В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

После 73 матчей на баланс «Баффало» упали 77 баллов, с которыми он обосновался на 10-м месте в Восточной конференции. На 4 очка «Сейбрз» отстают от девятой «Флориды» и на 5 от восьмого «Питтсбурга».

В период с 16 по 22 марта на «Баффало» налетели четыре соперника, которые сформировали для него минусовую серию. Трижды «Сейбрз» проиграли в основное время и три раза доставали из своих ворот по 5+ голов.

Последний матч безвыигрышного цикла команда Дона Гранато откатала дома против «Нэшвилла» (3:7), после чего в статистику «Баффало» наконец-то вписали победу. Причем добыта она была в игре с самим «Нью-Джерси». В «КиБанк Центре» соперники устроили сочный файт, в котором «Сейбрз» оказались результативнее (5:4).

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За серией домашних матчей последовал выезд в Нью-Йорк, где «Баффало» всухую придушил «Айлендерс» (2:0). Увы, два выноса фаворитов не уберегли «Сейбрз» от скорой потери. В последней встрече они дома отлетели по буллитам от «Монреаля» (3:4 Б).

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» откатали 74 матча, по итогам которых оказались пятыми в Восточной конференции с 98 очками. По вторичной статистике они отстают от четвертого «Торонто» и готовятся к игре с третьим «Нью-Джерси», имеющим 100 баллов.

Статистика «Рейнджерс» во второй половине марта собрала атомную 4-матчевую победную серию, в период которой они выносили трудных соперников в основное время, забрасывая по 4+ шайбы.

Беззаботно жилось «рейнджерам» до стыковых раундов с «Каролиной». Во встрече 22 марта ньюйоркцы проиграли «Харрикейнз» в родном «Сквер Гарден» (2:3). Отомстить за прерывание идеальной серии удалось спустя пару дней в Роли (2:1).

За матчами с «Каролиной» понеслись новые результативные победы. Сперва в Санрайзе «Рейнджерс» вытащили тяжелейшую встречу с «Флоридой» (4:3), а затем в Нью-Йорке покончили с «Коламбусом» (6:2).

Коэффициенты

Победу «Баффало» букмекеры оценивают в 3.05, ничью — в 4.10, а победу «Рейнджерс» — в 2.08.

Прогноз

В 20-х числах марта «Баффало» дважды подрезал очки у топ-соперников, показав «Рейнджерс», к чему может привести недооценка, поэтому к цепкому и мотивированному противнику команда Жерара Галлана отнесется максимально серьезно .

Если бродвейским гостям удастся откатать игру первым номером и показать тот хоккей, который они выдают во второй половине марта, то у «Сейбрз» будет ноль шансов на успех даже на своем льду.

Ставка

В «КиБанк Центр» ньюйоркцы могут приехать максимально приближенными к третьему месту на Востоке. Сбавлять лютый темп в такой борьбе им нельзя. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.08.

Традиционно «КиБанк Центр» готов стать площадкой для результативной бойни с кучей голов в обе стороны. Чтобы этого избежать, ньюйоркцы постараются оформить комфортное для себя преимущество, а затем просто не подпускать к игроков «Баффало» на свой пятак. Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 2.85.

Учитывая космическую реализацию ньюйоркцев в последних матчах, для ставки можно рассмотреть вариант — «Рейнджерс» забьют во всех периодах с коэффициентом 2.47.