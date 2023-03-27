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    В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 3.30) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Стычка между хоккеистами ЦСКА и «Локомотива»
    В шестом матче серии 1/2 финала Запада «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 27 Марта 2023 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Локомотив»

    На матч 25 марта «Локомотив» ехал с обязательным условием победить, иначе плей-офф кампания Ярославля официально подошла бы к финишу. Но в очередной тяжелой и резиновой игре гости добились цели и свели отставание в серии к минимальному — 2:3.

    Стопроцентно провально «Локомотив» начал полуфинальную рубку в Москве. В первом матче он явно рассчитывал на скромный результат в свою пользу и был наказан — 0:2. Во втором — вел в две шайбы, но стал жертвой камбэк-режима ЦСКА (2:3).

    Коэффициенты матча Локомотив — ЦСКА

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    В обеих встречах в столице команда Игоря Никитина была статистически лучше по броскам в створ, однако по главному компоненту оказалась плюшевой. Зато в первом матче в Ярославле «Локо» ввалил все, что не залетало ранее — 6:2. Хет-трик «армейцам» врезал Иван Чехович.

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    Увы, откатать следующий раунд на кураже не вышло, ЦСКА снова оказался фартовее — 1:3. При таком раскладе «Локомотив» собрался и провел близкий к идеальному раунд в Москве — 1:0. Единственную шайбу в игре забросил Максим Березкин в третьем периоде. Для 21-летнего напа это второй гол в плей-офф.

    ЦСКА

    При 3:1 после бойни в Ярославле ЦСКА так и не смог снять все вопросы. Теперь о финале конференции думать не приходится, на «Арену-2000» «армейцы» мчат, чтобы постараться завершить начатое.

    Полуфинальную серию ЦСКА открыл идеально. В первой встрече ему удалось похоронить «Локо» всухую — 2:0, а во второй — врубить морально-волевые и добиться победы в камбэк-стиле — 3:2.

    Во время гостевого этапа команду Федорова вынудили взять краткосрочную паузу, в период которой москвичи подписались на разгром — 2:6. Зато в ответном заходе на «Арене-2000» Мамин, Карнаухов и Каменев вбили по голу в каждом периоде и подвинули соперника к краю ямы — 3:1.

    В пятом матче ЦСКА снова смотрелся кисло. За три периода он успел нанести 21 удар в створ, но забить не сумел. «Локо» же вместил в игру в 25 точных попаданий, среди которых одно нырнуло в цель на 11-й минуте третьих двадцати — 0:1.

    Коэффициенты

    На «Локомотив» букмекеры выгружают коэффициент 2.28, на ничью — 3.75, а на ЦСКА — 2.90.

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    Прогноз

    В Москве ЦСКА, будучи в шаге от финала конференции, откатал очередную тухлятину и позволил Ярославлю сократить разницу. Если команда Федорова не хочет доводить ситуацию до критической, на «Арене-2000» ей нужно показывать другую игру.

    ЦСКА традиционно мало бьет в створ, но в матче понедельника настанет подходящий момент отказаться от этой традиции. Чтобы подрезать «Локо», придется прокачать реализацию. Для московского топа это не будет проблемой.

    Ставка

    Григоренко, Нестеровов, Окулов и Мамин, являющие главными героями «армейцев» в плей-офф, соберутся на шестой матч и законсервируют серию. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 3.30.

    Прикончить упертого соперника фаворит пары сможет только с максимально продуктивной атакой и внимательной игрой у своих ворот, которой «армейцам» не хватило в предыдущем заходе. Наш альтернативный прогноз — ЦСКА не проиграет ни одного периода за 3.30.

    Более лайтовый вариант для ставки — ЦСКА победит с форой 0. На это дается коэффициент 2.24.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на хоккей. В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы
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