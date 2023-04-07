«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на встречу против «Виннипега» (1:6).
В матче против «Коламбуса» подопечные Раффа являются безоговорочными фаворитами и постараются разобраться с главным аутсайдером лиги как можно убедительнее.
Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции и набрал уже 106 очков за 78 сыгранных матчей.
«Коламбус»
«Коламбусу» не удаётся перед завершением сезона громко хлопать дверьми и результаты клуба Ларсена совсем не впечатляют на финише сезона.
За шесть последних поединков «жакеты» выиграли всего лишь один раз, а в игре против «Нью-Джерси» шансы на два очка стремятся к нулевым.
Коллектив Ларсена имеет 56 набранных очков за 77 проведенных матчей и по-прежнему размещается на последнем месте восточной конференции. Две последние игры против «Нью-Джерси» завершались в пользу коллектива из Ньюарка.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.90, на гостей — 5.50.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева уверенно разберутся со своим предстоящим соперником по этому матчу.
Альтернативный прогноз: Ожидается результативный хоккей и прежде всего со стороны хозяев.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.93.