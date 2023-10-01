В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 1 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Куньлунь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Последние результаты «Куньлуня» перечеркнули все его подвиги начала сезона, но благодаря неплохому запасу очков мытищинские китайцы остаются в зоне топ-8 в Западной конференции.

После 13 матчей «Куньлунь» занимает седьмую строчку в таблице с 12 очками. На один балл команда Виктора Игнатьева опережает ЦСКА, который провел на игру меньше, и «Северсталь».

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За этот период «Куньлунь» забросил 25 шайб. Если в дебюте чемпионата его атака была одной из самых результативных, то сейчас это второй по слабине показатель в конференции. Пропустили пекинцы 37 шайб — третья худшая оборона на Западе.

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На прошлой неделе «Куньлунь» потерпел два подряд поражения в рамках гостевой серии, а прервать отрицательный цикл удалось в Мытищах — в игре с «Металлургом» Мг (3:2 Б). Но уже в следующей встрече «Ред Стар» постигла очередная неудача. На своей территории он всухую уступил «Амуру» (0:2).

«Авангард»

На старте сезона «Авангард» выдал хороший отрезок. Да, он не выигрывал на длинной дистанции, но добился пяти побед в шести встречах и боролся за лидерство на Востоке. Однако теперь это в прошлом, омичей преследует череда поражений.

По итогам десяти матчей «Авангард» остался с 11 очками и опустился на восьмую строчку в Восточной конференции. На один балл омичи отстают от шестого «Салавата» и седьмого «Трактора», а девятый «Амур» опережают по лучшим дополнительным показателям.

В десяти встречах команда Михаила Кравеца забросила 24 шайбы, демонстрируя таким образом одну из самых скромных атак в конференции. В воротах «Авангарда» побывали 30 шайб.

Последнюю победу хоккеисты из Омска отпраздновали 16 сентября. В тот день они на своем льду разбили «Нефтехимик» (5:1). Следующие четыре матча были проиграны. Так, «Авангард» уступил «Сибири» (3:4), «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (1:5) и «Динамо» Москва (0:6).

Коэффициенты

На победу «Куньлуня» букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 4.50, а на победу «Авангарда» — 1.71.

Прогноз

После сильного стартового отрезка «Куньлунь» ожидаемо вошел в более привычную для себя среду, в которой большинство матчей заканчиваются поражениями. Но даже в таком состоянии мытищинским китайцам иногда удается сенсационно выигрывать. В матче с «Металлургом» Мг мы это увидели.

Если команда Виктора Игнатьева смогла разделаться с лидером Востока, то и на чудо в игре с «Авангардом» она вправе рассчитывать. Омичи сейчас серийно терпят неудачи и часто пропускают много, для «Ред Стар» — это шанс слегка улучшить свое положение на Западе.

Ставка

На фоне такого «Авангарда» китайцы могут навязать свою игру . Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой +1 за 1.91.

На своем катке команда Игнатьева замахнется на победу, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — «Куньлунь» не проиграет за 2.14.