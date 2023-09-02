«Лада»
Преодолев очередной этап развития, «Лада» готовится войти в седьмой в своей истории сезон КХЛ. Шесть предыдущих не заканчивались ничем выдающимся, команда из Тольятти только раз квалифицировалась в плей-офф, откуда вылетела в первом же раунде.
Прошлый сезон «Лада» закончила на шестом месте в ВХЛ, набрав 67 очков и забив 150 голов в 50 матчах. На стадии до четырех побед тольяттинцы провели семь встреч с АКМ и потерпели поражение в последней домашней игре.
В межсезонье у «Лады» сменился тренер. В главный чемпионат команда войдет с Олегом Браташем. Более того, весной и летом «Лада» провернула немало трансферов. В основном это были хоккеисты, которые не пригодились СКА и «СКА-Неве», но несколько легионеров из Чехии или Швейцарии также приняли приглашение.
В рамках летней предсезонки «Лада» провела восемь матчей. Четыре закончились победами. В одной из встреч тольяттинцы даже обыграли «Ак Барс» (3:2), а в другой — одержали верх над «Металлургом» Мг в овертайме (5:4 ОТ).
«Трактор»
Если бы довелось составлять рейтинг главных разочарований прошлого сезона, то «Трактор» в нем явно занимал бы лидерские позиции. Челябинцы провели ужасную регулярку, которую закончили на девятом месте, упустив шансы на плей-офф в последних турах.
Однако в новом сезоне «Трактор» намерен все изменить. Боссы клуба доверились Анвару Гатиятулину и дали возможность усилить состав. Конечно, громких трансферов не было, но те же Максим Марушев, Егор Попов или Семен Дер-Аргучинцев дают Челябинску надежду на кубковую весну.
С большими планами на предстоящую регулярку «Трактор» провел продуктивную и качественную предсезонку. Она состояла из семи матчей, в шести были одержаны победы.
Единственным неприступным соперником оказался «Ак Барс», которому «Трактор» проиграл в результативной встрече (3:4). Зато потом челябинцы взяли у него реванш (2:1), а в третьем матче импровизированной серии вышли вперед (4:3 Б).
Коэффициенты
На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.20, а на победу «Трактора» — 2.02.
Прогноз
Возвращение на главный хоккейный турнир рискует стать для «Лады» провалом со спортивной точки зрения. Состав команды едва ли тянет на борьбу за топ-8, а вот оказаться одним из аутсайдеров регулярки команда из Тольятти может.
«Трактор» же совершил несколько подписаний для точечного усиления атаки и провел уверенную предсезонку, основываясь на которой можно поверить в большие амбиции команды Анвара Гатиятулина.
Ставка
На старте сезона «Трактор» получил в определенной степени разминочного соперника, с которого можно достойно начать этот 68-матчевый марафон. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит за 2.02.
В очной игре 26 августа челябинцы разгромили «Ладу» с разницей в три шайбы. Если такое удалось сделать в товарищеской встрече, то почему бы не повторить подобное в официальной? Наш альтернативный прогноз — «Трактор» победит с форой -1 за 2.41.