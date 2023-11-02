В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 2 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В прошлом месяце «Нефтехимик» вышел на пик своей формы, набрав очки в каждом без исключения матче в период с 8 по 29 октября. В семи встречах из десяти нижнекамцы победили.

Крайне уверенный по меркам «Нефтехимика» отрезок позволил ему подняться и закрепиться на девятой строчке в Восточной конференции с 25 очками по итогам 24 матчей. На один балл нижнекамцы опережают десятый «Амур» при равенстве проведенных встреч.

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С 14 по 23 октября команда Олега Леонтьева добилась пяти подряд побед, показав при этом высококлассную игру в обороне: две встречи «Нефтехимик» провел «на ноль», еще в одной не пропустил больше гола.

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Серия «Нефтехимика» прервалась на его территории, куда приехал в гости «Куньлунь» (3:4 Б). За матчем с «Ред Стар» последовала домашняя игра с «Ак Барсом», закончившаяся сенсационной победой аутсайдера (2:1). А вот в Москве команде Леонтьева не повезло. На льду «Спартака» она была безжалостно разгромлена (1:6).

«Сибирь»

Как и предстоящий соперник, «Сибирь», кажется, близка к своей лучшей форме. Со второй половины октября команда идет по дистанции регулярного чемпионата практически без поражений, сметая на своем пути топ-соперников.

В 24 встречах «Сибирь» набрала 27 очков, с которыми обосновалась на восьмой строчке в Восточной конференции. На два балла при равенстве сыгранных матчей она опережает «Нефтехимик» и на одно очко отстает от седьмого «Трактора», проведшего на матч больше.

Неделями ранее команда Дэвида Немировского выдала 4-матчевую серию побед, в период которой прикончила солидную компанию статусных клубов двух конференции: «Торпедо» (5:4 Б), «Ак Барс» (3:2 ОТ), «Автомобилист» (3:1) и «Спартак» (4:3).

Поставить на паузу победный цикл пришлось 28 октября, когда на «Сибирь-Арену» приехал ЦСКА, устроивший хозяевам погром (3:6). Но спустя два дня новосибирцы добились новой победы — в серии буллитов они одержали верх над «Витязем» (3:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.10, а на победу «Сибири» — 2.70.

Прогноз

После продолжительного отрезка без потерь очков «Нефтехимик» нарвался на заряженный «Спартак», проиграв крупно. Безусловно, в том матче нижнекамцам пришлось потратить немало сил, хотя впереди их ждет еще один непростой соперник.

«Сибирь», несмотря на единичные потери очков, находится на этапе подъема , поэтому с командами уровня «Нефтехимика» она, оставаясь мотивированной в борьбе за топ-8, продолжит разбираться уверенно.

Ставка

Сейчас «Нефтехимик» является прямым конкурентом команды Дэвида Немировского. И ей крайне важно провести очную встречу с позиции силы. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит в матче за 1.98.