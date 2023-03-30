ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Айлендерс», «Колорадо» проиграл «Миннесоте»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Флорида Пантерз Миннесота Уайлд Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Торонто Мэйпл Лифс
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
    Все новости спорта
    «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айлендерс»

    «Торонто» — «Флорида» 2:3 ОТ

    Автором победного гола стал Брэндон Монтур. В основное время у «Флориды» забивали Антон Лунделль и Сэм Райнхарт. Голкипер Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

    У «Мэйпл Лифс» по шайбе забросили Зак Астон-Риз и Остон Мэттьюс. Вратарь Илья Самсонов отразил 26 бросков из 29.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Лунделл — 10 (Луостаринен), 1:00 — 0:1. Эштон-Риз — 8 (Броди, Симмондс), 23:13 — 1:1. Мэттьюс — 37 (Марнер), 46:40 — 2:1. Райнхарт — 28 (бол., Экблад, Монтур), 59:00 — 2:2. Монтур — 14 (Барков, Райнхарт), 61:41 — 2:3Вратари: Самсонов — Лион (58:12 — 59:00)Штраф: 10-10Броски: 40 (14+15+10+1) — 29 (7+11+10+1)

    «Торонто» с 98 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (81) — девятая. Она отстает от зоны плей-офф на один балл.

    «Торонто» — «Флорида» 2:3 ОТ

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

    Голкипер победителей Илья Сорокин отразил 25 бросков. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

    Капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал и заработал показатель полезности «-1». Его одноклубники Александр Алексеев и Евгений Кузнецов также завершили встречу без набранных очков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Айлендерс» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Энгвалль — 17 (Нельсон, Романов), 23:52 — 0:1. Шири — 15, 26:22 — 1:1Победный буллит: ПалмиериВратари: Кемпер — СорокинШтраф: 4-2Броски: 26 (7+10+5+4) — 29 (3+8+15+3)

    «Айлендерс» набрали 87 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 12-й строчке — 77 очков.

    «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:2 Б

    «Колорадо» — «Миннесота» 2:4

    В составе победителей дубль оформил Фредерик Годро, также отличились Маркус Юханссон и Сэм Стил. Российский нападающий Кирилл Капризов продолжает восстанавливаться от травмы.

    У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм и Ларс Эллер. Голкипер Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Миннесота» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
    Голы: Юханссон — 16 (Эрикссон Эк, Дамба), 3:24 — 0:1. Байрам — 10 (Комфер, Дж. Джонсон), 10:43 — 1:1. Стил — 9 (Клингберг, Хартман), 16:02 — 1:2. Годро — 15 (мен., Бродин), 29:10 — 1:3. Эллер — 10 (Тэйвз, Жирар), 53:41 — 2:3. Годро — 16 (мен., п.в.), 59:27 — 2:4Вратари: Георгиев (58:05 — 59:27) — ГуставссонШтраф: 6-10Броски: 44 (11+14+19) — 29 (11+14+4)

    «Миннесота» набрала 97 очков и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (94) — шестой.

    «Колорадо» — «Миннесота» 2:4
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальорка — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леванте — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие