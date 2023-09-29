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    Динамовцы вернутся к победам после обнуления серии?

    «Динамо» Москва — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 2.21) на хоккейный матч КХЛ 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Авангард»
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    Эрик О’Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Динамо» Москва

    Недавнее поражение и очередная победная серия «Торпедо» лишили столичный клуб первой позиции на Западе. Теперь динамовцы (на момент написания прогноза) занимают вторую строчку, отставая от нижегородцев на один балл.

    «Динамо» Москва по-прежнему входит в рейтинг самых забивных клубов чемпионата. В 11 встречах команда Алексея Кудашова забросила 37 шайб, что на данный момент является третьим по силе показателем. Пропустил столичный коллектив 24 шайбы. Так, его защита входит в тройку самых надежных на Западе.

    Коэффициенты матча Динамо — Авангард

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    В клубном списке бомбардиров ничего не меняется. Идеально в команду вошел Никита Гусев, набравший 13 очков (3+10), а лучшими по голам в составе «Динамо» Москва остаются Джордан Уэл (7+5) и Максим Джиошвили (7+2). Остальные звездные форварды также регулярно попадают в протоколы матчей в статусе игроков с результативными действиями.

    Все прогнозы на КХЛ

    В период с 9 по 23 сентября команда Алексея Кудашова провела 7–матчевую серию без поражений. Пока это самый продолжительный отрезок среди всех представителей лиги в новом сезоне. Остановить «Динамо» сумела «Сибирь» в игре 25-го числа (2:3).

    «Авангард»

    После весьма многообещающего старта «Авангард» резко сдал назад: омская команда начала серийно проигрывать, показывая при этом накопившиеся проблемы в обороне, так как в большинстве неудачных матчей в ее ворота забрасывали по 4+ шайбы.

    Пока в среду, 27 сентября, играли сразу несколько представителей Восточной конференции, «Авангарду» пришлось съехать на восьмую позицию. В девяти встречах он заработал 11 очков, а также забросил и пропустил по 24 шайбы.

    Самым полезным игроком в составе омского клуба остается канадец Райан Спунер (4+7), который в межсезонье стал одним из ярчайших усилений в атаку. Владимир Ткачев (4+6) и Рид Буше (5+2) формируют тройку лучших бомбардиров.

    К матчу в столице «Авангард» готовится с багажом из трех подряд поражений, которые накрыли его в рамках гостевой серии. Поочередно команда Михаила Кравеца проиграла «Сибири» (3:4), «Нефтехимику» (1:2 ОТ) и «Автомобилисту» (1:5).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 3.96, а на победу «Авангарда» — 2.77.

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    Прогноз

    Поражение от «Сибири» стало для динамовцев холодным душем: благодаря этому столичный клуб не будет верить в собственную неуязвимость и внимательнее рассмотрит свои проблемы оборонительного характера, но при этом в ближайшее время постарается запустить новый победный цикл и вернуть утраченную первую позицию.

    «Авангард» на данном этапе чемпионата далек от идеальных кондиций, о чем свидетельствую последние результаты. И вряд ли сейчас он потянет такого соперника на его территории.

    Ставка

    Пока защита омичей дает трещину, столичная команда остается одной из самых результативных в лиге, поэтому на своем катке она разберется с ними и вновь покажет традиционно высокий процент реализации. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.21.

    А в качестве альтернативы — без привязки к результату в чью-либо пользу — предлагаем ставку: индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 1.94.

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    «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на хоккей. Динамовцы вернутся к победам после обнуления серии?
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