НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Айлендерс», «Колорадо» проиграл «Миннесоте»

«Торонто» — «Флорида» 2:3 ОТ

Автором победного гола стал Брэндон Монтур. В основное время у «Флориды» забивали Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

У «Мэйпл Лифс» по шайбе забросили Зак Астон-Риз и Остон Мэттьюс. Вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Лунделл — 10 (Луостаринен), 1:00 — 0:1. Эштон-Риз — 8 (Броди, Симмондс), 23:13 — 1:1. Мэттьюс — 37 (Марнер), 46:40 — 2:1. Райнхарт — 28 (бол., Экблад, Монтур), 59:00 — 2:2. Монтур — 14 (Барков, Райнхарт), 61:41 — 2:3Вратари: Самсонов — Лион (58:12 — 59:00)Штраф: 10-10Броски: 40 (14+15+10+1) — 29 (7+11+10+1)

«Торонто» с 98 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (81) — девятая. Она отстает от зоны плей-офф на один балл.

«Торонто» — «Флорида» 2:3 ОТ

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

Голкипер победителей Илья Сорокин отразил 25 бросков. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал и заработал показатель полезности «-1». Его одноклубники Александр Алексеев и Евгений Кузнецов также завершили встречу без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Энгвалль — 17 (Нельсон, Романов), 23:52 — 0:1. Шири — 15, 26:22 — 1:1Победный буллит: ПалмиериВратари: Кемпер — СорокинШтраф: 4-2Броски: 26 (7+10+5+4) — 29 (3+8+15+3)

«Айлендерс» набрали 87 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке — 77 очков.

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

«Колорадо» — «Миннесота» 2:4

В составе победителей дубль оформил Фредерик Годро, также отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил. Российский нападающий Кирилл Капризов продолжает восстанавливаться от травмы.

У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Миннесота» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Юханссон — 16 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:24 — 0:1. Байрам — 10 (Комфер, Дж. Джонсон), 10:43 — 1:1. Стил — 9 (Клингберг, Хартман), 16:02 — 1:2. Годро — 15 (мен., Бродин), 29:10 — 1:3. Эллер — 10 (Тэйвз, Жирар), 53:41 — 2:3. Годро — 16 (мен., п.в.), 59:27 — 2:4Вратари: Георгиев (58:05 — 59:27) — ГуставссонШтраф: 6-10Броски: 44 (11+14+19) — 29 (11+14+4)

«Миннесота» набрала 97 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (94) — шестой.