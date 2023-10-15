В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 15 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

После серии провальных матчей, которая запомнилась не только поражениями, но и большим количеством пропущенных шайб, «Салават Юлаев» переживает период подъема, радуя высокой результативностью и победами, поставленными на поток.

В 17 играх уфимцам удалось набрать 20 очков, с которыми он поднялся на четвертое место в Восточной конференции. Столько же баллов набрали три другие команды. Речь идет о «Ладе», «Авангарде» и «Тракторе».

Коэффициенты матча Салават Юлаев — Динамо Минск 1X2Новым игрокам 2.103.903.30Бонус$9500

В последних играх «Салават Юлаев» неплохо прокачал статистику нападения. Суммарно команда Виктора Козлова забросила 52 шайбы. Теперь это третья по результативности атака на Востоке. Пропустили уфимцы 34 гола. Надежнее по этому показателю в конференции является только «Автомобилист» (34).

Все прогнозы на КХЛ

К матчу с «Динамо» Минск команда Козлова подходит с серией из трех побед, в которых «Салават Юлаев» забрасывал по 4+ шайбы и выигрывал с разницей в 3+ гола. Его соперниками были «Металлург» Мг (6:2), «Автомобилист» (4:1) и «Витязь» (8:1).

«Динамо» Минск

В октябре белорусский клуб провел серию удачных матчей и был хорош в последней игре, которая закончилась поражением. Тем не менее потеря двух очков в пятничной встрече повлияла на промежуточное распределение сил на Западе.

Так, после 16 матчей «Динамо» Минск опустилось на седьмую строчку в Западной конференции, пропустив вперед СКА, который имеет лучшие дополнительные показатели. На один балл белорусы опережают восьмой ЦСКА.

В 16 встречах команда Дмитрия Квартальнова забросила 49 шайб при 40 пропущенных. Как ни странно, но оборона динамовцев (с их давно известными проблемами в этой зоне) входит в пятерку самых надежных в конференции.

В период со 2 по 11 октября «Динамо» Минск оформило четыре подряд победы, включая матч со СКА 4-го числа (4:2). Однако в пятницу санкт-петербуржцы взяли реванш в «Ледовом», хотя белорусский клуб и навязал борьбу, а моментами выглядел даже лучше (2:3).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.06, на ничью — 3.98, а на победу «Динамо» Минск — 3.04.

Прогноз

Безусловно, последние матчи «Салавата» говорят о его мощнейшем рывке, а результативность явно превосходит все ожидания. Однако динамовцы в этом месяце и сами могут похвастаться безумной серией, в которую вошли победы над СКА и «Локомотивом» .

И уж точно команде Квартальнова нет дела до кондиций соперника. На его территории она будет навязывать ему свою игру, с которой сможет добиться желаемого результата.

Ставка

На льду «Уфа-Арены» белорусов ждет тяжелейшее испытание, но в последнее время их это не особо беспокоило. Наши прогноз и ставка — П2 (с учетом овертайма и буллитов) за 2.26.

Основываясь на актуальной статистике результативности минчан, в качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 2.5 за 2.30.