В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 20 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В преддверии матча с «Сибирью» казанцы получили 5-дневный отдых после дальневосточной серии, в которой было заработано максимально возможное количество очков. Да и в целом «Ак Барс» сейчас на ходу: в октябре он добился шести побед в семи встречах.

В 18 играх команда Зинэтулы Билялетдинова набрала 27 очков, с которыми по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. От лидера «Ак Барс» отделяют 4 балла, однако «Магнитка» провела на три матча больше.

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За этот период казанцы забросили 60 шайб, что делает их вторыми по результативности на Востоке. Лидерами клуба по очкам остаются Александр Радулов (7+11) и Вадим Шипачев (7+11), а лучшим по голам является Дмитрий Яшкин (10+5).

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На Дальнем Востоке «Ак Барс» провел четыре подряд встречи с 8 по 14 октября. Первой жертвой казанцев стал «Адмирал» (1:2, 0:3). Чуть сложнее команде Билялетдинова было соперничать с «Амуром», но и в Хабаровске все прошло удачно (5:3, 3:2 ОТ).

«Сибирь»

В первой половине октября «Сибирь» пережила тотальный регресс: шесть подряд поражений, 2 набранных очка и 4+ пропущенные шайбы в четырех встречах. Из-за явного спада турнирные дела команды заметно ухудшились.

В 19 матчах новосибирцы заработали 19 очков, с которыми занимают девятое место в Восточной конференции. От восьмого «Амура» их отделяют лишь дополнительные показатели, а дистанция между десятым «Нефтехимиком» — один балл.

В 19 играх команда Дэвида Немировского забросила 41 шайбу. Результативность «Сибири» входит в четверку самых скромных на Востоке. И даже несмотря на это, своей игрой в нападении продолжает радовать Тэйлор Бек, остающийся самым продуктивным форвардом клуба (6+10).

После упомянутого цикла поражений «Сибирь», 18 октября, провела гостевую встречу с «Торпедо», в которой, уступая 3:4, спаслась за 17 секунд до финальной сирены, а затем добила одного из лидеров Запада в серии буллитов (5:4 Б).

Коэффициенты

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.50, а на победу «Сибири» — 4.90.

Прогноз

«Сибирь» выдала сумасшедшую игру с «Торпедо», в которую ввалила кучу сил, и благодаря которой прервала серию поражений. Однако это не будет волновать «Ак Барс», получивший в преддверии домашней встречи почти неделю отдыха.

На данном этапе чемпионата команда Зинэтулы Билялетдинова находится в близкой к идеальной форме и стремится в ближайшее время занять место «Магнитки» в гонке лидеров . На своем катке мотивированных казанцев ничего не остановит.

Ставка

На кураже после победы над «Торпедо» новосибирцы постараются выдать еще один результативный матч, но судя по последним играм «Ак Барса», для него это не станет проблемой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.96.

В двух матчах из трех последних команда Зинэтулы Билялетдинова забрасывала минимум 3 шайбы. С учетом по-прежнему актуальных проблем «Сибири» в обороне, в качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3 за 2.13.