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    На льду «Питтсбурга» «Оттава» положит конец серии поражений

    «Питтсбург» — «Оттава». Ставка и прогноз (к. 2.25) на хоккейный матч НХЛ 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Оттава»
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    Ридли Грейг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Октября 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Оттава Оттава
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Пока клуб из одноименного города в штате Пенсильвания, вошедший в новую кампанию с грандиозными целями, демонстрирует не те результаты, на которые был вправе рассчитывать. В четырех матчах из семи «Пингвинз» проиграли.

    Суммарно команда Майка Салливана заработала 6 очков, с которыми опустилась на 14-е место в Восточной конференции. Такое же количество баллов набрали «Оттава» — будущий соперник — «Баффало» и «Флорида».

    В новом сезоне «Питтсбург», если и побеждает, то делает это с размахом, не стесняясь громить разного калибра соперников. Так, в каждой выигранной встрече Евгений Малкин и компания ломали своих противников с разницей в 3+ шайбы.

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    По-крупному «Пингвинз» обыграли «Вашингтон» (4:0) и «Калгари» (5:2), после чего началась серия поражений, в период которой «Питтсбург» стабильно пропускал минимум 4 шайбы. Но последний матч оказался самым образцовым. Дома команда Салливана уничтожила «Колорадо» всухую (4:0).

    «Оттава»

    После неудачи в дебютной игре нового сезона «Оттава» выдала мощнейшую по своим ресурсам серию побед, которая, хоть и продлилась всего в течение трех матчей, была весьма убедительной. В ней канадцы забрасывали по 5+ шайб и побеждали с разницей в 3+ гола.

    Однако за образцовым отрезком последовал цикл поражений, который моментально опустил «Оттаву» на 15-е место в Восточной конференции с 6 очками на балансе. Столько же баллов набрали три клуба, располагающиеся выше, а дистанция от зоны топ-8 составляет всего 2 очка.

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    • 27 заброшенных шайб в семи играх делают команду Ди Джея Смита одной из первых по результативности на Востоке, и даже в период неудачной кампании «Сенаторз» стараются играть в атаку.

    С 21 октября «Оттава» совсем не набирает очки. Два матча из трех проигранных прошли на катке канадцев, где те уступили «Детройту» (2:5) и «Баффало» (4:6). Последнюю встречу «Сенаторз» провели на льду «Айлендерс». И снова неудачно (2:3).

    Коэффициенты

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.74, а на победу «Оттавы» — 2.90.

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    Прогноз

    Обе команды на старте сезона испытывают одинаковые проблемы, поэтому и являются соседями в нижней половине таблицы Востока. Однако к очному матчу «Питтсбург» подходит после разгромной победы над ранее идущим без осечек «Колорадо», в то время как «Оттава» не может зацепиться за очки в трех последних встречах.

    Несмотря на серию поражений, канадцы не выглядели безнадежно и бились со всеми примерно на равных, поэтому на домашнем катке «Пингвинз» ожидается упорная встреча, в которой «Сенаторз» будут крайне решительны покончить с неудачным циклом.

    Ставка

    И мотивации, и сил гостям из Канады хватит, чтобы претендовать на очки в игре с далеким от образцовой формы «Питтсбургом». Наши прогноз и ставка — «Оттава» победит с форой 0 за 2.25.

    В целом на начальном этапе регулярки обе команды пытаются делать акцент на атаке и высокой результативности, поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 2.05.

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    «Питтсбург» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на хоккей. На льду «Питтсбурга» «Оттава» положит конец серии поражений
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