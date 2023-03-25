НХЛ. «Колорадо» выиграл у «Аризоны», «Айлендерс» уступили «Коламбусу»

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:4
«Баффало» прервал серию из четырех поражений. «Нью-Джерси» проиграл пять из шести последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:4 (3:2, 2:0, 0:2)
Голы: Козенс — 28 (Куинн, Петерка), 6:29 — 1:0. Томпсон — 44 (Так), 7:08 — 2:0. Шарангович — 13 (Маклеод, Сиверсон), 9:07 — 2:1. Куинн — 14 (Козенс, Петерка), 10:55 — 3:1. Бол — 2 (Хьюз, Хаула), 18:46 — 3:2. Так — 31 (Скиннер, Кребс), 24:50 — 4:2. Так — 32 (бол., Далин, Олофссон), 36:38 — 5:2. Хьюз — 38 (Братт, Бол), 45:20 — 5:3. Хьюз — 39 (бол., Хишир, Хэмилтон), 49:33 — 5:4Вратари: Луукконен — Шмид (Ванечек, 10:55)Штраф: 6 — 8Броски: 26 (12+5+9) — 31 (13+5+13)
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:4
«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 27 бросков «Коламбуса».
«Коламбус» прервал трехматчевую победную серию «Айлендерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
Голы: Паризе — 20 (Фэшинг), 13:37 — 0:1. Годро — 18 (бол., Рословик, Дженнер), 24:58 — 1:1. Нельсон — 31 (Палмиери), 25:30 — 1:2. Фоуди — 6 (Рословик), 28:59 — 2:2. Джонсон — 15, 37:06 — 3:2. Робинсон — 10 (Бемстрем, МакКаун), 37:46 — 4:2. Палмиери — 13 (Пелек, Мэйфилд), 43:34 — 4:3. Нельсон — 32 (бол., Хорват, Добсон), 48:00 — 4:4. Дженнер — 25 (бол., Боквист, Годро), 60:40 — 5:4Вратари: Хатчинсон — СорокинШтраф: 2 — 8Броски: 27 (8+8+10+1) — 38 (7+17+14+0)
«Коламбус» — «Айлендерс» — 5:4 ОТ
«Колорадо» — «Аризона» — 3:1
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча. Россиянин отметился двумя результативными передачами. В его активе 41 (14+27) очко в 42-х матчах текущего сезона.
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 17 из 18 бросков «Аризоны».
«Колорадо» выиграл семь из восьми последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Аризона» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Маккиннон — 31 (бол., Макар, Ничушкин), 12:52 — 1:0. Келлер — 35 (Шмальц, Мозер), 18:57 — 1:1. Макар — 17 (Маккиннон, Ничушкин), 46:41 — 2:1. Комфер — 16 (бол., Макар, Маккиннон), 51:17 — 3:1Вратари: Георгиев — ВеймелкаШтраф: 2 — 6Броски: 31 (9+12+10) — 18 (8+6+4)
«Колорадо» — «Аризона» — 3:1