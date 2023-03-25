ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнКак гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии» Хамзат ЧимаевЧимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC пообещал Хамзату соперника из топ-3 в новой весовой Криштиану РоналдуРоналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?
  • 00:48
    • Франция разгромила Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром
  • 00:38
    • Хет-трик Лукаку принес Бельгии крупную победу над Швецией
  • 21:53
    • «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии
  • 20:10
    • Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Майами
  • 20:05
    • «Бавария» объявила об уходе Нагельсмана и назначении Тухеля
  • 01:08
    • Молдавия сыграла вничью с Фарерскими Островами, а Чехия обыграла Польшу
    Все новости спорта

    «Бостон» добьется шестой подряд победы

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарли Койл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2023 года

    «Бостон»

    На балансе «Бостона» бережно хранятся 115 очков после 71 встречи. В Восточной конференции суперкоманда из Массачусетса с космическим запасом лидирует. Дистанция между второй «Каролиной» — 15 баллов.

    Последнее поражение таранного «Бостона» случилось 15 марта. Максимально неожиданно он влетел «Чикаго», причем с крупным счетом (3:6). Но после выезда в Иллинойс все вернулось в норму. «Брюинз» продолжили жадно хватать по 2 очка.

    Коэффициенты матча Бостон — Тампа-Бэй

    1X2Новым игрокам
  • 1.954.403.15Фрибет$40
    •

    В пяти следующих встречах команда Джима Монтгомери победила в основное время. Четырежды она ввалила соперникам по 4+ шайбы. Серия «Бис» стартовала с разгрома «Виннипега» (3:0). Произошло это в гостях.

    Все прогнозы на НХЛ

    Продолжилась командировочная кампания победами над «Миннесотой» (5:2) и «Баффало» (7:0). Вернувшись в родной «ТД Гарден», «Бостон» задушил «Оттаву» (2:1) и прикончил «Монреаль» (4:2).

    «Тампа-Бэй»

    «Тампа» успела откатать 73 матча, в которых собрала 90 баллов. В Восточной конференции она обосновалась на шестом месте с перспективной закуситься с «Рейнджерс» за топ-5. Сейчас между ними 4-очковое расстояние.

    Во второй половине марта «Тампа-Бэй» провела 3-матчевую беспроигрышную серию, в которую вошли две встречи с «Нью-Джерси» в «Пруденшал Центре» (4:1, 4:3 Б).

  • НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин набрал два очка, «Тампа» пропустила семь шайб от «Оттавы»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 марта
  • Вчера

    • Следующий матч победоносного марафона состоялся на «Амали Арене», где команда Джона Купера переехала «Монреаль» (5:3). Но за относительно ровным циклом «Лайтнинг» накрыла волна поражений.

    Сперва «Тампа-Бэй» нарвалась на ответочку от «Нью-Джерси» (2:5), а затем неожиданно срезалась «Монреалю» (2:3). В последней встрече «Болтс» по-крупному проиграли «Оттаве» (2:7).

    Коэффициенты

    На «Бостон» букмекеры выгружают коэффициент 2.07, на ничью — 4.00, а на «Тампу-Бэй» — 3.15.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    К матчу с «Тампой» «Бостон» подходит в своем прайме. В целом, для «Брюинз» это норма текущего сезона. О команде Купера такого сказать нельзя. «Лайтнинг» не очень убедительны и на дистанции, и в последних играх, поэтому зацепиться за очки на льду сильнейшего клуба лиги она не сможет.

    Ставка

    В «ТД Гарден» парни Монтгомери завалят гостей из Флориды. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.07.

    При этом хозяевам может понадобиться долгое время на раскачку, вероятно, на старте игры лидер не определится. Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде за 2.62. Хорошим для ставки кажется и вариант — «Бостон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коламбус — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рууд — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гренада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даниэль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Портленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» добьется шестой подряд победы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры