«Миннесота»
«Миннесота» откровенно провалилась в пятом матче серии, но проиграла битва, а не вся война. Можно не сомневаться, что Эвасон сделает все возможное, чтобы его парни на своем льду задали максимально жару «Далласу», тем более у них это получалось делать по ходу серии.
Коэффициенты матча Миннесота — Даллас
Когда-то же должно прорвать Капризова, который представляет бледную тень самого себя регулярного сезона. Многие предполагают, что у него травма, но это не оправдание, если ты выходишь в составе команды и не показываешь результат.
Не хочется говорить, что «Даллас» нашёл свою игру и не оставить сопернику никаких шансов, но все похоже именно на это.
«Даллас»
«Даллас» показал образцово-показательный хоккей в последнем матче серии, поэтому впечатление от игры парней Дебура исключительно положительное.
Тренерскому штабу удалось замаскировать проблему отсутствия Павелски, а Эттинджер в воротах начал показывать ту игру, которую от него ждали.
В предстоящем матче не будет легкой прогулки, и хозяева поставят все на кон, чтобы победить. Однако гости могут закончить все в шести матчах, если сыграют максимально спокойно и концентрировано.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.08, на гостей — 2.60.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости в этом поединке сделают все возможное, чтобы сравнять счет в серии.
Альтернативный прогноз: Матч получится с обилием заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.