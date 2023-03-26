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    «Даллас» прервет минусовую серию очных матчей с «Ванкувером»

    «Даллас» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Ванкувер»
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    Джо Павелски
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 26 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Даллас» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2023 года

    «Даллас»

    После 72 матчей техасцы припарковались на третьем месте в Западной конференции с 92 очками. По дополнительным цифрам «Старз» отстают от второго «Лос-Анджелеса» и на 1 балл обходят четвертую «Миннесоту».

    В марте «Даллас» откатал пару мелких беспроигрышных отрезков, а в последних пяти матчах снова сдулся: потерпел три поражения, дважды остался без набранных очков и пропустил по 4+ шайбы.

    Стартовал представленный отрезок с матча против «Ванкувера». Будущему сопернику техасцы проиграли по-крупному (2:5). Произошло это в Канаде, где команда Питера Дебура задержалась еще на две игры.

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    Погостил «Даллас» по Альберте. На территории южной провинции он срезался «Эдмонтону» (1:4) и прихлопнул «Калгари» (6:5 ОТ). По возвращении в родной штат «Старз» закусились с «Сиэтлом», которому уступили в овертайме (4:5 ОТ), и с «Питтсбургом», уложив его в основное время (3:2).

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии откатали 71 матч и заработали 69 очков. В Западной конференции они плетутся 12-ми с отставанием в 1 балл от 11-го «Сент-Луиса». Чтобы претендовать на большее, нужно сократить фору в 10+ очков от «Калгари» и компании.

    Сейчас «Ванкувер» проводит матчи на космическом для себя уровне. Но, кажется, включились в сезон парни слишком поздно. В период с 5 по 15 марта «Кэнакс» зарядили плюсовую серию, в которую вместили пять игр.

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    • Остановился вин-стрик «Ванкувера» в Темпе, где команда Рика Токкета не справилась с «Аризоной» (2:3). В тот период «Койотис» также шли на подъеме. После упомянутой встречи «Накс» провели еще четыре матча. Победить удалось трижды.

    По два очка «Ванкувер» подрезал у калифорнийских клубов — «Лос-Анджелеса» (3:2 Б) и «Анахайма» (2:1), а без накоплений он остался в месиве с «Вегасом» (3:4). В последней игре «Кэнакс» смяли «Сан-Хосе» (7:2).

    Коэффициенты

    На «Даллас» букмекеры выгружают коэффициент 1.91, на ничью — 4.50, а на победу «Ванкувера» — 3.25.

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    Прогноз

    С 2021 года «Ванкувер» является одним из главных раздражителей для «Далласа», который отлетел от канадцев в пяти последних матчах. Ни разу «Старз» не пропускали меньше 4 голов и четырежды уступили с гандикапом в 3+ шайбы.

    Увы, даже сейчас техасцы подлетают к очному раунду не в прайме, но на своем льду команда Дебура найдет, чем удивить гостей из Британской Колумбии.

    Ставка

    Учитывая фактор домашней игры и турнирную мотивацию, «Старз» наконец-то прихлопнут «Ванкувер» и избавятся от надоевшей ментальной проблемы. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит с форой -1 за 2.07.

    При этом техасцам важно откатать максимально качественную игру. Дополнительно для ставки предлагаем вариант — «Даллас» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.50.

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    «Даллас» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Даллас» прервет минусовую серию очных матчей с «Ванкувером»
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