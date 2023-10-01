ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Жирона»«Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»? Хаби АлонсоСтрасти по Алонсо. Почему «Реал» хочет, чтобы наставник «Байера» стал их следующим тренером Рафинья«Барселона» — «Севилья» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Куньлунь» готов к сенсации в игре с «Авангардом»

    «Куньлунь» — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 1.91) на хоккейный матч КХЛ 1 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Куньлунь Ред Стар Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дойл Сомерби
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 1 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Куньлунь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 01 Октября 2023 года

    «Куньлунь»

    Последние результаты «Куньлуня» перечеркнули все его подвиги начала сезона, но благодаря неплохому запасу очков мытищинские китайцы остаются в зоне топ-8 в Западной конференции.

    После 13 матчей «Куньлунь» занимает седьмую строчку в таблице с 12 очками. На один балл команда Виктора Игнатьева опережает ЦСКА, который провел на игру меньше, и «Северсталь».

    Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Авангард

    1X2Новым игрокам
  • 5.105.001.55Бонус$9500
    •

    За этот период «Куньлунь» забросил 25 шайб. Если в дебюте чемпионата его атака была одной из самых результативных, то сейчас это второй по слабине показатель в конференции. Пропустили пекинцы 37 шайб — третья худшая оборона на Западе.

    Все прогнозы на КХЛ

    На прошлой неделе «Куньлунь» потерпел два подряд поражения в рамках гостевой серии, а прервать отрицательный цикл удалось в Мытищах — в игре с «Металлургом» Мг (3:2 Б). Но уже в следующей встрече «Ред Стар» постигла очередная неудача. На своей территории он всухую уступил «Амуру» (0:2).

    «Авангард»

    На старте сезона «Авангард» выдал хороший отрезок. Да, он не выигрывал на длинной дистанции, но добился пяти побед в шести встречах и боролся за лидерство на Востоке. Однако теперь это в прошлом, омичей преследует череда поражений.

    По итогам десяти матчей «Авангард» остался с 11 очками и опустился на восьмую строчку в Восточной конференции. На один балл омичи отстают от шестого «Салавата» и седьмого «Трактора», а девятый «Амур» опережают по лучшим дополнительным показателям.

    В десяти встречах команда Михаила Кравеца забросила 24 шайбы, демонстрируя таким образом одну из самых скромных атак в конференции. В воротах «Авангарда» побывали 30 шайб.

    Последнюю победу хоккеисты из Омска отпраздновали 16 сентября. В тот день они на своем льду разбили «Нефтехимик» (5:1). Следующие четыре матча были проиграны. Так, «Авангард» уступил «Сибири» (3:4), «Нефтехимику» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (1:5) и «Динамо» Москва (0:6).

    Коэффициенты

    На победу «Куньлуня» букмекеры дают коэффициент 4.00, на ничью — 4.50, а на победу «Авангарда» — 1.71.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    После сильного стартового отрезка «Куньлунь» ожидаемо вошел в более привычную для себя среду, в которой большинство матчей заканчиваются поражениями. Но даже в таком состоянии мытищинским китайцам иногда удается сенсационно выигрывать. В матче с «Металлургом» Мг мы это увидели.

    Если команда Виктора Игнатьева смогла разделаться с лидером Востока, то и на чудо в игре с «Авангардом» она вправе рассчитывать. Омичи сейчас серийно терпят неудачи и часто пропускают много, для «Ред Стар» — это шанс слегка улучшить свое положение на Западе.

    Ставка

    На фоне такого «Авангарда» китайцы могут навязать свою игру. Наши прогноз и ставка — «Куньлунь» победит с форой +1 за 1.91.

    На своем катке команда Игнатьева замахнется на победу, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем вариант — «Куньлунь» не проиграет за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рублев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Локомотив — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Хетафе — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Майнц — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кельн — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куньлунь» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» готов к сенсации в игре с «Авангардом»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры