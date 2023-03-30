НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Айлендерс», «Колорадо» проиграл «Миннесоте»

«Торонто» — «Флорида» 2:3 ОТ
Автором победного гола стал Брэндон Монтур. В основное время у «Флориды» забивали Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.
У «Мэйпл Лифс» по шайбе забросили Зак Астон-Риз и Остон Мэттьюс. Вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29.
«Торонто» с 98 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (81) — девятая. Она отстает от зоны плей-офф на один балл.
«Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б
Голкипер победителей Илья Сорокин отразил 25 бросков. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.
Капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал и заработал показатель полезности «-1». Его одноклубники Александр Алексеев и Евгений Кузнецов также завершили встречу без набранных очков.
«Айлендерс» набрали 87 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке — 77 очков.
«Колорадо» — «Миннесота» 2:4
В составе победителей дубль оформил Фредерик Годро, также отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил. Российский нападающий Кирилл Капризов продолжает восстанавливаться от травмы.
У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28.
«Миннесота» набрала 97 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (94) — шестой.