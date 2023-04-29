ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:2. Онлайн
  • 00:57
    • «Севилья» вырвала победу у «Атлетика»
  • 00:08
    • «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    Хозяева могут рассчитывать на успех?

    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2023 года
    Миннесота
  • Кубок Стэнли
    •  Миннесота 23:00 Даллас Даллас
  • Кубок Стэнли
    •

    «Миннесота»

    «Миннесота» откровенно провалилась в пятом матче серии, но проиграла битва, а не вся война. Можно не сомневаться, что Эвасон сделает все возможное, чтобы его парни на своем льду задали максимально жару «Далласу», тем более у них это получалось делать по ходу серии.

    Все прогнозы на НХЛ

    Коэффициенты матча Миннесота — Даллас

    1X2Новым игрокам
  • 2.504.052.50Фрибет$40
    •

    Когда-то же должно прорвать Капризова, который представляет бледную тень самого себя регулярного сезона. Многие предполагают, что у него травма, но это не оправдание, если ты выходишь в составе команды и не показываешь результат.

    Не хочется говорить, что «Даллас» нашёл свою игру и не оставить сопернику никаких шансов, но все похоже именно на это.

    «Даллас»

    «Даллас» показал образцово-показательный хоккей в последнем матче серии, поэтому впечатление от игры парней Дебура исключительно положительное.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Тренерскому штабу удалось замаскировать проблему отсутствия Павелски, а Эттинджер в воротах начал показывать ту игру, которую от него ждали.

    В предстоящем матче не будет легкой прогулки, и хозяева поставят все на кон, чтобы победить. Однако гости могут закончить все в шести матчах, если сыграют максимально спокойно и концентрировано.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.08, на гостей — 2.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости в этом поединке сделают все возможное, чтобы сравнять счет в серии.

    Альтернативный прогноз: Матч получится с обилием заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.60.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Металлист — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева могут рассчитывать на успех?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры