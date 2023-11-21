НХЛ. «Тампа» одолела «Бостон», «Рейнджерс» проиграл «Далласу»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 5:4 ОТ

В составе «Лайтнинг» Михаил Сергачев и Никита Кучеров отметились результативными передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 5:4 ОТ (1:1, 1:0, 2:3, 1:0) Голы: Жанно — 4 (Мотт, Эйссимонт), 6:39 — 1:0. Заха — 7 (Пастрняк, Маршан), 9:55 — 1:1. Пол — 8 (бол., Сергачев, Стэмкос), 39:30 — 2:1. Пастрняк — 12 (Лорей, Макэвой), 46:26 — 2:2. Бишер — 2 (Хейнен), 47:47 — 2:3. Уотсон — 1 (Чирелли, Пербикс), 48:44 — 3:3. Койл — 6 (ван Римсдайк), 56:09 — 3:4. Стэмкос — 7 (Кучеров, Хагель), 59:55 — 4:4. Хагель — 9, 61:19 — 5:4Вратари: Йоханссон (57:40 — 59:55) — СуэйменШтраф: 6-14Броски: 46 (19+12+14+1) — 26 (12+10+4+0)

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками. «Бостон» с 29 баллами лидирует на Востоке.

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 5:4 ОТ

«Флорида» — «Эдмонтон» 5:3

В составе победителей дубль оформил Нико Миккола. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. У «Ойлерз» дублем отметился Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) Голы: Макдэвид — 5 (Драйзайтль, Бушар), 5:59 — 0:1. Кейн — 8 (Райан, Маклеод), 9:00 — 0:2. Верхэге — 8 (бол., Райнхарт), 10:36 — 1:2. Миккола — 2 (Стенлунд), 15:53 — 2:2. Макдэвид — 6 (буллит), 25:00 — 2:3. Миккола — 3 (Верхэге), 26:08 — 3:3. Стенлунд — 5 (Луостаринен), 33:42 — 4:3. Беннетт — 1 (п.в., Стенлунд), 59:17 — 5:3Вратари: Бобровский — Пикар (57:44 — 59:17)Штраф: 17-29Броски: 33 (12+13+8) — 31 (7+11+13)

«Флорида» — «Эдмонтон» 5:3

«Нэшвилл» — «Колорадо» 4:3

У «Эвеланш» одну из шайб провел Валерий Ничушкин, на счету которого также ассист. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30. У хозяев отличились Филип Форсберг, оформивший дубль, Джереми Лозон, а также россиянин Яков Тренин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Голы: Кольяно — 3 (мен., Ничушкин, Макар), 14:00 — 0:1. Форсберг — 8 (Гласс, Томасино), 19:42 — 1:1. Лозон — 1 (Нюквист, О`Райлли), 23:56 — 2:1. Тэйвз — 3 (Маккиннон, Макар), 28:55 — 2:2. Ничушкин — 7 (бол., Макар, Маккиннон), 33:33 — 2:3. Форсберг — 9 (Сиссонс), 59:22 — 3:3. Тренин — 2 (Смит), 59:38 — 4:3Вратари: Сарос (58:20 — 59:22) — Георгиев (59:38)Штраф: 10-8Броски: 31 (10+6+15) — 28 (8+14+6)

«Нэшвилл» — «Колорадо» 4:3

«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

Нападающий гостей Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-3», голкипер Игорь Шестеркин совершил 30 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Рейнджерс» — 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) Голы: Трочек — 5 (бол., Крайдер, Густафссон), 16:25 — 0:1. Какко — 2 (Бонино, Труба), 33:38 — 0:2. Бенн — 4 (Павелски, Хинтц), 34:23 — 1:2. Павелски — 8 (Хейсканен, Хинтц), 41:01 — 2:2. Марчмент — 4 (бол., Джонстон, Дюшен), 47:06 — 3:2. Сегин — 6 (Марчмент), 48:24 — 4:2. Стил — 1 (мен., п.в.), 56:30 — 5:2. Хинтц — 7 (мен., п.в., Сегин), 57:04 — 6:2. Гудроу — 1 (Шнайдер, Труба), 59:44 — 6:3.Штраф: 8-6Броски: 36 (7+10+19) — 33 (16+7+10)

«Даллас» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 1:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Мур — 8 (мен., Дано), 3:36 — 0:1. Копитар — 9 (Байфилд), 8:20 — 0:2. Мур — 9, 35:31 — 0:3. Маччелли — 4 (Крауз, Бьюгстад), 38:55 — 1:3. Дано — 4 (Лафферье, Рой), 56:15 — 1:4Вратари: Ингрэм — КоплиШтраф: 23-17Броски: 31 (8+9+14) — 25 (12+2+11)

«Аризона» — «Лос-Анджелес» 1:4

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 3:1

После этой игры «Ванкувер» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» располагается на последней строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Хьюз — 8 (Хегландер, Бовилье), 33:07 — 1:0. Лафферти — 4 (мен., Блюгерс), 39:59 — 2:0. Гертл — 4 (бол., Эддисон, Гранлунд), 40:48 — 2:1. Миллер — 12 (Босер, Хьюз), 47:10 — 3:1

«Сиэтл» — «Калгари» 3:4 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Калгари» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Линдхольм — 4 (Андерссон, Уигар), 1:16 — 0:1. Данн — 3 (Веннберг), 8:42 — 1:1. Юбердо — 4 (бол., Андерссон, Кадри), 11:40 — 1:2. Эберле — 3 (Данн, Гурд), 28:21 — 2:2. Маккэн — 8 (Ларссон), 30:25 — 3:2. Манджапане — 5 (Хэнифин, Танев), 55:53 — 3:3. Андерссон — 3, 63:28 — 3:4Вратари: Грубауэр (Даккорд, 20:00) — ВладаржШтраф: 4-4Броски: 31 (10+17+3+1) — 31 (7+6+16+2)

Вратари: Уэджвуд — Шестеркин (55:54 — 56:30, 56:37 — 57:04)