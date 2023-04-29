В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» откровенно провалилась в пятом матче серии, но проиграла битва, а не вся война. Можно не сомневаться, что Эвасон сделает все возможное, чтобы его парни на своем льду задали максимально жару «Далласу», тем более у них это получалось делать по ходу серии.

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Коэффициенты матча Миннесота — Даллас 1X2Новым игрокам 2.504.052.50Фрибет$40

Когда-то же должно прорвать Капризова, который представляет бледную тень самого себя регулярного сезона. Многие предполагают, что у него травма, но это не оправдание, если ты выходишь в составе команды и не показываешь результат.

Не хочется говорить, что «Даллас» нашёл свою игру и не оставить сопернику никаких шансов, но все похоже именно на это.

«Даллас»

«Даллас» показал образцово-показательный хоккей в последнем матче серии, поэтому впечатление от игры парней Дебура исключительно положительное.

Тренерскому штабу удалось замаскировать проблему отсутствия Павелски, а Эттинджер в воротах начал показывать ту игру, которую от него ждали.

В предстоящем матче не будет легкой прогулки, и хозяева поставят все на кон, чтобы победить. Однако гости могут закончить все в шести матчах, если сыграют максимально спокойно и концентрировано.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.08, на гостей — 2.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости в этом поединке сделают все возможное, чтобы сравнять счет в серии.

Альтернативный прогноз: Матч получится с обилием заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.