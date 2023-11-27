«Автомобилист»
В текущем сезоне «Автомобилист» предстал перед нами в качестве твердого середняка, претендующего на места повыше, однако на фоне неутихающей борьбы на Востоке удержаться хотя бы в первой пятерке становится крайне проблематично.
По итогам 36 матчей «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции с 42 очками. Столько же баллов набрал пятый «Ак Барс». От четвертого «Салавата Юлаева» уральский клуб отстал на одно очко.
Коэффициенты матча Автомобилист — Спартак
В первой половине ноября команда Николая Заварухина провела короткую успешную серию, в рамках которой добилась трех подряд побед. Ее соперниками были «Амур» (3:2) и «Адмирал» (4:3 Б, 3:0).
После выезда на Дальний Восток «Автомобилист» потерпел два поражения в матчах с соперниками посерьезнее. В частности, он уступил «Трактору» (2:4) и минскому «Динамо» (1:4). В последней игре команда Заварухина дома одержала верх над «Ладой» (3:2 ОТ).
«Спартак»
К встрече в Екатеринбурге «Спартак» подходит в статусе первой команды Запада, которую накрыл ожидаемый форменный спад. Текущая серия неудач пошатнула лидерство красно-белых.
На первом месте в конференции «Спартак» находится с 49 очками, набранными в 36 матчах. Столько же баллов в активе московского «Динамо», которое имеет две игры в запасе. На 5+ очков столичные клубы опережают своих преследователей.
На 11-й игровой неделе команда Алексея Жамнова добилась трех побед подряд, которые были подкреплены традиционно высокой результативностью. Так, спартаковцы разобрались с «Динамо» Москва (4:3 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (6:2) и «Ладой» (5:3).
Однако 12-я неделя КХЛ превратилась для «Спартака» в тотальный провал. В трех встречах подряд он остался без набранных очков. Поочередно столичный клуб проиграл «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3).
Прогноз и ставка
На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 2.44.
Очевидно, что в Екатеринбург «Спартак» едет не в лучших кондициях. Команда потерпела три подряд поражения, продемонстрировав нетипично низкую в текущей регулярке реализацию.
Бесспорно, на фоне неутихающей борьбы с московским «Динамо» за лидерство красно-белым больше нельзя терять очки, поэтому в ближайшей игре она сделает все от нее зависящее, чтобы прервать серию неудач.
Еще недавно 3+ заброшенные шайбы считались будничным показателем красно-белых в атаке. В гостях они попытаются вернуться к этой норме. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.85.