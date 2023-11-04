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    «Ак Барс» — «Барыс». Ставка и прогноз (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 4 ноября 2023 года

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    Семен Терехов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Ак Барс»

    Последние пару недель обернулись для «Ак Барса» в печальный период упущенных возможностей: на фоне потерь очков прямых конкурентов казанцы имели шанс возглавить таблицу Востока, но несколько раз него упускали.

    В 25 матчах «Ак Барс» набрал 34 очка, с которыми по-прежнему занимает третью строчку в конференции. На один балл он отстает от первой «Лады» и по дополнительным показателям не может пока обойти вторую «Магнитку».

    Коэффициенты матча Ак Барс — Барыс

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  • 1.554.905.40Бонус$9500
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    С одним из прямых конкурентов — «Ладой» — команда Зинэтулы Билялетдинова встретилась 27 октября в Тольятти. Вопреки ожиданиям казанцы потерпели поражение, да еще и крупное (3:6).

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    На этом беды «Ак Барса» не закончились. Спустя пару дней казанцы потеряли очки в матче с «Нефтехимиком» (1:2), а после победы над СКА (3:2) они проиграли в «Зеленом дерби» «Салавату Юлаеву». Их матч прошел в Уфе (1:3).

    «Барыс»

    Казахи по-прежнему не покидают список главных разочарований регулярного сезона: команде из Астаны никак не удается вплотную приблизиться к зоне топ-8, поэтому приходится вести борьбу с «Адмиралом» за то, чтобы не оказаться последней.

    В 27 встречах «Барыс» сумел набрать 23 очка, но этого сейчас недостаточно, чтобы подняться выше 11-й строчки на Востоке. На 7 баллов клуб из Астаны опережает последний «Адмирал», а от зоны кубковой восьмерки отстает на 4 очка.

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    • В период с 24 по 22 октября «Барыс» накрыла очередная волна поражений. На этот раз она ограничилась четырьмя матчами и позволила казахам получить один балл в одной из таких игр.

    Соперниками «Барыса» на этом отрезке были «Автомобилист» (2:5), минское «Динамо» (1:2 ОТ), «Торпедо» (1:2) и «Металлург» Мг (2:3). В последнем матче ситуацию удалось хоть как-то сгладить: в гостях казахи одержали верх над «Автомобилистом» (3:2 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.90, а на победу «Барыса» — 5.00.

    Прогноз

    Три поражения в четырех матчах — результат, который никак не устраивает потенциального лидера Востока, упустившего возможность занять первое место в конференции.

    Команда Зинэтулы Билялетдинова провалила все последние важные матчи, включая игру с «Салаватом». Обычно, когда топ-клуб терпит неудачи, накопившаяся злость позже накрывает ударной волной какого-нибудь аутсайдера. И уж «Барысу» с его проблемами не удастся избежать гостевого поражения.

    Ставка

    Казанцам на своем катке важно и базовые два балла забрать, и провести яркую игру в нападении. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 2.07.

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    «Ак Барс» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на хоккей. В ближайшем матче «Ак Барс» не пожалеет соперника
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