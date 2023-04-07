В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 07 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» за четыре последних поединка проиграл всего лишь один раз, который пришёлся на встречу против «Виннипега» (1:6).

В матче против «Коламбуса» подопечные Раффа являются безоговорочными фаворитами и постараются разобраться с главным аутсайдером лиги как можно убедительнее.

Коллектив из Ньюарка продолжает удерживать третью строчку в восточной конференции и набрал уже 106 очков за 78 сыгранных матчей.

«Коламбус»

«Коламбусу» не удаётся перед завершением сезона громко хлопать дверьми и результаты клуба Ларсена совсем не впечатляют на финише сезона.

За шесть последних поединков «жакеты» выиграли всего лишь один раз, а в игре против «Нью-Джерси» шансы на два очка стремятся к нулевым.

Коллектив Ларсена имеет 56 набранных очков за 77 проведенных матчей и по-прежнему размещается на последнем месте восточной конференции. Две последние игры против «Нью-Джерси» завершались в пользу коллектива из Ньюарка.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 5.90, на гостей — 5.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева уверенно разберутся со своим предстоящим соперником по этому матчу.

Альтернативный прогноз: Ожидается результативный хоккей и прежде всего со стороны хозяев.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 1.93.