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    Еще одну победу на Дальнем Востоке завоюет «Ак Барс»

    «Амур» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Юдин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Платинум Арене» 14 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Октября 2023 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Амур»

    На данном этапе регулярки хабаровский клуб не прыгает выше своей головы: берет очки лишь там, где есть весомые шансы — в играх с равными по силе соперниками. Именно такой была «Лада», несмотря на ее сентябрьские сюрпризы.

    В 16 матчах «Амур» заработал 16 очков, с которыми закрепился на девятой строчке в конференции. Всего один балл при равенстве проведенных встреч отделяет хабаровчан от кубковой восьмерки, а их ближайшим преследователем снизу является «Барыс» с 15 очками.

    Коэффициенты матча Амур — Ак Барс

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    Атакующая линия «Амура» по-прежнему остается одной из наименее результативных: 34 заброшенные шайбы — третья по скромности статистика на Востоке. В плане пропущенных голов ситуация могла быть хуже, но в воротах команды Андрея Мартемьянова залетели 42 шайбы. Для одного из аутсайдеров это не так критично.

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед тем как принять у себя дома «Ак Барс», «Амур» дважды встретился с «Ладой» и оба раза был крайне убедителен (4:2, 3:0). Однако победный цикл ожидаемо был прерван в ходе визита казанцев, коим, правда, хабаровчане пытались дать отпор (3:5).

    «Ак Барс»

    После серии аномальных поражений — в период с 26 сентября по 3 октября — казанцы вновь напомнили нам о том, что перед стартом сезона их считали главными кандидатами на лидерство в Восточной конференции. И теперь эти предположения начинают сбываться.

    В 17 встречах «Ак Барс» заработал 25 очков и поднялся на первое место в Восточной конференции, отодвинув на вторую строчку «Металлург» Мг, с которым казанцы сравнялись по набранным баллам, проведя при этом на игру меньше.

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    • Более того, теперь команде Зинэтулы Билялетдинова принадлежит статус самой результативной в конференции: 57 заброшенных шайб при 40 пропущенных. Мощные атакующие спецбригады казанцев — от Шипачева и Радулова до Яшкина и Кагарлицкого — находятся в полном порядке.

    К новому дальневосточному раунду «Ак Барс» подходит с 4-матчевой серией побед, в которую вошла безумная игра с «Авангардом» (5:4 ОТ), а также встречи с «Адмиралом» (2:1, 3:0) и «Амуром» (5:3).

    Коэффициенты

    На победу «Амура» букмекеры дают коэффициент 3.58, на ничью — 4.20, а на победу «Ак Барса» — 1.83.

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    Прогноз

    К очередной встрече «Ак Барс» подходит с хорошей историей побед и сильной атакой, о чем свидетельствуют по 3+ заброшенные шайбы в трех матчах из четырех последних. Но и «Амур» умеет забивать. И он это доказывает почти весь октябрь.

    Кажется, вторая игра этих команд вновь уверенно пробьет верх, а фавориту достанется вся слава и два очка.

    Ставка

    Команда Зинэтулы Билялетдинова набрала хорошую форму. А пока это так, у соперников уровня «Амура» едва ли будут шансы ей противостоять. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 3.5 за 2.28.

    В двух предыдущих встречах казанцы выиграли с преимуществом в 2+ шайбы, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — «Ак Барс» победит с форой -1 за 2.14.

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    «Амур» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на хоккей. Еще одну победу на Дальнем Востоке завоюет «Ак Барс»
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