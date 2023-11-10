«Сибирь»
Период подъема, который «Сибирь» пережила во второй половине октября, кажется, остался далеко позади. Теперь новосибирцев преследуют более суровые реалии, а количество поражений преобладает над числом побед.
На данном этапе регулярки «Сибирь» находится на девятом месте в Восточной конференции с 29 очками после 28 матчей. По дополнительным показателям она отстала от восьмого «Нефтехимика». При этом нижнекамцы провели на игру меньше.
Коэффициенты матча Сибирь — Локомотив
В шести предыдущих встречах команда Дэвида Немировского потерпела четыре поражения, а последняя домашняя победа состоялась 30 октября. На своем льду новосибирцам удалось разобраться с «Витязем» в серии буллитов (3:2 Б).
За матчем на родном катке последовал гостевой цикл. И стартовал он с двух поражений — в играх «Нефтехимиком» (1:3) и «Салаватом Юлаевым» (0:2). Далее «Сибирь» одержала верх над «Автомобилистом» (3:2 Б) и крупно влетела «Металлургу» Мг (3:6).
«Локомотив»
Месяцем ранее «Локомотив» заслужил право называться лучшим клубом всего чемпионата: ярославцы были первыми по набору очков и по игре в обороне. Но во второй половине октября все было стерто в пыль, теперь будни клуба — это частные поражения.
В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает четвертое место с 34 очками, набранными в 27 встречах. Теперь на 2 балла ярославцы отдалились от третьего «Торпедо». Нижегородцы провели на игру больше.
В период с 15 по 23 октября команда Игоря Никитина потерпела четыре подряд поражения, оставшись вообще без набранных очков. А после победы над «Северсталью» (4:3) ярославский клуб проиграл дважды.
После разгрома от московского «Динамо» дома (0:3) «Локомотив» отправился на Дальний Восток, где весьма удачно выступил на катке «Амура» (4:1). А вот встреча на территории «Адмирала» превратилась в сущий кошмар (2:5).
Коэффициенты
На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.21.
Прогноз
Однако в гости к новосибирцам едет такой же проблемный коллектив, который еще недавно ассоциировался с безупречной обороной, а теперь редко покидает каток без 3 и более пропущенных шайб. Такую игру «Сибирь» должна рассматривать в качестве шанса добыть важнейшие два очка и получить психологическую разгрузку.
Ставка
Несмотря на кризис «Локо», команде Дэвида Немировского легко не будет. Тем не менее она играет дома, где ранее успела разделаться с несколькими статусными соперниками. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой 0 за 2.24.
Даже если встреча перевалит за основное время, для хозяев ничего не изменится: им крайне важно набрать 2 балла. Наш альтернативный прогноз — «Сибирь» победит в матче за 2.10.