автомобилист» опережает восьмую «Сибирь» при равенстве проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Автомобилист — СКА

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    Последняя победа «Автомобилиста» датирована 25 ноября. В тот день команда Николая Заварухина разобралась с «Ладой» (3:2 Б), благодаря чему остановила цикл крупных поражений, который на тот момент дошел до двух матчей.

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    Но после встречи с клубом из Тольятти беды «Автомобилиста» продолжились: в трех следующих матчах он остался без набранных очков. Проиграли уральцы «Спартаку» (1:4), «Ак Барсу» (2:3) и «Куньлуню» (2:5).

    СКА

    Санкт-петербуржцы оставили позади разочарования, обусловленные частыми поражениями и потерями очков в матчах, к которыми подходили в статусе бесспорных фаворитов. Теперь все иначе, СКА больше не допускает промахов.

    В 37 матчах клуб с Невы набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в Западной конференции, отодвинув ниже «Торпедо». Текущая дистанция между ними — один балл, но у «армейцев» есть игра в запасе.

    Победная серия команды Романа Ротенберга стартовала 9 ноября, когда она на своем катке в волевом стиле обыграла «Трактор» (4:3 ОТ). Сейчас в статистике СКА красуются 11 матчей без поражений, 12-я победа могла бы стать рекордной в текущем сезоне.

    В период с 20 ноября по 1 декабря санкт-петербуржцы провели 5-матчевую серию в «Ледовом», а последнюю встречу откатали в гостях против лидера Востока — «Металлурга» Мг — которого обыграли по буллитам (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.27.

    Команда Николая Заварухина потерпела пять поражений в шести матчах, в которых был заметен явный разлад в обороне, дополняемый отсутствием нормальной реализации. Очевидно, что «Автомобилист» вошел в фазу игрового кризиса.

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    СКА в этот же момент переживает лучший период, сметая на своем пути абсолютно всех — от аутсайдеров до лидеров конференций. В нынешней форме санкт-петербуржцы не будут делить очки в Екатеринбурге.

    На катке «Автомобилиста» гости покажут очередной мастер-класс. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.27.

    Учитывая крайне слабую игру в атаке у «Автомобилиста» и расчетливый стиль команды Ротенберга, которая не всегда спешит громить соперников, в качестве альтернативы можно взять ставку — тотал меньше 5 за 1.90.

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    «Автомобилист» — СКА: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на хоккей. В Екатеринбурге СКА устроит только победа
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