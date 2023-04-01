ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» не потеряют очки в игре с «Баффало»

    «Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2023 года

    «Баффало»

    После 73 матчей на баланс «Баффало» упали 77 баллов, с которыми он обосновался на 10-м месте в Восточной конференции. На 4 очка «Сейбрз» отстают от девятой «Флориды» и на 5 от восьмого «Питтсбурга».

    В период с 16 по 22 марта на «Баффало» налетели четыре соперника, которые сформировали для него минусовую серию. Трижды «Сейбрз» проиграли в основное время и три раза доставали из своих ворот по 5+ голов.

    Последний матч безвыигрышного цикла команда Дона Гранато откатала дома против «Нэшвилла» (3:7), после чего в статистику «Баффало» наконец-то вписали победу. Причем добыта она была в игре с самим «Нью-Джерси». В «КиБанк Центре» соперники устроили сочный файт, в котором «Сейбрз» оказались результативнее (5:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    За серией домашних матчей последовал выезд в Нью-Йорк, где «Баффало» всухую придушил «Айлендерс» (2:0). Увы, два выноса фаворитов не уберегли «Сейбрз» от скорой потери. В последней встрече они дома отлетели по буллитам от «Монреаля» (3:4 Б).

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» откатали 74 матча, по итогам которых оказались пятыми в Восточной конференции с 98 очками. По вторичной статистике они отстают от четвертого «Торонто» и готовятся к игре с третьим «Нью-Джерси», имеющим 100 баллов.

    Статистика «Рейнджерс» во второй половине марта собрала атомную 4-матчевую победную серию, в период которой они выносили трудных соперников в основное время, забрасывая по 4+ шайбы.

  • НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Айлендерс», «Колорадо» проиграл «Миннесоте»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта
  • Сегодня

    • Беззаботно жилось «рейнджерам» до стыковых раундов с «Каролиной». Во встрече 22 марта ньюйоркцы проиграли «Харрикейнз» в родном «Сквер Гарден» (2:3). Отомстить за прерывание идеальной серии удалось спустя пару дней в Роли (2:1).

    За матчами с «Каролиной» понеслись новые результативные победы. Сперва в Санрайзе «Рейнджерс» вытащили тяжелейшую встречу с «Флоридой» (4:3), а затем в Нью-Йорке покончили с «Коламбусом» (6:2).

    Коэффициенты

    Победу «Баффало» букмекеры оценивают в 3.05, ничью — в 4.10, а победу «Рейнджерс» — в 2.08.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В 20-х числах марта «Баффало» дважды подрезал очки у топ-соперников, показав «Рейнджерс», к чему может привести недооценка, поэтому к цепкому и мотивированному противнику команда Жерара Галлана отнесется максимально серьезно.

    Если бродвейским гостям удастся откатать игру первым номером и показать тот хоккей, который они выдают во второй половине марта, то у «Сейбрз» будет ноль шансов на успех даже на своем льду.

    Ставка

    В «КиБанк Центр» ньюйоркцы могут приехать максимально приближенными к третьему месту на Востоке. Сбавлять лютый темп в такой борьбе им нельзя. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.08.

    Традиционно «КиБанк Центр» готов стать площадкой для результативной бойни с кучей голов в обе стороны. Чтобы этого избежать, ньюйоркцы постараются оформить комфортное для себя преимущество, а затем просто не подпускать к игроков «Баффало» на свой пятак. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 2.85.

    Учитывая космическую реализацию ньюйоркцев в последних матчах, для ставки можно рассмотреть вариант — «Рейнджерс» забьют во всех периодах с коэффициентом 2.47.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» не потеряют очки в игре с «Баффало»
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры