В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 24 марта. Начало встречи — в 01:30 мск. «Филадельфия» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» провела 70 матчей, в которых прикарманила 64 очка. С такими трухлявыми показателями она застряла на 14-м месте в Восточной конференции без особой перспективы подползти к первой десятке.

В статистику «Филадельфии» в первой половине марта влезла 4-матчевая серия поражений. К сожалению, в этом для «Флайерз» нет ничего нового. В трех играх они пропустили по 5 голов и ни разу не достали хотя бы один балл.

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На ребалансировку минусового отрезка команда Джона Тортореллы решилась 18 марта. В родном «Веллс Фарго Центре» она казнила «Баффало» (5:2). Великим вечер оказался для Оуэна Типпетта, оформившего хет-трик.

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За матчем с «Баффало» последовали лютые разборки с «Каролиной». Отжать максимум у одного из сильнейших соперников лиги не вышло, но одно очко в результативной бойне — вполне достойный бонус (4:5 ОТ). Настоящий разнос «Филадельфия» устроила «Флориде» в последней игре (6:3).

«Миннесота»

«Миннесота» откатала 71 игру, заработав в сумме 90 очков. С такой статистикой она запрыгнула на четвертую позицию на Западе и по дополнительным показателям опередила пятый «Эдмонтон». По такому же принципу команда отстает от третьего «Далласа».

Два своих последних выезда «Миннесота» закрыла победами. Причем в первой по хронологии игре ввалила 8 голов. От космической точности бригады из Сент-Пола пострадал тухлый «Сент-Луис» (8:5).

После перфоманса в Миссури команда Дина Эвансона завалилась домой, где провела две встречи. В первом матче «Уайлд» устроились на крупное поражение от сильнейшего клуба лиги — «Бостона» (2:5), а во втором смог придушить «Вашингтон» (5:3).

За встречей со столичной делегацией последовал труднейший визит в Ньюарк, где «Миннесота» закусилась с «Нью-Джерси». Раунд в «Пруденшал Центре» перевалил за основное время. В овертайме победу для «Уайлд» вытащил Мэттью Болди (2:1 ОТ).

Коэффициенты

На «Филадельфию» букмекеры выкатывают коэффициент 2.90, на ничью — 4.30, а на «Миннесоту» — 2.09.

Прогноз

Свой последний матч «Филли» закончила крупной домашней победой. Но едва ли после этого она поставит плюсовые игры на поток. «Миннесота» идет по регулярке в хорошем темпе, и, несмотря на эпизодические осечки, в Пенсильванию мчит в статусе стопроцентного фаворита.

Даже без Капризова в ростере «Уайлд» научились забивать и вытаскивать по 2 очка в играх с топ-ребятами . В такой форме гости готовы щелкнуть и «Филадельфию».

Ставка

В четырех победных матчах из пяти последних было забито минимум 6 голов в сумме. Если «Минни» и выиграет в этой встрече, то традиционно сделает это через «верх». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.02.

Более того, в тех четырех играх «Уайлд» оформляли разницу в 2+ шайбы. Вероятно, удобный для себя гандикап команда организует и в матче пятницы. Наш альтернативный прогноз — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.31.