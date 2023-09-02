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    «Трактор» испортит «Ладе» праздник возвращения в КХЛ

    «Лада» — «Трактор». Ставка и прогноз (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Трактор»
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    «Трактор» против «Лады» в матче 26 августа
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Лада Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Lada
  • КХЛ
  •  Lada 16:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    «Лада»

    Преодолев очередной этап развития, «Лада» готовится войти в седьмой в своей истории сезон КХЛ. Шесть предыдущих не заканчивались ничем выдающимся, команда из Тольятти только раз квалифицировалась в плей-офф, откуда вылетела в первом же раунде.

    Прошлый сезон «Лада» закончила на шестом месте в ВХЛ, набрав 67 очков и забив 150 голов в 50 матчах. На стадии до четырех побед тольяттинцы провели семь встреч с АКМ и потерпели поражение в последней домашней игре.

    В межсезонье у «Лады» сменился тренер. В главный чемпионат команда войдет с Олегом Браташем. Более того, весной и летом «Лада» провернула немало трансферов. В основном это были хоккеисты, которые не пригодились СКА и «СКА-Неве», но несколько легионеров из Чехии или Швейцарии также приняли приглашение.

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    В рамках летней предсезонки «Лада» провела восемь матчей. Четыре закончились победами. В одной из встреч тольяттинцы даже обыграли «Ак Барс» (3:2), а в другой — одержали верх над «Металлургом» Мг в овертайме (5:4 ОТ).

    «Трактор»

    Если бы довелось составлять рейтинг главных разочарований прошлого сезона, то «Трактор» в нем явно занимал бы лидерские позиции. Челябинцы провели ужасную регулярку, которую закончили на девятом месте, упустив шансы на плей-офф в последних турах.

    Однако в новом сезоне «Трактор» намерен все изменить. Боссы клуба доверились Анвару Гатиятулину и дали возможность усилить состав. Конечно, громких трансферов не было, но те же Максим Марушев, Егор Попов или Семен Дер-Аргучинцев дают Челябинску надежду на кубковую весну.

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    • С большими планами на предстоящую регулярку «Трактор» провел продуктивную и качественную предсезонку. Она состояла из семи матчей, в шести были одержаны победы.

    Единственным неприступным соперником оказался «Ак Барс», которому «Трактор» проиграл в результативной встрече (3:4). Зато потом челябинцы взяли у него реванш (2:1), а в третьем матче импровизированной серии вышли вперед (4:3 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.00, на ничью — 4.20, а на победу «Трактора» — 2.02.

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    Прогноз

    Возвращение на главный хоккейный турнир рискует стать для «Лады» провалом со спортивной точки зрения. Состав команды едва ли тянет на борьбу за топ-8, а вот оказаться одним из аутсайдеров регулярки команда из Тольятти может.

    «Трактор» же совершил несколько подписаний для точечного усиления атаки и провел уверенную предсезонку, основываясь на которой можно поверить в большие амбиции команды Анвара Гатиятулина.

    Ставка

    На старте сезона «Трактор» получил в определенной степени разминочного соперника, с которого можно достойно начать этот 68-матчевый марафон. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит за 2.02.

    В очной игре 26 августа челябинцы разгромили «Ладу» с разницей в три шайбы. Если такое удалось сделать в товарищеской встрече, то почему бы не повторить подобное в официальной? Наш альтернативный прогноз — «Трактор» победит с форой -1 за 2.41.

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    «Лада» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Трактор» испортит «Ладе» праздник возвращения в КХЛ
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