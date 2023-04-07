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    Хозяева не заметят аутсайдера лиги?

    «Нью-Джерси» — «Коламбус». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 07 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Коламбус»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 07 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на встречу против «Виннипега» (1:6).

    В матче против «Коламбуса» подопечные Раффа являются безоговорочными фаворитами и постараются разобраться с главным аутсайдером лиги как можно убедительнее.

    Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции и набрал уже 106 очков за 78 сыгранных матчей.

    «Коламбус»

    «Коламбусу» не удаётся перед завершением сезона громко хлопать дверьми и результаты клуба Ларсена совсем не впечатляют на финише сезона.

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    За шесть последних поединков «жакеты» выиграли всего лишь один раз, а в игре против «Нью-Джерси» шансы на два очка стремятся к нулевым.

    Коллектив Ларсена имеет 56 набранных очков за 77 проведенных матчей и по-прежнему размещается на последнем месте восточной конференции. Две последние игры против «Нью-Джерси» завершались в пользу коллектива из Ньюарка.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.90, на гостей — 5.50.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева уверенно разберутся со своим предстоящим соперником по этому матчу.

    Альтернативный прогноз: Ожидается результативный хоккей и прежде всего со стороны хозяев.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Нью-Джерси» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева не заметят аутсайдера лиги?
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