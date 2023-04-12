В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центр» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» с марта месяца не знает вкус побед и имеет в пассиве уже семь матчей без побед. Однако в игре против «Коламбуса» это все может закончиться.

На протяжении всех семи проигранных матчей клуб из Пенсильвании не пропускал меньше четырех шайб за отдельно взятый матч, что является настоящей катастрофой для клуба Тортореллы.

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У «Филадельфии» 71 очко за 80 сыгранных матчей и есть только возможности опустить по таблице ещё ниже, если пенсильванская команда продолжит играть так же бездарно, как в последних поединках.

«Коламбус»

«Коламбус» в последних поединках чувствует себя даже увереннее гостей, поскольку за отрезок с начала апреля выиграл один матч в отличие от своего соперника по предстоящей встрече.

За два последних матча «жакеты» пропустили 12 голов, а забили только один. На выезде клуб Ларсена не может выиграть уже пять матчей кряду.

Коллектив из Огайо имеет 56 набранных очков за 79 проведенных матчей и по-прежнему размещается на последнем месте восточной конференции. За три последних встречи против «Филадельфии» аутсайдер сезона выиграл дважды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.25, на гостей — 3.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: С защитой у обоих клубов огромные проблемы, поэтому стоит брать «верх» на этот матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.40.