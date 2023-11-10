В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

Период подъема, который «Сибирь» пережила во второй половине октября, кажется, остался далеко позади. Теперь новосибирцев преследуют более суровые реалии, а количество поражений преобладает над числом побед.

На данном этапе регулярки «Сибирь» находится на девятом месте в Восточной конференции с 29 очками после 28 матчей. По дополнительным показателям она отстала от восьмого «Нефтехимика». При этом нижнекамцы провели на игру меньше.

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В шести предыдущих встречах команда Дэвида Немировского потерпела четыре поражения, а последняя домашняя победа состоялась 30 октября. На своем льду новосибирцам удалось разобраться с «Витязем» в серии буллитов (3:2 Б).

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За матчем на родном катке последовал гостевой цикл. И стартовал он с двух поражений — в играх «Нефтехимиком» (1:3) и «Салаватом Юлаевым» (0:2). Далее «Сибирь» одержала верх над «Автомобилистом» (3:2 Б) и крупно влетела «Металлургу» Мг (3:6).

«Локомотив»

Месяцем ранее «Локомотив» заслужил право называться лучшим клубом всего чемпионата: ярославцы были первыми по набору очков и по игре в обороне. Но во второй половине октября все было стерто в пыль, теперь будни клуба — это частные поражения.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место с 34 очками, набранными в 27 встречах. Теперь на 2 балла ярославцы отдалились от третьего «Торпедо». Нижегородцы провели на игру больше.

В период с 15 по 23 октября команда Игоря Никитина потерпела четыре подряд поражения, оставшись вообще без набранных очков. А после победы над «Северсталью» (4:3) ярославский клуб проиграл дважды.

После разгрома от московского «Динамо» дома (0:3) «Локомотив» отправился на Дальний Восток, где весьма удачно выступил на катке «Амура» (4:1). А вот встреча на территории «Адмирала» превратилась в сущий кошмар (2:5).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.21.

Прогноз

К очередному домашнему матчу «Сибирь» подходит с заметным форменным спадом . Команда демонстрирует слабую реализацию, из-за которой становится трудно набирать очки на дистанции.

Однако в гости к новосибирцам едет такой же проблемный коллектив, который еще недавно ассоциировался с безупречной обороной, а теперь редко покидает каток без 3 и более пропущенных шайб. Такую игру «Сибирь» должна рассматривать в качестве шанса добыть важнейшие два очка и получить психологическую разгрузку.

Ставка

Несмотря на кризис «Локо», команде Дэвида Немировского легко не будет. Тем не менее она играет дома, где ранее успела разделаться с несколькими статусными соперниками. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой 0 за 2.24.

Даже если встреча перевалит за основное время, для хозяев ничего не изменится: им крайне важно набрать 2 балла. Наш альтернативный прогноз — «Сибирь» победит в матче за 2.10.