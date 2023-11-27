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    Серия неудач «Спартака» будет прервана

    «Автомобилист» — «Спартак». Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Спартак»
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    Джозеф Кин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Автомобилист»

    В текущем сезоне «Автомобилист» предстал перед нами в качестве твердого середняка, претендующего на места повыше, однако на фоне неутихающей борьбы на Востоке удержаться хотя бы в первой пятерке становится крайне проблематично.

    По итогам 36 матчей «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции с 42 очками. Столько же баллов набрал пятый «Ак Барс». От четвертого «Салавата Юлаева» уральский клуб отстал на одно очко.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Спартак

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    В первой половине ноября команда Николая Заварухина провела короткую успешную серию, в рамках которой добилась трех подряд побед. Ее соперниками были «Амур» (3:2) и «Адмирал» (4:3 Б, 3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    После выезда на Дальний Восток «Автомобилист» потерпел два поражения в матчах с соперниками посерьезнее. В частности, он уступил «Трактору» (2:4) и минскому «Динамо» (1:4). В последней игре команда Заварухина дома одержала верх над «Ладой» (3:2 ОТ).

    «Спартак»

    К встрече в Екатеринбурге «Спартак» подходит в статусе первой команды Запада, которую накрыл ожидаемый форменный спад. Текущая серия неудач пошатнула лидерство красно-белых.

    На первом месте в конференции «Спартак» находится с 49 очками, набранными в 36 матчах. Столько же баллов в активе московского «Динамо», которое имеет две игры в запасе. На 5+ очков столичные клубы опережают своих преследователей.

    На 11-й игровой неделе команда Алексея Жамнова добилась трех побед подряд, которые были подкреплены традиционно высокой результативностью. Так, спартаковцы разобрались с «Динамо» Москва (4:3 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (6:2) и «Ладой» (5:3).

    Однако 12-я неделя КХЛ превратилась для «Спартака» в тотальный провал. В трех встречах подряд он остался без набранных очков. Поочередно столичный клуб проиграл «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 2.44.

    Очевидно, что в Екатеринбург «Спартак» едет не в лучших кондициях. Команда потерпела три подряд поражения, продемонстрировав нетипично низкую в текущей регулярке реализацию.

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    Бесспорно, на фоне неутихающей борьбы с московским «Динамо» за лидерство красно-белым больше нельзя терять очки, поэтому в ближайшей игре она сделает все от нее зависящее, чтобы прервать серию неудач.

    В двух предыдущих встречах из трех «Автомобилист» проиграл, пропустив суммарно 8 шайб. Учитывая, в каких кондициях находится оборона екатеринбуржцев, столичный клуб имеет все шансы на успех. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит в матче за 1.95.

    Еще недавно 3+ заброшенные шайбы считались будничным показателем красно-белых в атаке. В гостях они попытаются вернуться к этой норме. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.85.

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    «Автомобилист» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на хоккей. Серия неудач «Спартака» будет прервана
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