В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 марта. Начало встречи — в 20:00 мск. «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

На балансе «Бостона» бережно хранятся 115 очков после 71 встречи. В Восточной конференции суперкоманда из Массачусетса с космическим запасом лидирует. Дистанция между второй «Каролиной» — 15 баллов.

Последнее поражение таранного «Бостона» случилось 15 марта. Максимально неожиданно он влетел «Чикаго», причем с крупным счетом (3:6). Но после выезда в Иллинойс все вернулось в норму. «Брюинз» продолжили жадно хватать по 2 очка.

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В пяти следующих встречах команда Джима Монтгомери победила в основное время. Четырежды она ввалила соперникам по 4+ шайбы. Серия «Бис» стартовала с разгрома «Виннипега» (3:0). Произошло это в гостях.

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Продолжилась командировочная кампания победами над «Миннесотой» (5:2) и «Баффало» (7:0). Вернувшись в родной «ТД Гарден», «Бостон» задушил «Оттаву» (2:1) и прикончил «Монреаль» (4:2).

«Тампа-Бэй»

«Тампа» успела откатать 73 матча, в которых собрала 90 баллов. В Восточной конференции она обосновалась на шестом месте с перспективной закуситься с «Рейнджерс» за топ-5. Сейчас между ними 4-очковое расстояние.

Во второй половине марта «Тампа-Бэй» провела 3-матчевую беспроигрышную серию, в которую вошли две встречи с «Нью-Джерси» в «Пруденшал Центре» (4:1, 4:3 Б).

Следующий матч победоносного марафона состоялся на «Амали Арене», где команда Джона Купера переехала «Монреаль» (5:3). Но за относительно ровным циклом «Лайтнинг» накрыла волна поражений.

Сперва «Тампа-Бэй» нарвалась на ответочку от «Нью-Джерси» (2:5), а затем неожиданно срезалась «Монреалю» (2:3). В последней встрече «Болтс» по-крупному проиграли «Оттаве» (2:7).

Коэффициенты

На «Бостон» букмекеры выгружают коэффициент 2.07, на ничью — 4.00, а на «Тампу-Бэй» — 3.15.

Прогноз

К матчу с «Тампой» «Бостон» подходит в своем прайме . В целом, для «Брюинз» это норма текущего сезона. О команде Купера такого сказать нельзя. «Лайтнинг» не очень убедительны и на дистанции, и в последних играх, поэтому зацепиться за очки на льду сильнейшего клуба лиги она не сможет.

Ставка

В «ТД Гарден» парни Монтгомери завалят гостей из Флориды. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.07.

При этом хозяевам может понадобиться долгое время на раскачку, вероятно, на старте игры лидер не определится. Наш альтернативный прогноз — ничья в первом периоде за 2.62. Хорошим для ставки кажется и вариант — «Бостон» не проиграет ни одного периода с коэффициентом 2.65.