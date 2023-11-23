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    «Рейнджерс» готовы к тяжелейшему матчу на льду «Питтсбурга»

    «Питтсбург» — «Рейнджерс». Ставка и прогноз (к. 2.73) на хоккейный матч НХЛ 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Рейнджерс»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Ноября 2023 года

    «Питтсбург»

    В новом сезоне «Питтсбург» поставил перед собой задачу, связанную с выходом в плей-офф и дальнейшей борьбой за Кубок Стэнли. Но текущие результаты «Пингвинз» говорят о том, что на дистанции им предстоит проделать огромный объем работы, чтобы заслужить право попасть в раунд на вылет.

    В 17 матчах «Питтсбург» набрал 18 очков, с которыми занимает десятое место в Восточной конференции. Всего два балла — при равенстве проведенных встреч с «Каролиной» — отделяют «Пингвинз» от первой восьмерки.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс

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    Неделями ранее команда Майка Салливана выдала сильнейший персональный отрезок стартового этапа сезона. В него вошли пять победных матчей, в трех из которых «Пингвинз» забрасывали от 4 до 10 шайб аутсайдерам двух конференций.

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    Но во второй половине месяца «Питтсбургу» напомнили о его проблемах. В частности, команде Салливана не удалось справиться ни с «Нью-Джерси» (2:5), ни с «Каролиной» (2:4). При этом в последней встрече «Пингвинз» разгромили «Вегас» (3:0), доказав способность разбираться с топ-соперниками.

    «Рейнджерс»

    В рамках прошлой регулярки первый по популярности клуб Нью-Йорка без особых проблем добился права сыграть в плей-офф, где закончил кампанию достаточно рано. В новом сезоне амбиции «Рейнджерс» связаны с тем, чтобы добиться большего.

    В 16 играх команда с Манхэттена набрала 25 очков, с которыми остается второй в Восточной конференции. На 4 балла она отстает от первого «Бостона», имея матч в запасе, а главным преследователем «Рейнджерс» является «Флорида», дистанция между которой обусловлена лишь дополнительными показателями.

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    • В отличие от «Питтсбурга», «Рейнджерс» по ходу сезона провели две неплохие серии побед. Последняя состоялась в период с 8 по 19 ноября и запомнилась не только итоговым результатом, но и высокой реализацией Панарина и компании.

    В рамках данной серии «Рейнджерс» одержали верх над «Детройтом» (5:3), «Миннесотой» (4:1), «Коламбусом» (4:3 Б) и «Нью-Джерси» (5:3). Безупречная статистика ньюйоркцев была испачкана в Техасе, где команда Питера Лавиолетта уступила «Далласу» (3:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.45.

    В одном из центральных матчей Восточной конференции два клуба будут решать задачи совершенно разного типа: «Рейнджерс» попытаются приблизиться к «Бостону» и заодно закрепиться на второй строчке, а «Питтсбург» хочет не отстать от первой восьмерки. При этом ни для одной из команд эта встреча не будет проходной.

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    Тем не менее «Рейнджерс» всегда готовы к трудным вызовам, так как в текущем сезоне им комфортно играть в гостях, а недавнее поражение от «Далласа» не свидетельствует о спаде. Сейчас команда Питера Лавиолетта имеет достаточно ресурсов, чтобы навязать «Питтсбургу» свою игру и заработать очередные 2 очка.

    На катке «PPG Paints-арены» встреча неуступчивых соперников окажется насыщенной в плане результативности, при этом гости с Нью-Йорка, вероятно, будут более успешными. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.73.

    В четырех выигранных матчах из пяти последних команда Лавиолетта закрывала все вопросы в основное время. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят за 2.45.

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    «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» готовы к тяжелейшему матчу на льду «Питтсбурга»
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