В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Автомобилист»

В текущем сезоне «Автомобилист» предстал перед нами в качестве твердого середняка, претендующего на места повыше, однако на фоне неутихающей борьбы на Востоке удержаться хотя бы в первой пятерке становится крайне проблематично.

По итогам 36 матчей «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции с 42 очками. Столько же баллов набрал пятый «Ак Барс». От четвертого «Салавата Юлаева» уральский клуб отстал на одно очко.

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В первой половине ноября команда Николая Заварухина провела короткую успешную серию, в рамках которой добилась трех подряд побед. Ее соперниками были «Амур» (3:2) и «Адмирал» (4:3 Б, 3:0).

Все прогнозы на КХЛ

После выезда на Дальний Восток «Автомобилист» потерпел два поражения в матчах с соперниками посерьезнее. В частности, он уступил «Трактору» (2:4) и минскому «Динамо» (1:4). В последней игре команда Заварухина дома одержала верх над «Ладой» (3:2 ОТ).

«Спартак»

К встрече в Екатеринбурге «Спартак» подходит в статусе первой команды Запада, которую накрыл ожидаемый форменный спад. Текущая серия неудач пошатнула лидерство красно-белых.

На первом месте в конференции «Спартак» находится с 49 очками, набранными в 36 матчах. Столько же баллов в активе московского «Динамо», которое имеет две игры в запасе. На 5+ очков столичные клубы опережают своих преследователей.

На 11-й игровой неделе команда Алексея Жамнова добилась трех побед подряд, которые были подкреплены традиционно высокой результативностью. Так, спартаковцы разобрались с «Динамо» Москва (4:3 ОТ), «Салаватом Юлаевым» (6:2) и «Ладой» (5:3).

Однако 12-я неделя КХЛ превратилась для «Спартака» в тотальный провал. В трех встречах подряд он остался без набранных очков. Поочередно столичный клуб проиграл «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 2.44.

Очевидно, что в Екатеринбург «Спартак» едет не в лучших кондициях. Команда потерпела три подряд поражения, продемонстрировав нетипично низкую в текущей регулярке реализацию.

Бесспорно, на фоне неутихающей борьбы с московским «Динамо» за лидерство красно-белым больше нельзя терять очки, поэтому в ближайшей игре она сделает все от нее зависящее, чтобы прервать серию неудач.

В двух предыдущих встречах из трех «Автомобилист» проиграл, пропустив суммарно 8 шайб . Учитывая, в каких кондициях находится оборона екатеринбуржцев, столичный клуб имеет все шансы на успех. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит в матче за 1.95.

Еще недавно 3+ заброшенные шайбы считались будничным показателем красно-белых в атаке. В гостях они попытаются вернуться к этой норме. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 1.85.