В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. «Трактор» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

По ходу сезона, который начался крайне неудачно, «Трактор» проделал огромный объем работы по улучшению качества игры и результатов, благодаря чему втиснулся в зону первой восьмерки, где ведет борьбу за позиции повыше сразу с несколькими прямыми конкурентами.

По итогам 37 матчей «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции с 43 очками. По набранным баллам он идет синхронно с седьмым «Автомобилистом», а разрыв между пятым «Салаватом Юлаевым» увеличился до трех очков.

Коэффициенты матча Трактор — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.753.902.40Бонус$9500

Результаты «Трактора» в последних матчах напоминают те, с которыми челябинцы входили в сезон. В частности, в четырех предыдущих встречах из пяти команда Алексея Заварухина проиграла, трижды получив в свои ворота от 4 шайб и более.

Все прогнозы на КХЛ

В период с 21 по 27 ноября «Трактор» уступил «Авангарду» (1:2 ОТ), «Металлургу» Мг (3:6) и «Салавату Юлаеву» (0:4), после чего ненадолго забыл о неудачах, разобравшись дома с «Торпедо» (2:1). Но в последнем матче челябинцы снова потеряли два очка. На своем катке они были не в состоянии бороться с «Динамо» Москва (2:4).

ЦСКА

В ходе динамично развивающихся событий в Западной конференции ЦСКА — на пике формы — занимал пятую позицию, имея перспективы продвинуться выше. Но очередные неудачи вновь опустили его в нижнюю часть таблицы, где столичному клубу в текущей кампании находиться более привычно.

В 36 играх ЦСКА набрал 43 очка, с которыми занимает шестое место в Западной конференции. Всего 3 балла отделяют московский клуб от пятого «Торпедо». На его фоне «армейцы» имеют матч в запасе. На 5 очков они ушли в отрыв от седьмой «Северстали».

В одном из заключительных матчей прошлого месяца ЦСКА как раз встретился с «Северсталью», у которой было крайне важно отнять два очка. В выездном матче команда Сергея Федорова добилась этой цели, одержав победу с минимальным перевесом (3:2).

После встречи в Череповце ЦСКА провел уверенную игру на территории «Динамо» Минск (4:0), а на своем катке не сумел справиться с «Локомотивом» (2:3). В последнем матче московский клуб вернулся к противостоянию с белорусами, которых огорчил в очередной раз (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.90, а на победу ЦСКА — 2.40.

В первой половине ноября «Трактор» приехал в гости к ЦСКА и — в статусе аутсайдера — разгромил «армейцев» всухую — 4:0 . Безусловно, в преддверии очной встречи столичные игроки об этом вспомнят.

Однако рвать жилы ради зеркального ответа в Челябинске команда Сергея Федорова не станет. Тем не менее на данном этапе регулярки она выглядит явно сильнее и убедительнее «Трактора», который после упомянутого выезда в Москву потерпел шесть поражений в девяти встречах.

В своих нынешних кондициях «Трактор» не готов к противостоянию такого класса. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.40.

В трех матчах из четырех предыдущих столичные хоккеисты забрасывали от 3 шайб и более. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 за 2.10.