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    «Миннесота» — «Даллас». Ставка и прогноз (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 13 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Миннесоту Уайлд Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    Винни Леттьери
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 13 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2023 года

    «Миннесота»

    В 14 матчах текущего сезона команда из Сент-Пола, штат Миннесота: добилась всего пяти побед, хотя по-прежнему ее считают одним из обязательных участников Кубка Стэнли. Но если «Уайлд» не изменят ситуацию, то кубковая квалификация пролетит мимо них.

    На данном этапе регулярки «Миннесота» занимает 11-е место в Западной конференции с 12 очками. На один балл «Уайлд» отстают сразу от трех соперников до восьмой строчки включительно — от «Сиэтла», «Аризоны» и «Сент-Луиса».

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    В период с 27 октября по 3 ноября команда Дина Эвансона потерпела четыре подряд поражения, оставшись вообще без набранных очков трижды. Кроме того, в этих матчах «Уайлд» пропустили от четырех шайб и более.

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    Прервать серию неудач «Миннесоте» помогли две игры против представителей Нью-Йорка — «Рейнджерс» (5:4 Б) и «Айлендерс» (4:2). Но уже в следующем матче «рейнджеры» дали сдачи (1:4), а в последней встрече «Минни» уступила «Баффало» (2:3).

    «Даллас»

    В текущей кампании «Даллас» с перспективными игроками в составе, которые начали раскрываться сезонами ранее, входит в число топ-команд Западной конференции. И на данном этапе результаты техасцев соответствуют ожиданиям.

    В 12 матчах «Даллас» набрал 17 очков, с которыми закрепился на четвертой строчке в таблице конференции. На один балл «Старз» опережают «Колорадо» и «Виннипег», а также на два очка отстают от первой тройки, замыкаемой «Лос-Анджелесом».

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    • Относительно недавно — в период с 31 октября по 3 ноября — команде Питера Дебура удалось добиться трех побед подряд, в рамках которых она забрасывала минимум 4 шайбы. Соперниками техасцев оказались «Коламбус» (5:3), «Калгари» (4:3) и «Эдмонтон» (4:3).

    Но когда «Старз» наткнулись на более успешных противников, их результаты пошли на спад: в двух матчах «Даллас» проиграл «Ванкуверу» (0:2) и «Бостону» (2:3). В последней встрече техасцы в очередной раз уверенно разобрались с «Коламбусом» (5:2).

    Коэффициенты

    На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.40, а на победу «Далласа» — 2.31.

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    Прогноз

    Последние результаты едва ли могут устраивать «Миннесоту», которая, несмотря ни на что, остается одним из кандидатов на плей-офф. Кроме того, в последнем раунде в Кубке Стэнли именно «Даллас» прикончил «Уайлд», не оставив им ни малейшего шанса.

    Конечно, победу в матче регулярки нельзя назвать полноценным реваншем, но дополнительный мотивационный фон команда Эвансона, безусловно, получает. И, учитывая, что на предсезонке ей удалось разгромить «Старз» (4:0), можно предположить, что и в официальной домашней встрече все пройдет как надо.

    Ставка

    В последней игре на своем катке «Уайлд» победили, хотя встреча не ограничилась основным временем. В предстоящей встрече возможен похожий сценарий. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит в матче за 2.09.

    Проблемы «Миннесоты» оборонительного плана не исчезнут бесследно, поэтому с «Далласом» ожидается очередная результативная игра. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.95.

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    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на хоккей. После гостевых провалов «Миннесота» постарается реабилитироваться дома
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